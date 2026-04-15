Informazioni chiave:
- Le due show car nascono dalla Mini Countryman S ALL4 e adottano carrozzeria modificata, assetto rialzato e cerchi da 20 pollici con copricerchi stampati in 3D.
- Il portapacchi usa tre piastre in alluminio tagliate al laser e piegate, completate da una rete in acciaio inox integrata.
- I finestrini posteriori laterali lasciano posto a un sistema audio outdoor con alloggiamento in granito polimerico fuso, tweeter e mid-range integrati nella carrozzeria e subwoofer posteriori.
Mini x Vagabund porta la Mini Countryman S ALL4 in un territorio nuovo, dove design, musica e personalizzazione si fondono in due show car one-off. Le due auto condividono base tecnica, assetto rialzato e un impianto audio pensato per la diffusione del suono all’aperto, ma si distinguono per trattamento cromatico e atmosfera visiva.
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La base tecnica resta la Mini Countryman S ALL4
Le due one-off nascono dalla Mini Countryman S ALL4 e mantengono la lettura robusta del modello, ma con una presenza ancora più marcata. Mini fornisce la base tecnica e Vagabund interviene con una serie di modifiche che lavorano sulle proporzioni e sulla percezione della massa. Il risultato non è una semplice grafica speciale: qui la Countryman viene ripensata come oggetto di design da usare in movimento e da vivere anche da ferma.
Le due interpretazioni seguono due registri visivi distinti. La prima usa la tinta Melting Silver con dettagli esterni sabbia e bianco, mentre la seconda punta sul contrasto del Midnight Black con una costruzione monocromatica più tecnica e compatta nella lettura.
Passaruota, paraurti e minigonne riscrivono le proporzioni
La parte più interessante sul piano formale riguarda il lavoro sulla carrozzeria. I passaruota sono stati ridisegnati per allargare visivamente l’assetto, mentre un elemento aggiuntivo sul paraurti anteriore collega parafanghi e spoiler originale in modo più continuo. Anche i paraurti anteriore e posteriore seguono questa nuova lettura, con finiture coordinate al resto delle modifiche. La calandra è stata adattata di conseguenza e lungo le minigonne laterali compare la scritta Vagabund come elemento tridimensionale.
Il lavoro sulle superfici ha un obiettivo chiaro: far apparire la Countryman più piantata a terra e più pronta all’uso outdoor. In una show car di questo tipo, la coerenza tra volumi, dettagli e accessori conta molto, e qui il disegno delle appendici evita l’effetto accessorio aggiunto in un secondo momento.
Assetto rialzato e cerchi da 20 pollici rafforzano la lettura off-road
Le due Mini Countryman S ALL4 adottano un assetto rialzato, scelta che porta la show car verso un’immagine più vicina all’outdoor e ai raduni musicali all’aperto. A questo si aggiungono cerchi da 20 pollici con copricerchi stampati in 3D dal disegno volutamente chiuso. È un dettaglio tecnico e visivo insieme: la superficie più piena rende la ruota più muscolare e richiama in modo diretto il mondo degli altoparlanti.
Il portapacchi usa alluminio tagliato al laser e rete in acciaio inox
Il portapacchi è uno dei componenti meglio riusciti dal punto di vista costruttivo. Vagabund lo realizza con tre piastre in alluminio tagliate al laser e piegate, completate da una rete in acciaio inox integrata come superficie aperta. La sua trama richiama visivamente le griglie degli speaker e crea un legame diretto tra tetto, fiancata e impianto audio.
I finestrini posteriori lasciano posto a un impianto audio outdoor
L’intervento tecnico più radicale riguarda i finestrini posteriori laterali, che vengono rimossi e sostituiti da un impianto audio progettato per la diffusione del suono all’aperto. Al centro del sistema c’è un nuovo alloggiamento per altoparlanti in granito polimerico fuso, materiale scelto per favorire una riproduzione sonora precisa e con minori distorsioni. Tweeter e mid-range sono integrati direttamente nella carrozzeria, mentre nella parte posteriore lavorano ulteriori subwoofer che entrano in scena quando il portellone viene aperto.
Ciascuna auto funziona come sistema audio autonomo, ma insieme le due one-off costruiscono un impianto più ampio e immersivo. È questo il cuore del progetto Mini x Vagabund: una presenza pensata per attivare uno spazio e raccogliere persone attorno a un linguaggio comune fatto di musica e design.
Sul lato opposto dell’auto compare un altro dettaglio degno di nota: un Walkman integrato in un alloggiamento stampato in 3D. Mini e Vagabund inseriscono così una citazione analogica dentro una costruzione molto contemporanea.