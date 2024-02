La 5a generazione di MINI Cooper è sinonimo di semplicità, carisma, design minimalista e go-kart feeling grazie a motori da 156 CV e 204 CV.

La famiglia di MINI si allarga con l’arrivo delle MINI Cooper C e MINI Cooper S entrambe rinnovate e spinte da motori più potenti a benzina tre o quattro cilindri. Il famoso go-kart feeling del marchio viene mantenuto ed enfatizzato in questi nuovi modelli.

Tuttavia, gli interni sono incentrati sul tipico design MINI, minimalista e con nuovi materiali. Innovazioni tecnologiche come il MINI Operating System 9, le nuove MINI Experience Modes e un’ampia gamma di funzioni digitali creano un’esperienza d’uso coinvolgente. Frontalmente, la nuova griglia ottagonale definisce il volto caratteristico della nuova Cooper.

Il sensore radar più piccolo è posizionato sul montante orizzontale tra le prese d’aria. Un totale di 12 sensori a ultrasuoni supportano i sistemi di assistenza alla guida e aumentano la sicurezza di guida. Le luci diurne a LED orizzontali evidenziano il nuovo aspetto nell’allestimento di serie. L’aspetto è ulteriormente rafforzato da tre firme luminose selezionabili per le luci di marcia diurna dei fari a LED MINI e per le luci posteriori a matrice ridisegnate.

I nuovi motori delle nuove MINI Cooper S e C

Il motore che spinge la Cooper S è un quattro cilindri che eroga una potenza di 204 CV (150 Kw) che accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi con una coppia massima di 300 Nm (consumo di carburante combinato: 6,7 – 6,1 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 150 – 138 g/km secondo WLTP).

Il motore a tre cilindri da 156 CV (115 kW) di potenza della MINI Cooper C eroga una coppia di 230 Nm e accelera il veicolo da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi (consumo di carburante combinato: 6,5 – 5,9 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 146 – 133 g/km secondo WLTP).

Le nuove MINI Cooper sono dotate di un sistema di sospensioni e smorzamento progettato per una maneggevolezza agile. Lo sterzo preciso tipico di MINI, abbinato a freni potenti, assicura un alto livello di piacere di guida, sicurezza e comfort.

Nuovi interni classici e innovativi

Il design elegante e minimalista degli interni di nuova MINI Cooper si ispira alla Mini classica. Il nuovo volante, il display OLED rotondo, la tipica barra di comando MINI e il cruscotto rivestito in tessuto bicolore creano un senso di spaziosità nell’abitacolo. Il tetto panoramico in vetro contribuisce a creare un’atmosfera luminosa e accogliente. Abbattendo il sedile posteriore in rapporto 60:40, il bagagliaio può essere ampliato in modo flessibile da 210 litri fino a un volume di 800 litri.

Le funzioni di guida più importanti sono direttamente accessibili tramite la toggle bar. Il selettore del cambio nella consolle centrale lascia il posto al nuovo sistema di ricarica wireless 2.0. Qui è possibile riporre gli smartphone e ricaricarli in modalità wireless. Inoltre, la MINI Interaction Unit è stata spostata più vicino al guidatore.

Le informazioni rilevanti per il veicolo, come la velocità e il consumo di carburante, sono visualizzate nella parte superiore dello schermo OLED ad alta risoluzione. Nel menu principale, le funzioni sono disposte orizzontalmente sotto forma di widget e possono essere selezionate tramite scorrimento e tocco. Nell’area inferiore del display OLED, le voci di menu Navigazione, Media, Telefono e Clima possono essere selezionate direttamente in qualsiasi momento.

Optionals due proiettori proiettano sul cruscotto diverse grafiche illuminate. L’interazione tra design visivo, illuminazione ambientale e sound design cambia l’aspetto dell’abitacolo e apre nuove possibilità di personalizzazioni di MINI Cooper. Ogni modalità ha un proprio sfondo dinamico e può essere selezionata in base alle preferenze personali del guidatore. Nella modalità personal, la propria foto può essere impostata come sfondo del display tramite MINI App.

Sistemi di sicurezza avanzati

Nuova MINI Cooper offre numerosi sistemi di assistenza per un piacere di guida sicuro e confortevole. Di serie, la funzione Safe Exit monitora l’area intorno alla vettura parcheggiata e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell’apertura della porta. La funzione non solo ritarda lo sblocco delle porte, ma utilizza anche segnali luminosi all’esterno del veicolo per avvisare di una possibile collisione.

Inoltre, il pacchetto MINI Navigation offre come optional il supporto della visualizzazione 3D e dell’Augmented View, visualizza la situazione attuale del traffico, fornisce informazioni sulle possibilità di parcheggio, comprese le opzioni di pagamento digitale, e molto altro ancora. Le funzioni di assistenza basate su telecamere e radar aumentano la sicurezza supportando lo sterzo e il mantenimento della corsia come parte del pacchetto completo Driving Assistant Plus. Il controllo automatico della velocità e della distanza rende la guida in città ancora più confortevole.

Basta dire “Hey MINI” per attivare il MINI Intelligent Personal Assistant (IPA) sul display OLED. Appare quindi una visualizzazione 3D sotto forma di un avatar “auto” o del compagno digitale MINI “Spike”. Interagendo con il MINI IPA, il guidatore può utilizzare la sua voce per controllare un’ampia gamma di opzioni come la navigazione, la telefonia, l’intrattenimento e altre funzioni della vettura.

L’innovativa funzione MINI Digital Key Plus trasforma lo smartphone nella chiave dell’auto tramite MINI App. L’animazione di benvenuto dei fari anteriori e posteriori inizia non appena il guidatore si trova a meno di tre metri di distanza; le porte si sbloccano quando il guidatore si trova a una distanza inferiore a un metro e mezzo.

MINI Cooper S e C disponibile in 4 versioni

Le nuove varianti di allestimento Essential, Classic, Favoured e JCW offrono un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. A seconda della versione scelta, le nuove MINI Cooper C e MINI Cooper S sono disponibili con diverse verniciature della carrozzeria e rivestimenti interni.

I colori possono essere combinati con uno dei quattro colori del tetto e creare una varietà di contrasti. Un’opzione esclusiva in combinazione con il pacchetto Favoured Trim è il design Spray-Tech del caratteristico tetto Multitone. Questo è caratterizzato da una sfumatura a tre colori. Per i cerchi in alluminio da 16 a 18 pollici sono disponibili nuovi design ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD