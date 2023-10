Nissan Hyper Urban: il nuovo concept 100% elettrico

Lo stile del Nissan Hyper Urban si adatta perfettamente ai gusti sofisticati di professionisti delle aree urbane e suburbane che danno priorità alla sostenibilità ambientale. Caratterizzato da un’estetica raffinata e moderna, il design del veicolo esprime il gusto esigente degli utenti, che si distinguono per stile e si integrano armoniosamente nell’ambiente.

Nissan Hyper Urban: tecnologia

Nissan Hyper Urban sarà inoltre interamente integrato nell’ecosistema dei veicoli elettrici, grazie alla funzione V2H che fornisce energia alle abitazioni, consentendo un significativo risparmio sui costi energetici e riducendo la pressione sulla rete elettrica. Grazie alla tecnologia V2G, i proprietari possono fornire energia alla rete per sostenere la comunità locale e trarne profitto. Il Sistema di Gestione di Ricarica Intelligente è dotato di Intelligenza Artificiale in grado di ricaricare autonomamente i veicoli e alimentare edifici garantendo una gestione efficiente dell’energia.

Il concetto di sostenibilità si applica anche alla durata del veicolo, rendendolo ideale per chi è consapevole del valore a lungo termine di tutto ciò che possiede. Gli aggiornamenti dell’hardware e del software garantiscono una nuova esperienza di possesso per molti anni. Ad esempio, l’abitacolo può essere rinnovato con un nuovo quadro strumenti che riflette le ultime tecnologie e tendenze delle interfacce grafiche.

Design e interni

L’auto rappresenta il design e le capacità tecnologiche future dell’offerta elettrica di Nissan. Gli esterni della vettura, di colore giallo lime, cambiano tonalità cromatica a seconda dell’angolazione con cui vengono raggiunti dalla luce, attirando in questo modo l’attenzione e integrandosi al tempo stesso nell’ambiente circostante.

Le porte anteriori e posteriori sono ad apertura verticale, mentre la silhouette sportiva ha eccellenti prestazioni aerodinamiche che garantiscono elevata efficienza. Anche i larghi pneumatici contribuiscono a conferire al concept un aspetto dinamico e robusto con un’estetica urbana.

Gli interni sono stati progettati per integrarsi negli spazi urbani. Ispirati a triangoli caleidoscopici, il cruscotto e il display possono essere personalizzati dal proprietario in base ai propri gusti. Inoltre, i sedili anteriori possono essere ripiegati sui sedili posteriori, creando un comodo spazio simile a un divano. Quando si è lontani dalla routine quotidiana, Nissan Hyper Urban riesce a integrare perfettamente relax e fruibilità: parcheggiatela all’interno di un loft o di un bungalow in modo che diventi uno spazio elegante e confortevole.

Nissan Hyper Urban sarà svelata in occasione del Japan Mobility Show che si terrà a Tokyo alla fine del mese.

