Nissan Qashqai 2026: scheda tecnica completa (dimensioni, motori, allestimenti)

Scheda tecnica completa della Nissan Qashqai 2026: dimensioni, bagagliaio, dati Mild Hybrid ed e-POWER, pesi, pneumatici, performance e dotazioni per ogni allestimento.

Nissan Qashqai e-POWER verde metallizzato in marcia su strada panoramica tra le colline.
Di - - Lascia un commento

Nissan, Nissan Qashqai, Top 10

La Nissan Qashqai continua a essere uno dei modelli più richiesti nel segmento delle crossover compatte. Questa scheda tecnica raccoglie in un unico spazio tutte le informazioni dettagliate sulle versioni Mild Hybrid ed e-POWER: dimensioni, dati sui motori, consumi, pesi, capacità di carico, pneumatici e dotazioni.

Nissan Qashqai 2026 – Versioni e allestimenti

Nissan Qashqai e-POWER verde metallizzato parcheggiata in un punto panoramico di montagna.
Image: Nissan

Mild Hybrid

  • Allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna, Tekna+

e-POWER

  • Allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna, Tekna+

Nissan Qashqai 2026 – Dimensioni esterne

Mild Hybrid

  • Lunghezza: 4.425 mm
  • Larghezza con retrovisori chiusi: 1.877 mm
  • Larghezza con retrovisori aperti: 2.084 mm
  • Altezza: 1.625 mm
  • Passo: 2.665 mm

e-POWER

  • Lunghezza: 4.425 mm
  • Larghezza con retrovisori chiusi: 1.848 mm
  • Larghezza con retrovisori aperti: 2.084 mm
  • Altezza: 1.625 mm
  • Passo: 2.665 mm

Bagagliaio

Mild Hybrid

  • Capacità: 455–504 l
  • Capacità con seconda fila sedili reclinata: 1.379–1.447 l
  • Profondità: 869 mm
  • Larghezza tra i passaruota: 1.100 mm
  • Altezza fino alla cappelliera: 555 mm

e-POWER

  • Capacità: 455–504 l
  • Capacità con seconda fila sedili reclinata: 1.379–1.440 l
  • Profondità: 868 mm
  • Larghezza tra i passaruota: 1.100 mm
  • Altezza fino alla cappelliera: 564–600 mm

Motore Mild Hybrid

Nissan Qashqai e-POWER 2025
Image: Nissan
  • Versioni: 140, 158 Xtronic, 158 Xtronic 4WD
  • Tipologia: Mild Hybrid 12 V
  • Codice motore: HR13
  • Cilindri: 4
  • Cilindrata: 1.332 l
  • Alesaggio x corsa: 72,2 × 81,35 mm
  • Rapporto di compressione: 10,5 ± 1

Potenza massima motore termico

  • 140 CV (103 kW) @ 5.500 min⁻¹
  • 158 CV (116 kW) @ 5.500 min⁻¹

Coppia massima motore termico

  • 140 CV: 240 Nm @ 1.650–4.000 min⁻¹
  • 158 CV: 270 Nm @ 1.800–3.750 min⁻¹
  • Carburante: benzina
  • Capacità serbatoio: 55 l

Sistema ibrido Mild Hybrid

  • Batteria: ioni di litio 12 V
  • Potenza massima sistema ibrido: 3,6 kW
  • Coppia massima sistema ibrido: 19,2 Nm

Motore e-POWER

Nissan Qashqai e-POWER 2025
Image: Nissan

Motore di trazione elettrico

  • Tipologia: sincrono AC a magneti permanenti
  • Potenza: 190 CV (140 kW)
  • Coppia: 330 Nm

Batteria di trazione

  • Tipologia: ioni di litio
  • Tensione: 346 V
  • Capacità: 1,97 kWh

Unità termica generatore

  • Codice motore: KR15
  • Cilindri: 3
  • Cilindrata: 1.497 l
  • Alesaggio x corsa: 90,1 × 84 mm
  • Rapporto di compressione: variabile 8:1 – 14:1
  • Potenza: 158 CV (116 kW) @ 4.600 min⁻¹
  • Coppia: 250 Nm @ 2.400–4.400 min⁻¹
  • Carburante: benzina
  • Capacità serbatoio: 55 l

