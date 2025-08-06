Nissan ha pubblicato il nuovo listino 2025 per il Juke, uno dei crossover compatti più apprezzati in Italia. Con due motorizzazioni ibride, sei allestimenti e prezzi a partire da 24.300 euro, la gamma si presenta articolata e competitiva. Il modello, prodotto a Sunderland e pensato per il mercato europeo, consolida la posizione del Juke nel segmento B grazie a una combinazione di stile, efficienza e tecnologia.
Mild Hybrid e Hybrid: due anime per un’unica identità
Le motorizzazioni disponibili sono entrambe ibride. La prima, Mild Hybrid 1.0 DIG-T 114 CV, è abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti ed è pensata per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e consumi ridotti. La seconda è una più sofisticata Hybrid 1.6 143 CV, che sfrutta una trasmissione automatica multimodale, ideale per chi desidera una guida fluida in città.
Gamma Mild Hybrid 114 CV: versioni e prezzi
La versione con motore Mild Hybrid è disponibile in quattro allestimenti:
- Juke 1.0 DIG-T 114 CV ACENTA – 24.300 €
- Juke 1.0 DIG-T 114 CV N-CONNECTA – 25.900 €
- Juke 1.0 DIG-T 114 CV N-DESIGN – 27.800 €
- Juke 1.0 DIG-T 114 CV TEKNA – 28.900 €
Questa gamma si rivolge a chi desidera un SUV compatto e accessibile, senza rinunciare alla connettività e alla sicurezza attiva, presenti già a partire dall’allestimento ACENTA.
Gamma Hybrid 143 CV: versioni e prezzi
La motorizzazione Hybrid è più ampia e copre sei versioni, includendo un’edizione speciale:
- Juke Hybrid 143 CV ACENTA – 28.300 €
- Juke Hybrid 143 CV N-CONNECTA – 29.900 €
- Juke Hybrid 143 CV N-DESIGN – 31.800 €
- Juke Hybrid 143 CV N-SPORT – 32.700 €
- Juke Hybrid 143 CV TEKNA – 32.900 €
- Juke Hybrid 143 CV TEKNA PREMIERE EDITION – 33.900 €
La nuova versione N-SPORT, proposta esclusivamente in abbinamento all’ibrido, offre una configurazione estetica e dinamica più marcata, con tetto nero, cerchi da 19” e interni in ecopelle e tessuto.
Tabella riassuntiva listino prezzi
|Motorizzazione
|Allestimento
|Prezzo di listino (€)
|Mild Hybrid 1.0 DIG-T 114 CV
|ACENTA
|24.300
|N-CONNECTA
|25.900
|N-DESIGN
|27.800
|TEKNA
|28.900
|Hybrid 1.6 143 CV
|ACENTA
|28.300
|N-CONNECTA
|29.900
|N-DESIGN
|31.800
|N-SPORT
|32.700
|TEKNA
|32.900
|TEKNA PREMIERE EDITION
|33.900
Dotazioni: sicurezza, infotainment e comfort
Tutte le versioni includono sistemi avanzati di assistenza alla guida, schermi da 8″ o 12,3″, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, cruise control e freno a mano elettrico.
Salendo di allestimento si accede a dotazioni premium come ProPILOT Assist, audio Bose Personal Plus, e telecamere a 360°.
Un’offerta adatta a ogni profilo
Con un listino che copre un range da 24.300 a 33.900 euro, Nissan posiziona il Juke 2025 come un’opzione flessibile per una clientela diversificata. I clienti possono scegliere tra vari livelli di comfort, tecnologia e design, mantenendo un’attenzione particolare a sostenibilità e consumo energetico.