Dal blocco orario alla soglia chilometrica: il progetto Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) della Regione Lombardia offre una deroga alternativa alle limitazioni alla circolazione per i mezzi più inquinanti.
Vediamo tutte le risposte alle domande più frequenti su adesione, costi, soglie, monitoraggio e compatibilità con le ZTL, a partire dall’Area B di Milano.
Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) è un sistema introdotto dalla Regione Lombardia che consente ai proprietari di veicoli soggetti a limitazioni ambientali di optare per una limitazione chilometrica, alternativa ai blocchi orari e giornalieri. Il servizio prevede l’installazione di una black-box sul veicolo per monitorare i chilometri percorsi all’interno delle aree soggette a restrizioni.
Aderendo a Move-In, il veicolo non è più soggetto ai blocchi orari e giornalieri ma può circolare entro un limite di chilometri annui, stabilito in base alla categoria e alla classe ambientale del veicolo. La percorrenza viene registrata su tutti i tratti stradali (incluse le autostrade) nelle Aree 1 e 2, e monitorata 24 ore su 24 tramite black-box connessa a un’infrastruttura telematica.
Sì. Tramite l’App Move-In e l’area personale sul portale, è possibile consultare:
• Chilometri concessi
• Chilometri percorsi
• Chilometri bonus
• Saldo chilometrico residuo
Sono disponibili notifiche per soglie raggiunte, esaurimento km, e attivazione misure temporanee.
Una volta superata la soglia annua assegnata, non è più possibile circolare nelle aree soggette a limitazioni, in nessuna fascia oraria e per nessun giorno della settimana, fino alla fine del periodo annuale di adesione.
Una volta superata la soglia, il veicolo non può più circolare nelle aree soggette a limitazioni. L’utente riceve una notifica e, in caso di circolazione, può essere sanzionato.
No. Durante episodi di accumulo degli inquinanti e l’attivazione delle misure temporanee previste dal Protocollo Operativo Antismog, anche i veicoli aderenti a Move-In sono soggetti alle restrizioni temporanee.
No, a meno che il Comune non abbia esplicitamente approvato l’estensione del servizio Move-In alla propria ZTL.
È il caso, ad esempio, del Comune di Milano con Area B. Per accedere ad Area B è necessario richiedere una deroga specifica tramite la piattaforma Move-In.
Dal 1° ottobre 2024, i limiti si abbassano sensibilmente:
• Gli Euro 0 scendono a 800 km per M1-M2 e a 1.600 km per le categorie superiori. Gli Euro 1 passano a 1.600 e 3.200 km.
• I diesel Euro 2 potranno percorrere 3.200 km se auto o minibus, e 4.800 km se veicoli commerciali o pesanti.
• Gli Euro 3 scendono a 5.600 e 7.200 km.
• I diesel Euro 4 in Area 1 potranno fare 6.400 km se sono M1-M2 e 8.000 km negli altri casi.
• Il tetto per i diesel Euro 5, pari a 10.000 km per le auto e 12.000 km per i mezzi commerciali o pesanti, ma solo a partire dal 1° ottobre 2025 per M1, dal 2026 per M2-N2 e dal 2027 per M3-N3.
• Area 1 include gli agglomerati di Milano, Brescia, Bergamo, i capoluoghi della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona, Mantova), i relativi Comuni di cintura e Comuni fascia 2 con più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso, S. Giuliano Milanese).
• Area 2 è l’intera zona A della delibera 2605/11, esclusa Area 1.
Sì. Il sistema premia lo stile di guida ecologico con chilometri aggiuntivi:
• +0,2 km per ogni km su strade extraurbane
• +0,2 km su autostrade tra 70 e 110 km/h
• +0,1 km su strade urbane con accelerazioni ≤ 2 m/s²
Alla piattaforma Move-In possono accedere:
• Gli utenti registrati al servizio
• Gli agenti di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada
• I Comuni e le Regioni che abbiano sottoscritto accordi con Regione Lombardia
I funzionari abilitati di Regione Lombardia e del gestore del servizio (ARIA S.p.A.)
• Gli agenti abilitati possono verificare, tramite web app, la targa del veicolo e lo stato del servizio (attivo, assente, soglia esaurita).
