La Mini Full Electric nella versione Resolute Edition combina uno stile autentico con il piacere di guidare sostenibile.

Mini Cooper SE Resolute Edition, grazie alla combinazione di caratteristiche di design tradizionali e di tecnologia di guida orientata al futuro, incarna una straordinaria espressione di stile. L’edizione del modello a propulsione puramente elettrica ispirata alla Mini 3 porte offre un mix particolarmente attraente che unisce un classico flair sportivo con la sostenibilità.

Mini Cooper SE Resolute Edition: caratteristiche

Grazie al motore elettrico da 135 kW/184 CV e all’incredibile maneggevolezza, la Mini Cooper SE porta il caratteristico go-kart feeling del brand nel mondo della mobilità elettrica. La sua autonomia fino a 234 chilometri – determinata secondo il ciclo di prova WLTP – consente un divertimento di guida privo di emissioni locali sia nell’ambiente urbano che oltre i confini della città. Il design esclusivo e le caratteristiche di equipaggiamento della Resolute Edition conferiscono al divertimento di guida sostenibile un fascino ancora maggiore.

Con la verniciatura della carrozzeria in Rebel Green e la finitura in Pepper White a contrasto per il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni, la Mini Cooper SE Resolute Edition sfoggia un look sportivo nel tradizionale stile britannico. L’assenza di elementi cromati all’esterno rappresenta un chiaro sguardo al futuro: al contrario, i tradizionali elementi di design sono rifiniti nell’esclusivo Resolute Bronze.

Questi includono i contorni dei fari, la griglia del radiatore e le luci posteriori, le scanalature laterali sui pannelli laterali anteriori e le maniglie delle portiere e del bagagliaio. Al contrario, la striscia che circonda il bordo inferiore del parabrezza è rifinita in Piano Black, così come la cornice interna della griglia del radiatore, i loghi del brand e la dicitura del modello.

L’aspetto inconfondibile della Mini Cooper SE Resolute Edition viene ulteriormente esaltato dalle strisce sul cofano dal design esclusivo. Così come i listelli sottoporta, presentano un motivo composto da linee parallele con una sfumatura di colore che oscilla tra una tonalità chiara e una scura di oro, insieme alla scritta “Resolute”. Il modello presenta cerchi in lega da 17 pollici con design Electric Collection Spoke. In alternativa, i cerchi in lega leggera dello stesso formato sono disponibili nella variante Tentacle Spoke Black.

Nell’abitacolo della Mini Cooper SE Resolute Edition, il caratteristico senso di divertimento di guida viene ulteriormente rafforzato da sedili in tessuto/leatherette nella finitura Black Pearl/Light Chequered e da un rivestimento del tetto color antracite, nonché da braccioli e pannelli per le ginocchia in nero. Sul raggio inferiore del volante sportivo in pelle Nappa è raffigurato il logo speciale dell’edizione Mini Resolute. Grazie a linee uniformemente curve in una tenue tonalità dorata, il design grafico forma un raffinato motivo gessato sulle superfici interne.

Le esclusive caratteristiche di design della Resolute Edition danno vita ad un pacchetto complessivo perfettamente armonizzato che dona uno stile esterno e interno di carattere premium. Mentre il look della vettura trasmette chiaramente un senso di attaccamento alla tradizione, allo stesso tempo può essere combinato con caratteristiche di equipaggiamento all’avanguardia che riguardano l’assistenza alla guida, l’infotainment e la connettività. Il pacchetto opzionale di assistenza alla guida comprende una funzione di avviso di deviazione dalla corsia che avverte il conducente del rischio di lasciare involontariamente la corsia facendo vibrare il volante.

E l’Active Cruise Control con funzione Stop & Go – incluso nel Driver Assistant Plus – assicura un comfort ottimizzato sia nei viaggi più lunghi che nel traffico. Con il suo moderno display grafico su un touchscreen da 8,8 pollici, il sistema operativo MINI di ultima generazione è ottimizzato per un controllo rapido e intuitivo delle funzioni della vettura, del programma audio, della comunicazione, della navigazione e delle app. Inoltre, sono disponibili numerosi servizi digitali che aumentano il divertimento di guida grazie a funzioni di comfort e di intrattenimento di alta qualità.

