MG7, la berlina con cockpit AI e ADAS avanzati

SAIC Group ha presentato la nuova MG7 2026, aggiornamento annuale della berlina coupé di medie dimensioni del marchio MG al momento non prevista in Europa, ma, visto il successo del marchio, non da escludere.
Il restyling non stravolge il design che ha ispirato anche la più piccola MG3, ma introduce importanti evoluzioni tecnologiche, in particolare sul fronte dell’assistenza alla guida e dell’interazione uomo-macchina, con l’arrivo di un cockpit basato su intelligenza artificiale e del nuovo sistema ADAS NGP.
La gamma è articolata in quattro versioni, con prezzi compresi tra 116.900 e 154.900 yuan, equivalenti a circa 15.400 – 20.300 €-
Design coupé invariato, ma sempre distintivo
La MG7 2026 mantiene l’impostazione da coupé a cinque porte con profilo fastback: la linea del tetto scende in modo continuo dal montante A fino al posteriore, conferendo alla vettura un aspetto slanciato e sportivo. Di profilo spicca la doppia linea di cintura, che enfatizza la larghezza del passaruota posteriore.
Al retrotreno troviamo quattro terminali di scarico con valvole a controllo manuale e uno spoiler posteriore elettrico a tre stadi, integrato nel portellone, con un accenno di ducktail che migliora l’aerodinamica e rafforza l’immagine sportiva.
Interni: doppio schermo e AI per i comandi vocali
L’abitacolo conserva il layout con doppio display interconnesso, dedicato a strumentazione digitale e infotainment. Il sistema multimediale offre servizi online per navigazione e intrattenimento, ma la vera novità del model year 2026 è l’integrazione di un large language model basato su intelligenza artificiale.
Questa soluzione consente un’interazione vocale più naturale e contestuale, ampliando in modo significativo le funzioni gestibili tramite comandi vocali, dalla navigazione al controllo delle impostazioni di bordo.
Nonostante la linea filante, la MG7 resta una hatchback sedan funzionale: il bagagliaio offre una capacità standard di 375 litri, espandibile abbattendo gli schienali della seconda fila, rendendo l’auto adatta anche a un utilizzo quotidiano e ai viaggi.
NGP: assistenza alla guida di livello avanzato
Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda l’introduzione del nuovo sistema NGP (Navigation Guided Pilot) per la guida assistita avanzata. Il pacchetto si basa su 23 componenti hardware di percezione e su un algoritmo proprietario sviluppato da SAIC.
Il sistema include 22 funzioni di assistenza alla guida di alto livello, tra cui:
- ISC (Intelligent Cruise System)
- ALC (assistente intelligente al cambio di corsia)
- ACC (cruise control adattivo)
- AEB (frenata automatica d’emergenza)
Motorizzazioni: due turbo benzina fino a 261 CV
Sotto il cofano, la MG7 2026 continua a puntare su motori benzina turbo:
- 1.5T da 188 CV e 300 Nm, abbinato a un cambio doppia frizione a 7 rapporti a bagno d’olio
- 2.0T da 261 CV (192 kW) e 405 Nm, accoppiato a un automatico a 9 rapporti
Le versioni più ricche possono inoltre contare su sospensioni elettroniche regolabili mCDC e su un differenziale autobloccante elettronico E-LSD, soluzioni che migliorano precisione di guida e trazione, soprattutto nella guida più dinamica.
