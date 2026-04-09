Informazioni chiave:
- Il nuovo Pulse sostituisce il Tekna come top di gamma: porta oltre 1.500 euro di contenuti in più rispetto al Tekna a fronte di soli 500 euro in più di prezzo di listino.
- Il motore Full Hybrid HEV eroga 143 CV e 205 Nm, con batteria da 1,2 kWh, consumi dichiarati fino a 22 km/l in città e possibilità di marcia in modalità 100% elettrica in determinate condizioni.
- L’allestimento N-Design include ora di serie il Pack Sound&Style (interni in Alcantara/pelle/PVC, impianto audio Bose, illuminazione ambientale a led), in precedenza a pagamento.
Nissan ha rinnovato la gamma del crossover compatto Juke e ha introdotto il nuovo allestimento top Pulse, disponibile da aprile 2026 sul mercato italiano. La gamma si articola ora in quattro livelli: Acenta, N-Connecta, N-Design e Pulse. I prezzi partono da 26.000 euro per la versione Acenta con motore DIG-T 114 e cambio manuale; Pulse parte da 30.500 euro. Tutte le versioni sono disponibili con motore benzina tre cilindri 1.0L da 114 CV o ibrido full HEV da 143 CV.
Indice dei contenuti
Come si articola la nuova gamma Nissan Juke 2026?
La gamma Nissan JUKE è composta da quattro allestimenti in ordine crescente: Acenta, N-Connecta, N-Design e Pulse. Ogni livello costruisce sulla dotazione del precedente aggiungendo contenuti specifici. Rispetto alla gamma precedente, tutti gli allestimenti ricevono dotazioni di serie più ricche a prezzi rivisti.
Acenta è l’entry level della gamma, costruito sulla base del precedente N-Connecta. La dotazione di serie comprende specchietti retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettronicamente, maniglie in tinta con la carrozzeria, sensori di parcheggio posteriori, quadro strumenti TFT da 12,3”, volante e leva del cambio in pelle sintetica, Intelligent Key, climatizzatore automatico, caricatore wireless per smartphone, sei altoparlanti e sensori di pioggia. Prezzi da 26.000 euro con DIG-T 114 e cambio manuale.
N-Connecta è la versione più acquistata della gamma e aggiunge cerchi in lega da 19” Black e vetri privacy di serie, oltre al sistema di infotainment NissanConnect con mappe di navigazione integrate. Prezzi da 27.500 euro con DIG-T 114 e cambio manuale.
N-Design introduce il Pack Sound&Style ora incluso nel prezzo: interni in Alcantara/pelle/PVC, impianto audio Bose e illuminazione ambientale a led. La vernice bi-colore è compresa nel prezzo di listino. Prezzi da 29.450 euro con DIG-T 114 e cambio manuale.
Pulse è il nuovo top di gamma. Prezzi da 30.500 euro con DIG-T 114 e cambio manuale.
Cosa offre il nuovo allestimento Pulse rispetto al precedente Tekna?
Il Nissan JUKE Pulse sostituisce il Tekna come allestimento di vertice della gamma. Rispetto al Tekna, porta un pacchetto di contenuti aggiuntivi quantificato da Nissan in oltre 1.500 euro, con un aumento di listino di soli 500 euro.
Sul piano estetico, il Pulse è disponibile in tre combinazioni di colori con carrozzeria bi-colore e tetto nero di serie. La prima è Deep Ocean, un colore esclusivo di questo allestimento, abbinato a cerchi da 19” Aero con inserti dello stesso colore della carrozzeria. Le altre due sono Ceramic Grey e Pearl White, entrambe con cerchi da 19” Aero. Sui montanti del tetto una grafica ispirata alle onde sonore integra il nome Pulse nel motivo decorativo.
All’interno, il cruscotto, la console centrale e i pannelli delle portiere sono rivestiti in pelle sintetica blu scuro. Gli inserti in finitura Black Gloss incorniciano le bocchette di ventilazione e i comandi del climatizzatore. I sedili posteriori adottano inserti in tessuto Mélange. L’abitacolo è completato da luci ambientali a led e dall’impianto audio Bose Personal.
Il Pulse include di serie un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida (ADAS).
Quali motorizzazioni sono disponibili sul Nissan Juke?
Tutta la gamma Nissan Juke è disponibile in due motorizzazioni.
Il motore benzina è il DIG-T 114, un tre cilindri turbo da 1,0 litri con 114 CV di potenza massima e 200 Nm di coppia massima. È abbinabile a un cambio manuale a 6 rapporti (MT) o a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (DCT).
Il motore ibrido è il sistema Full Hybrid (HEV), composto da un motore a benzina abbinato a un motore elettrico. La potenza combinata è di 143 CV, la coppia massima è di 205 Nm. La batteria è da 1,2 kWh. Il sistema ibrido eroga il 25% di potenza in più rispetto alla versione DIG-T 114. I consumi dichiarati raggiungono fino a 22 km/l in ciclo urbano, con possibilità di marcia in modalità 100% elettrica in determinate condizioni di guida. La versione HEV è disponibile in un unico allestimento di trasmissione (nessuna scelta di cambio).
Quali sono i prezzi completi della gamma Nissan Juke 2026?
Di seguito il listino prezzi completo della nuova gamma Nissan JUKE, aggiornato ad aprile 2026:
- DIG-T 114 MT (cambio manuale 6 rapporti): Acenta 26.000 € – N-Connecta 27.500 € – N-Design 29.450 € – Pulse 30.500 €
- DIG-T 114 DCT (cambio automatico doppia frizione 7 rapporti): Acenta 27.700 € – N-Connecta 29.200 € – N-Design 31.150 € – Pulse 32.200 €
- HEV Full Hybrid: Acenta 30.300 € – N-Connecta 31.800 € – N-Design 33.750 € – Pulse 34.800 €.