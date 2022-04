Mercedes Maybach Virgil Abloh: la Classe S S680 in limited edition

La collaborazione del compianto Virgil Abloh con Mercedes-Maybach culmina con il lancio di una Classe S in edizione limitata e con una capsule collection ispirata a Project Maybach.

Mercedes Maybach Virgil Abloh: svelato l’ultimo capitolo di Project Maybach, ovvero la collaborazione con il compianto Virgil Abloh, fidato partner nonché artista eclettico, architetto, direttore creativo, fashion designer e filantropo. Disegnata nel 2021 insieme al Chief Design Officer di Mercedes‑Benz Group AG, Gorden Wagener, la vettura è stata ultimata prima della prematura scomparsa di Abloh lo scorso novembre ed è disponibile in edizione limitata a 150 esemplari.

Il lancio coincide con la presentazione di una capsule collection disegnata da Virgil Abloh in collaborazione con Off‑White. La collezione è stata realizzata in relazione alla show car elettrica di Project Maybach e può essere acquistata esclusivamente negli store online di Off‑White, Farfetch e Maybach Icons of Luxury.

Mercedes Maybach Virgil Abloh: caratteristiche

Da oltre un secolo Mercedes-Maybach definisce i confini del lusso, e la limited edition Maybach by Virgil Abloh, una Mercedes-Maybach Classe S S680 completamente accessoriata, porta avanti questa tradizione. Creata dal team di Mercedes-Benz più specializzato nelle personalizzazioni e lavorazioni artigianali, gli esterni dell’auto presentano la tipica combinazione bicolore realizzata per Project Maybach. Mentre la parte superiore dell’auto è verniciata in nero ossidiana lucido, la parte inferiore, le fiancate e i cerchi dallo speciale design sono verniciati in una tonalità sabbia.

La fattura artigianale di altissima qualità prosegue anche negli interni, con un identico accostamento bicolore. L’abitacolo a quattro posti, il volante, le porte, la sezione inferiore della plancia portastrumenti e il tetto sono rivestiti in nappa color nero e sabbia, e sono completati da elementi decorativi e modanature color sabbia.

I soffici tappetini neri sono rifiniti con un bordo a contrasto in pelle color sabbia e ricamo con logo Mercedes‑Maybach. Per accentuare l’aspetto monolitico, i telai dei finestrini sono verniciati, mentre uno speciale logo di Mercedes‑Maybach e Virgil Abloh è inciso sulla consolle centrale realizzata in nero laccato lucido, sui cuscini posteriori, sui poggiatesta e sulla portiera.

L’interfaccia utente, realizzata appositamente per questa Classe S in edizione limitata, offre al guidatore una versione ancora più esclusiva della tecnologia all’avanguardia di Maybach MBUX. Il contenuto digitale è arricchito da elementi visivi accuratamente selezionati: dal pulsante Home con bordo colorato e logo del marchio che identifica l’edizione, a immagini del profilo decorate con esclusivi accessori. Ne risulta un’auto ancora più intuitiva che comunica lo stile distintivo della “limited edition” sia negli esterni che negli interni. Ogni istante che il guidatore trascorre sulla strada è portato a un livello superiore.

Tutti i futuri proprietari riceveranno una speciale scatola in legno personalizzata, rivestita in nappa color sabbia e impreziosita dal logo di Mercedes‑Maybach e Virgil Abloh. Questa scatola omaggio contiene un modellino in scala 1/18 dell’auto in edizione limitata, le due chiavi della vettura e un gancio a moschettone. Inoltre, riceveranno in omaggio anche una speciale car cover con il marchio di Mercedes‑Maybach e Virgil Abloh.

La capsule collection comprende T-shirt vintage in cotone lavato color sabbia, felpe girocollo e con cappuccio in cotone semipettinato, berretti da baseball in canvas e guanti da gara realizzati in canvas, neoprene e camoscio, con un effetto spray nero e ricamati.