Trasmissione

Mild Hybrid

  • Cambio manuale 6 rapporti
  • CVT Xtronic

Rapporti cambio manuale

  • 1ª: 3,727
  • 2ª: 1,947
  • 3ª: 1,323
  • 4ª: 0,975
  • 5ª: 0,763
  • 6ª: 0,638
  • Retromarcia: 3,687

CVT

  • Gamma rapporti: 0,361–2,953
  • Retromarcia: 2,201
  • Trazione: anteriore 2WD / 4WD (a seconda della versione)

e-POWER

  • Tipologia: riduttore–moltiplicatore
  • Rapporto trasmissione: 2,905
  • Selezione marcia: e-Shifter
  • Trazione: anteriore 2WD

Sospensioni

Mild Hybrid

  • Anteriori: McPherson
  • Posteriori: barra di torsione (Multi-link con cerchi da 20″)
  • Versioni 4WD: Multi-link

e-POWER

  • Anteriori: McPherson
  • Posteriori: barra di torsione (Multi-link con cerchio da 20″)

Sterzo

  • Tipologia Mild Hybrid: elettrico a doppio pignone
  • Tipologia e-POWER: cremagliera servoassistita elettrica
  • Diametro di sterzata: 11,1 m

Impianto frenante

  • Dischi ventilati anteriori
  • Dischi ventilati posteriori
  • Sistemi: ABS, EBD, Brake Assist

Cerchi e pneumatici

Mild Hybrid

  • Cerchi in lega: 17″, 18″, 19″, 20″
  • Pneumatici:
    • 215/65 R17
    • 235/55 R18
    • 235/50 R19
    • 235/45 R20

e-POWER

  • Cerchi in lega: 18″, 19″, 20″
  • Pneumatici:
    • 235/55 R18
    • 235/50 R19
    • 235/45 R20

Pesi e carico utile

Mild Hybrid

  • Peso in ordine di marcia: 1.420–1.641 kg
  • Massa complessiva massima: 1.935–2.040 kg
  • Carico utile: 398–520 kg
  • Capacità traino con rimorchio frenato: 1.400–1.800 kg
  • Capacità traino con rimorchio non frenato: 700–750 kg

e-POWER

  • Peso in ordine di marcia: 1.665–1.777 kg
  • Massa complessiva: 2.180 kg
  • Carico utile: 403–515 kg
  • Capacità traino con rimorchio frenato: 750 kg
  • Capacità traino con rimorchio non frenato: 750 kg

Performance

Mild Hybrid

  • Consumo carburante WLTP: 6,3–6,8 l/100 km
  • Emissioni CO₂ WLTP: 141–156 g/km
  • Velocità massima: 190–199 km/h
  • Accelerazione 0–100 km/h: 9,2–10,2 s

e-POWER

  • Consumo carburante WLTP: 5,1–5,3 l/100 km
  • Emissioni CO₂ WLTP: 116–120 g/km
  • Velocità massima: 170 km/h
  • Accelerazione 0–100 km/h: 7,9 s

Equipaggiamenti per allestimento

Legenda: S = Standard, O = Optional, – = Non disponibile

Sicurezza (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)

EquipaggiamentoAcentaN-ConnectaN-DesignTeknaTekna+
6 airbag (frontali, laterali, a tendina) + airbag centrale anterioreSSSSS
ABS, EBD, VDCSSSSS
Chiusura sicurezza bambini porte posterioriSSSSS
Cinture con pretensionatori anteriori e posteriori con avvisoSSSSS
Driver Attention AlertSSSSS
e-CallSSSSS
Fari abbaglianti automaticiSSSSS
Isofix posterioriSSSSS
Frenata intelligente d’emergenza con riconoscimento pedoni/ciclisti + assistenza incrociSSSSS
Immobilizer (NATS) + antifurto perimetraleSSSSS
Intelligent Cruise ControlSSSSS
Intelligent Forward Collision WarningSSSSS
Intelligent Speed AssistanceSSSSS
Limitatore velocità manualeSSSSS
Limited Slip Differential (LSD)SSSSS
Rear Automatic BrakingSSSSS
Rear Cross Traffic AlertSSSSS
Segnale frenata d’emergenza ESSSSSSS
TPMS monitoraggio pressione pneumaticiSSSSS
Lane Departure Warning / Lane Departure Prevention / Blind Spot Warning / Blind Spot InterventionSSSSS
Traffic Sign RecognitionSSSSS
KIT gonfiaggio IMSSSSSS
Ruotino di scorta (non disponibile su e-POWER)OOOOO

