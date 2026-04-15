- Il nuovo Nissan Juke è per la prima volta 100% elettrico, costruito sulla piattaforma CMF-EV condivisa con la nuova Leaf. Due motorizzazioni attese: 177 e 218 CV con batterie da 52 o 75 kWh e autonomia stimata fino a 600 km WLTP.
- Integra la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) di serie: la batteria può cedere energia alla rete elettrica domestica o pubblica. Display infotainment da 14,3 pollici e strumentazione da 12,3 pollici.
- Prodotto a Sunderland (UK), arriverà in Europa nella primavera 2027. L’attuale Juke benzina e full hybrid resta in vendita in parallelo. Dal 2010 il Juke ha venduto 1,5 milioni di unità in Europa.
Nissan ha presentato la terza generazione del Juke, per la prima volta 100% elettrica. L’annuncio è arrivato durante l’evento Nissan Vision in Giappone il 14 aprile 2026.
Il nuovo Juke è costruito sulla piattaforma CMF-EV, la stessa della nuova Leaf e dell’Ariya, ed è prodotto nello stabilimento di Sunderland nel Regno Unito. Il lancio commerciale in Europa è previsto per la primavera 2027. L’attuale Juke con motore benzina e full hybrid resta in vendita in parallelo.
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Quali sono i dati tecnici del nuovo Nissan Juke elettrico
Nissan non ha comunicato la scheda tecnica ufficiale, ma la condivisione della piattaforma CMF-EV con la nuova Leaf consente di stimare le specifiche con buona approssimazione. Due le motorizzazioni attese: 177 CV e 218 CV, entrambe a trazione anteriore. I pacchi batteria dovrebbero essere da 52 kWh e 75 kWh (nichel-manganese-cobalto), con autonomie indicative rispettivamente di circa 400 e 600 km nel ciclo WLTP.
Il Juke elettrico integra la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G): la batteria può cedere energia alla rete elettrica domestica o pubblica, una funzione già presente sulla Leaf e che distingue il Juke dalla maggior parte dei concorrenti del segmento B-SUV. Il display dell’infotainment è da 14,3 pollici, la strumentazione digitale da 12,3 pollici.
Come cambia il design rispetto al Juke attuale
Il design della terza generazione si ispira alla concept Hyper Punk presentata al Japan Mobility Show. Le superfici adottano uno stile low-poly (poligoni a bassa densità) con angoli netti e volumi scomposti, in rottura rispetto alle linee arrotondate del modello attuale. I fari anteriori full LED hanno forma esagonale, collegati da una linea luminosa sul frontale. Il posteriore è caratterizzato da lavorazioni triangolari nei gruppi ottici.
Le dimensioni crescono leggermente rispetto all’attuale Juke (4,21 m): il nuovo modello dovrebbe attestarsi intorno ai 4,30 m di lunghezza. L’interasse più lungo, derivato dalla piattaforma CMF-EV, libera spazio nell’abitacolo e nel vano batterie sotto il pavimento.
Dove si posiziona il Juke elettrico nella gamma Nissan
Il Juke elettrico entra in una gamma a zero emissioni che Nissan sta ampliando rapidamente in Europa: la nuova Micra elettrica, la Leaf di terza generazione, il crossover Ariya, il commerciale Townstar EV e un nuovo modello di segmento A. In parallelo, Nissan mantiene la tecnologia ibrida e-Power su Qashqai, X-Trail e sull’attuale Juke Hybrid (1.6 litri, 143 CV), per chi non è ancora pronto al passaggio all’elettrico.
Dal lancio nel 2010, il Juke ha venduto 1,5 milioni di unità in Europa. La versione elettrica punta a mantenere la clientela esistente e ad attrarre nuovi acquirenti dal segmento B-SUV elettrico, dove i concorrenti diretti includono Volvo EX30, Skoda Epiq e la futura Renault 4 E-Tech.