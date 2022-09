Mini Cooper rubata bloccata nel cemento fresco, ladro fugge con bimbo e bottiglia di whisky.

Ruba una Mini Cooper Countryman e finisce nel cemento fresco, ma non si tratta neanche del finale definitivo della vicenda di questo furto d’auto. Si, perchè la donna che vicino a Seattle, ha prima rubato e poi impantanato la Mini, prima di abbandonarla ha gettato una serie di oggetti dal veicolo fuggendo con un bambino e una bottiglia di whisky mezza vuota.

Mica roba da poco, perchè tra le varie cose c’era anche una Istant Pot, che è un multi cooker popolare negli USA, ma sicuramente un oggetto di dimensioni rispettabili.

E’ stata ovviamente fermata poco dopo, quando è emerso che la 32enne aveva rubato sia i vari oggetti sia la Mini Cooper a sua madre prima di combinare l’incidente. C’è poco da ridere, perchè verrà processata presso il tribunale di Lakewood con accuse che riguardano guida negligente, omissione di soccorso e danni alla proprietà, più due accuse di violenza domestica di terzo grado e guida in stato di ebbrezza.

Qui sotto il tweet della città di Lakewood dove è avvenuto il misfatto:

There's a reason why ROAD CLOSED signs are up and detours are in place. Thanks to a series of poor choices by an individual (including driving a stolen car with a bottle of whiskey in hand) our pavement pouring at the North Gate Rd/Edgewood Ave roundabout is setback. pic.twitter.com/x2iJO5GBrB

— LakewoodWA (@CityofLakewood) September 19, 2022