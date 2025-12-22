Ha debuttato in Danimarca e negli altri Paesi Scandinavi MGS6 EV, il nuovo SUV elettrico del marchio inglese proprietà di SAIC Motor. Chiamarlo la versione più grande di MGS5, con cui condivide piattaforma e scelte stilistiche, sarebbe riduttivo, perché introduce diverse novità e si pone come attuale ammiraglia del marchio.
Questo SUV punta su un buon rapporto qualità-prezzo e su una buona autonomia che lo rendono una scelta interessante anche come unica auto di famiglia. Noi l’abbiamo vista in Danimarca, dove è disponibile unicamente in allestimento Luxury e nelle configurazioni Long Range (245 CV) e Performance (362 CV) con autonomia fino a 530 km e prezzi da 299,999 DKK (circa 40,000 €). In Italia è probabile che arriverà anche con un allestimento meno ricco e prezzi in generale un po’ più bassi.
I migliori interni su una MG
Gli interni della MGS6 EV rappresentano un netto passo avanti rispetto ai precedenti modelli MG, con maggiore attenzione alla qualità dei materiali, alla coerenza costruttiva e al design. La cabina combina Alcantara e pelle sintetica con superfici soft-touch e uno stile moderno.
Lo spazio a bordo è uno dei punti di forza: ampio spazio per testa e gambe in entrambe le file, con sedili posteriori adatti ad adulti. Il tetto panoramico in vetro contribuisce a un abitacolo luminoso.
Il bagagliaio posteriore ha una capacità di 493 litri, mentre il vano anteriore offre fino a 86 litri.
Pavimento piatto e porte ad ampia apertura migliorano l’accessibilità e la praticità quotidiana.
Tecnologia e dotazioni
La MGS6 EV propone di serie numerose tecnologie digitali e comfort. Tra queste: display centrale da 12,8 pollici con sistema infotainment iSMART, cruscotto digitale da 10,25 pollici e head-up display. Sono presenti Apple CarPlay e Android Auto wireless.
I comandi fisici per il clima sono affiancati dal touchscreen. La dotazione include anche telecamera a 360°, ricarica wireless per smartphone, più porte USB, pianificatore di percorsi EV, specchio interno auto-dimmerante e portellone elettrico con apertura hands-free.
I sedili anteriori e posteriori riscaldati, quelli anteriori ventilati, il volante riscaldato, il climatizzatore a due zone, le bocchette posteriori, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e sensore pioggia completano il pacchetto comfort. I sedili anteriori sono elettrici, con memoria e supporto lombare per il conducente.
La MGS6 EV è stata sviluppata per garantire comfort e stabilità. Sterzo, sospensioni e freni sono calibrati per offrire un comportamento prevedibile in diverse condizioni. La versione Performance AWD privilegia le prestazioni, mentre la Long Range punta all’efficienza quotidiana.
Sicurezza
La MGS6 EV ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP grazie alla struttura del veicolo e a un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida. Il pacchetto MG Pilot include frenata automatica d’emergenza, assistenza in coda, avviso di collisione frontale, abbaglianti intelligenti, mantenimento di corsia, monitoraggio della stanchezza del guidatore, assistenza al cambio corsia, frenata multi-collisione, rilevamento angolo cieco e avviso porta aperta.
Batteria e ricarica
La MGS6 EV integra pompa di calore e sistema di riscaldamento batteria, con pre-condizionamento basato sulla navigazione prima della ricarica rapida. La potenza massima in DC arriva a 144 kW, con ricarica da 10% a 80% in circa 38 minuti (su questo si potrebbe migliorare).
L’autonomia reale dipende da temperatura, velocità e stile di guida. La vettura supporta la guida a un pedale per ottimizzare il recupero di energia e include sistemi di gestione della batteria per l’efficienza quotidiana. Con un adattatore, la batteria può alimentare anche dispositivi esterni.