L’adesione si effettua sul portale ufficiale: www.movein.regione.lombardia.it
Per accedere è necessario disporre di una delle seguenti identità digitali:
• SPID
• CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
• CIE (Carta di Identità Elettronica)
Occorre avere a disposizione:
• Libretto di circolazione del veicolo
• Dati anagrafici del proprietario o del legale rappresentante
• Firma digitale (per persone giuridiche)
I costi massimi stabiliti da Regione Lombardia sono:
• 50 € il primo anno (30 € installazione + 20 € servizio)
• 20 € all’anno per i rinnovi
• 20 € se si dispone già di una black-box compatibile
Ogni TSP può proporre offerte diverse, ma il prezzo massimo annuale non può essere superato.
I TSP accreditati al momento sono:
• AIR s.r.l.
• LoJack Italia s.r.l.
• OCTO S.p.A.
• Viasat S.p.A.
• Vodafone Automotive Italia S.p.A.
Verifica condizioni contrattuali, installatori e promozioni sui rispettivi siti web.
Dopo l’adesione telematica, è obbligatorio:
• Contattare il TSP scelto in fase di adesione
• Fissare un appuntamento per l’installazione della black-box
• Recarsi presso un installatore convenzionato
Il servizio si attiva entro 48 ore dall’installazione. Durante i 30 giorni successivi alla protocollazione dell’adesione è prevista una deroga temporanea per recarsi presso l’installatore.
Se la black-box non viene installata entro 30 giorni, il servizio viene disattivato automaticamente. È comunque possibile completare l’installazione entro un massimo di 60 giorni totali; oltre tale termine l’adesione decade.
La durata è di 12 mesi dalla data di attivazione del servizio. Il rinnovo non è automatico.
Prima della scadenza vengono inviate notifiche tramite:
• Email o PEC
• App Move-In
• Piattaforma web
Per rinnovare l’adesione è necessario accedere nuovamente al portale e accettare le eventuali nuove soglie chilometriche fissate per l’anno successivo.
Il servizio viene sospeso in caso di:
• Malfunzionamento o manomissione della black-box
• Anomalia di registrazione dei dati chilometrici
• Disconnessione dalla piattaforma telematica
In questi casi, il veicolo non può circolare fino alla risoluzione del problema. I TSP sono tenuti a intervenire per il ripristino e comunicare la riattivazione.
In caso di vendita, devi revocare l’adesione tramite la piattaforma per consentire al nuovo proprietario di registrare il veicolo.
La revoca si effettua online, accedendo alla piattaforma Move-In con le proprie credenziali.
• Se la revoca avviene prima di superare il 50% della soglia, si rientra nel regime ordinario delle limitazioni ambientali
• Se la revoca avviene dopo aver superato il 50% della soglia, il veicolo sarà considerato come fuori soglia fino alla scadenza dell’anno di validità, con conseguente divieto di circolazione e rischio sanzioni
Il superamento delle soglie (50% e 100%) viene notificato via email/PEC e App, considerando una tolleranza del 3% sul calcolo.
L’adesione a Move-In regionale non consente automaticamente la circolazione in Area B. È necessario attivare una deroga specifica. Senza questa attivazione, si è soggetti a sanzioni dai varchi elettronici.
No. L’adesione a Move-In sostituisce le deroghe ordinarie. Fanno eccezione i veicoli con esenzioni permanenti (es. disabili, forze dell’ordine, emergenze sanitarie).
Attualmente, Area B limita la circolazione dei seguenti veicoli:
• Benzina Euro 0, 1, 2
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5
Move-In permette la circolazione solo fino al raggiungimento della soglia chilometrica annuale assegnata.
Il servizio Move-In si basa su delibere regionali e atti normativi ufficiali della Regione Lombardia. I principali riferimenti sono:
• Delibera della Giunta regionale n. 1015 del 06/08/2021
• Delibera della Giunta regionale n. 4173 del 30/12/2020
• Delibera n. 2605/11 per la definizione delle zone A (aree soggette a restrizioni)
• Per quanto riguarda la classificazione dei veicoli, si fa riferimento all’articolo 47 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada), che definisce le categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3.
