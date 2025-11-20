Milano Autoclassica 2025: biglietti, come arrivare e cosa vedere

Milano AutoClassica 2025 si svolgerà a Rho Fiera Milano dal 21 al 23 novembre. Si tratta della quindicesima edizione, che continua a offrire a tutti gli appasionati l‘opportunità di vedere da vicino modelli e icone di tutti i tempi, ma anche di trovare ricambi, modellini e altri accessori.
Ecco tutte le info sulla fiera.
Date e orari di Milano AutoClassica 2025
La fiera si terrà dal 15 al 17 novembre con i seguenti orari:
- Venerdì 21 novembre: 9:30 – 19:00
- Sabato 22 novembre: 9:30 – 19:00
- Domenica 23 novembre: 9:30 – 19:00
Biglietti e prezzi
I biglietti per l’evento possono essere acquistati sia sul posto che online, con sconti per acquisti anticipati. Ecco i prezzi dettagliati:
- Biglietto intero: 28 € (online 23 €)
- Biglietto ridotto ragazzi (13-17 anni): 15 € (prezzo unico)
- Biglietto 3 giorni: 60 € (online 55 €)
- Pacchetto Famiglia (4 persone): 50 €
- Gruppi (Club, associazioni. Minimo 10 persone) – non acquistabile online 15,00 €
- Scuole / Istituti (minimo 10 persone) – non acquistabile online 8,00 €
Come raggiungere Milano AutoClassica 2025
Milano AutoClassica a Rho Fiera è facilmente raggiungibile con diversi mezzi di trasporto:
- In auto: Uscita Fiera Milano dalle autostrade A1, A4, A7 e A8.
- In aereo: Disponibile servizio navetta dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio.
- Con i mezzi pubblici: Metropolitana linea 1 (rossa) con fermata Rho-Fieramilano; passante ferroviario S5, S6 e S11 con fermata Rho Fiera
Fonte: MilanoAutoclassica. Aggiornamento: 20 Novembre.
