- Nissan ha richiamato 51 Leaf 2026 negli USA (campagna NHTSA 26V188) per un difetto nella batteria da 78 kWh prodotta da AESC: uno strappo del catodo può causare un cortocircuito interno e un incendio anche a auto spenta e non in carica.
- Le istruzioni di Nissan: non guidare, non ricaricare, parcheggiare all’aperto lontano da edifici. I concessionari forniranno auto sostitutiva. Riparazione definitiva prevista per luglio 2026.
- Due incendi confermati (Giappone 16 febbraio, USA 2 marzo), entrambi con auto parcheggiata e spenta. Il richiamo non è ancora esteso all’Europa, ma le Leaf europee escono dallo stesso stabilimento di Tochigi.
Nissan ha richiamato 51 esemplari della Leaf 2026 negli Stati Uniti per un difetto nella batteria agli ioni di litio da 78 kWh che può provocare un incendio anche con l’auto parcheggiata, spenta e non in carica.
Il richiamo, registrato presso la NHTSA con il numero di campagna 26V188, riguarda Leaf prodotte tra il 17 luglio e il 26 novembre 2025 nello stabilimento di Tochigi, in Giappone. Nissan ha chiesto ai proprietari di non guidare, non ricaricare e parcheggiare l’auto all’aperto, lontano da edifici e strutture.
Indice dei contenuti
Qual è il difetto della batteria sulla Nissan Leaf 2026
Il problema è legato al processo produttivo del fornitore AESC (Automotive Energy Supply Corporation). Durante la fabbricazione delle celle della batteria da 78 kWh, il bordo del catodo potrebbe essersi strappato. Se la parte danneggiata si ripiega all’interno della cella, può creare un cortocircuito interno. Il cortocircuito genera un surriscaldamento che può sfociare in quello che Nissan definisce un “evento termico”, ovvero un incendio della batteria.
L’aspetto più critico è che il guasto può manifestarsi a prescindere dallo stato dell’auto: i due episodi confermati da Nissan si sono verificati con la Leaf parcheggiata, spenta e non collegata a una colonnina di ricarica.
Quanti e quali incidenti sono già avvenuti
Nissan ha confermato due episodi termici. Il primo si è verificato il 16 febbraio 2026 in Giappone: una Leaf 2026 parcheggiata all’aperto ha preso fuoco. Il secondo è avvenuto il 2 marzo 2026 negli Stati Uniti, presso una concessionaria Nissan. In entrambi i casi l’auto era spenta e non in carica. Non sono stati segnalati feriti.
Questo tipo di guasto si distingue dai richiami precedenti sulla Leaf (modelli 2019-2022), dove il rischio di incendio era legato alla ricarica rapida DC. Nel caso della Leaf 2026, il pericolo esiste anche in assenza di qualsiasi input da parte del conducente, il che rende il difetto più insidioso.
Come ha individuato Nissan le auto coinvolte
Nissan ha utilizzato i dati telematici delle Leaf 2026 per monitorare comportamenti anomali della batteria, risalendo poi ai pacchi batteria sospetti attraverso una tracciabilità uno-a-uno tra batteria e numero di telaio (VIN). Tutte le 51 Leaf coinvolte sono state prodotte nello stabilimento di Tochigi tra il 17 luglio e il 26 novembre 2025.
Nissan ha interrotto le spedizioni delle Leaf potenzialmente interessate il 17 marzo 2026, bloccando le auto nei porti di destinazione. Le notifiche ai concessionari sono partite il 27 marzo. Le lettere ufficiali ai proprietari saranno inviate a partire dal 17 aprile 2026.
Cosa devono fare i proprietari di una Nissan Leaf 2026 richiamata
Le istruzioni di Nissan e della NHTSA per i proprietari delle 51 Leaf coinvolte sono precise:
- Non guidare l’auto
- Non ricaricare l’auto, né in corrente alternata né in corrente continua
- Parcheggiare all’aperto, lontano da edifici, garage e altre strutture
- Portare l’auto in concessionaria Nissan
I concessionari forniranno un’auto sostitutiva a noleggio fino al completamento della riparazione. Nissan sostituirà gratuitamente i moduli batteria difettosi o, se necessario, l’intero pacco batteria. La riparazione definitiva è prevista per luglio 2026.
I proprietari possono verificare se la propria Leaf è coinvolta inserendo il numero di telaio (VIN) a 17 cifre sul sito NHTSA. Il numero di richiamo interno Nissan è R25F1.
Perché questo richiamo è diverso dai precedenti sulla Nissan Leaf
La Nissan Leaf ha già affrontato richiami per problemi alla batteria nelle generazioni precedenti. Nell’ottobre 2025, Nissan aveva richiamato 19.077 Leaf dei modelli 2021-2022 (e altri 23.887 esemplari del 2019-2020 nel 2024) per un rischio di surriscaldamento della batteria durante la ricarica rapida DC, causato da depositi eccessivi di litio nelle celle. In quel caso il problema si manifestava solo durante la ricarica a corrente continua e la soluzione prevista era un aggiornamento software.
Il richiamo della Leaf 2026 è di natura diversa. Il difetto è meccanico (strappo del catodo durante la produzione) e non software. Il rischio di incendio esiste anche a auto ferma e spenta. Questo rende le precauzioni richieste più drastiche: non solo evitare la ricarica rapida, ma non utilizzare l’auto in alcun modo.
Il richiamo riguarda anche le Nissan Leaf vendute in Europa
Al momento il richiamo 26V188 è stato emesso dalla NHTSA e riguarda esclusivamente 51 Leaf 2026 destinate al mercato nordamericano. Nissan non ha ancora comunicato un’estensione del richiamo ai mercati europei.
Le Leaf 2026 vendute in Europa escono dalla stessa linea produttiva dello stabilimento di Tochigi, in Giappone, e montano batterie dello stesso fornitore AESC. Il difetto è legato a un problema nel processo di fabbricazione delle celle, non a una specifica configurazione destinata a un solo mercato.