Esterni (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)

EquipaggiamentoAcentaN-ConnectaN-DesignTeknaTekna+
Antenna SharkSSSSS
Barre longitudinali tettoSSSS
Cerchi in lega 17″S
Cerchi in lega 18″S
Cerchi in lega 19″S
Cerchi in lega 20″ con sospensioni Multi-linkSS
Fari abbaglianti LED adattiviSSS
Fari anteriori LED automatici con sensore crepuscolareSSSSS
Fari posteriori LEDSS
Fari posteriori LED “Super RED”SSS
Indicatori direzione sequenziali LEDSSS
Luci diurne LEDSSSSS
Specchietti con funzione retromarcia + memoriaSS
Specchietti regolabili + riscaldabiliSSSSS
Specchietti ripiegabili elettricamenteSSSS
Tergicristalli con sensore pioggiaSSSSS
Vernice bicoloreS
Vetri PrivacySSSS
Colori esterni monocoloreSSSS
Colori esterni 2-toneOSOO

Interni (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)

EquipaggiamentoAcentaN-ConnectaN-DesignTeknaTekna+
Bagagliaio modulareSSSS
Illuminazione ambientale RGB (parziale)S
Illuminazione ambientale RGB estesaSSS
Parabrezza e volante in pelle riscaldabiliS
Pomello cambio + volante in pelle sinteticaSSSS
Rivestimenti in tessutoS
Rivestimenti in tessuto melange + pelle sinteticaS
Rivestimenti pelle sintetica + AlcantaraS
Rivestimenti pelle sinteticaS
Rivestimenti pelle PremiumS
Specchietto retrovisore manualeS
Specchietto retrovisore intelligente con antiabbagliamentoSSSS
Tetto panoramicoOOOS
Visiere parasole con specchiettiS
Visiere con specchio + luceSSSS

Comfort (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)

EquipaggiamentoAcentaN-ConnectaN-DesignTeknaTekna+
Bracciolo centrale posterioreSSSS
Climatizzatore automatico tri-mode dual-zoneSSSSS
Sedile guida 6 vie + lombare 2 vieSSS
Sedile guida 8 vie + memoria 2 vieS
Sedile guida 8 vie + memoria 4 vieS
Sedile passeggero 6 vieSSSS
Sedile passeggero 8 vie + lombare 4 vieS
Sedili anteriori riscaldabili + massaggiantiS
Sedili posteriori frazionabili 60/40SSSSS

Tecnologia (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)

EquipaggiamentoAcentaN-ConnectaN-DesignTeknaTekna+
2 porte USB-C anterioriSSSSS
2 porte USB-C posterioriSSSS
Around View Monitor 3D + sensori anterioriOSSSS
Bluetooth + Apple CarPlay / Android Auto (wireless e cavo)SSSSS
Caricatore wirelessOSSSS
Palette cambio al volante (Xtronic)SSSSS
Display Audio 12,3″ + BOSE 10 altoparlantiOOS
Display Audio 12,3″ + 6 altoparlantiSSSS
Drive Assist (solo MT)SSSS
e-Pedal Step (solo e-POWER)SSSSS
Freno di stazionamento elettricoSSSSS
Full Auto Park + Flank Protection (solo e-POWER)SSSS
Head-Up DisplayOOSS
Hill Start Assist + Auto-HoldSSSSS
Intelligent KeySSS
Intelligent Key con memoriaSS
Navigatore 12,3″ con CCS2 + Google Automotive ServicesOSSSS
Portellone elettronico hands-freeOOSS
ProPILOT con Navi-Link (Xtronic & e-POWER)SSSS
Quadro strumenti 7″S
Quadro strumenti 12,3″SSSS
Retrocamera + sensori posterioriSSSSS

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione: