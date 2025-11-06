Mobilize presenta, in collaborazione con TheArsenale, una serie limitata della Duo 100% elettrica: solo 50 esemplari personalizzati con livrea esclusiva, interni rivisitati e accessori dedicati. La gamma Duo: 1,30 m di larghezza, fino a 161 km (Duo 45 Neo), 80 km/h di punta (Duo 80 Evo), airbag di serie per il conducente, app MyDuo con chiavi digitali (fino a 6) e sharing immediato. Prezzi: 9.990 € (45 Neo), 12.500 € (80 Evo).
Esposta all’Eicma 2025 di Milano, Mobilize Duo by TheArsenale si rivolge a chi cerca una mobilità urbana distintiva, sostenibile e altamente personalizzabile. Solo 50 esemplari numerati verranno distribuiti, ognuno corredato da certificato di autenticità e personalizzazione dedicata. Il risultato è un quadriciclo 100% elettrico reinterpretato con una livrea grafica d’impatto, accessori moda esclusivi e una visione estetica incentrata sull’individualità.
Design grafico, materiali curati e colori vibranti
Ogni Duo è caratterizzata da un telaio Deep Black con inserti in blu elettrico, a cui si aggiungono due varianti di colore selezionabili: Intergalactic Blue e Flash Yellow Neon. L’intervento grafico, ideato da Patrice Meignan, fondatore di TheArsenale, non è solo estetico: le linee di tensione che attraversano la carrozzeria simboleggiano il rapporto tra essere umano, ambiente urbano e tecnologia.
L’abitacolo offre una configurazione a due posti con sedile riscaldato per il conducente, climatizzazione, comandi semplificati e due vani portaoggetti da 90 litri integrati nelle portiere. I materiali scelti e l’alternanza tra superfici opache e lucide creano un impatto visivo dinamico, che si presta perfettamente alla luce delle metropoli.
Un’esperienza di guida ispirata alla cultura urbana
Mobilize Duo si conferma come una “capsula urbana” pensata per gli spostamenti in città. Lunga 2,43 metri e larga solo 1,30, consente di muoversi agilmente negli spazi ridotti. Disponibile in due versioni, si guida:
- Dai 14 anni nella variante da 45 km/h (Duo 45 Neo, con patente AM)
- Dai 16 anni nella versione da 80 km/h (Duo 80 Evo, con patente B1 o superiore)
L’autonomia può raggiungere 161 km (nel caso della Duo 45 Neo), rendendo il veicolo adatto a una settimana di utilizzo urbano con una sola ricarica.
Tecnologia semplificata e interfaccia smart
L’interazione tra conducente e veicolo è affidata a un’interfaccia semplice e contemporanea: niente schermo centrale, ma l’integrazione diretta dello smartphone tramite Bluetooth o USB-C. Il cruscotto si ispira ai boombox anni ‘80, trasformando la plancia in una cassa sonora grazie a un sistema a trasduttore che diffonde la musica direttamente dalla superficie. Attraverso l’app dedicata MyDuo, è possibile:
- Generare fino a sei chiavi digitali per la condivisione del mezzo
- Monitorare stato di carica e posizione
- Gestire in remoto le funzionalità principali
Materiali riciclati e approccio sostenibile
La produzione della Duo segue criteri rigorosi di sostenibilità. Il 40% dei materiali utilizzati è riciclato, e il quadriciclo è riciclabile fino al 95%. Inoltre, il numero di componenti impiegati è circa cinque volte inferiore rispetto a un’auto tradizionale, semplificando sia il processo produttivo che quello di manutenzione.
Un altro elemento rilevante è la dotazione di airbag per il conducente, una presenza non comune nel segmento dei quadricicli e coerente con l’attenzione alla sicurezza stradale promossa da Mobilize.
La Mobilize Duo 45 Neo è proposta con un prezzo a partire da 9.990 euro, la versione Duo 80 Evo parte da 12.500 euro. L’esclusivo kit TheArsenale ha un costo di partenza di 2.500 euro, con montaggio incluso e trasporto escluso. Il kit comprende: pack adesivi “Duo by TheArsenale”, accessori moda coordinati, livrea dedicata con numero identificativo e certificato di autenticità
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!