Nissan Qashqai continua a essere uno dei modelli più richiesti nel segmento delle crossover compatte. Questa scheda tecnica raccoglie in un unico spazio tutte le informazioni dettagliate sulle versioni Mild Hybrid ed e-POWER: dimensioni, dati sui motori, consumi, pesi, capacità di carico, pneumatici e dotazioni. Nissan Qashqai 2026 – Versioni e allestimenti Image: Nissan Mild Hybrid Allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna, Tekna+ e-POWER Allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna, Tekna+ Nissan Qashqai 2026 – Dimensioni esterne Mild Hybrid Lunghezza: 4.425 mm Larghezza con retrovisori chiusi: 1.877 mm Larghezza con retrovisori aperti: 2.084 mm Altezza: 1.625 mm Passo: 2.665 mm e-POWER Lunghezza: 4.425 mm Larghezza con retrovisori chiusi: 1.848 mm Larghezza con retrovisori aperti: 2.084 mm Altezza: 1.625 mm Passo: 2.665 mm Bagagliaio Mild Hybrid Capacità: 455–504 l Capacità con seconda fila sedili reclinata: 1.379–1.447 l Profondità: 869 mm Larghezza tra i passaruota: 1.100 mm Altezza fino alla cappelliera: 555 mm e-POWER Capacità: 455–504 l Capacità con seconda fila sedili reclinata: 1.379–1.440 l Profondità: 868 mm Larghezza tra i passaruota: 1.100 mm Altezza fino alla cappelliera: 564–600 mm Motore Mild Hybrid Image: Nissan Versioni: 140, 158 Xtronic, 158 Xtronic 4WD Tipologia: Mild Hybrid 12 V Codice motore: HR13 Cilindri: 4 Cilindrata: 1.332 l Alesaggio x corsa: 72,2 × 81,35 mm Rapporto di compressione: 10,5 ± 1 Potenza massima motore termico 140 CV (103 kW) @ 5.500 min⁻¹ 158 CV (116 kW) @ 5.500 min⁻¹ Coppia massima motore termico 140 CV: 240 Nm @ 1.650–4.000 min⁻¹ 158 CV: 270 Nm @ 1.800–3.750 min⁻¹ Carburante: benzina Capacità serbatoio: 55 l Sistema ibrido Mild Hybrid Batteria: ioni di litio 12 V Potenza massima sistema ibrido: 3,6 kW Coppia massima sistema ibrido: 19,2 Nm Motore e-POWER Image: Nissan Motore di trazione elettrico Tipologia: sincrono AC a magneti permanenti Potenza: 190 CV (140 kW) Coppia: 330 Nm Batteria di trazione Tipologia: ioni di litio Tensione: 346 V Capacità: 1,97 kWh Unità termica generatore Codice motore: KR15 Cilindri: 3 Cilindrata: 1.497 l Alesaggio x corsa: 90,1 × 84 mm Rapporto di compressione: variabile 8:1 – 14:1 Potenza: 158 CV (116 kW) @ 4.600 min⁻¹ Coppia: 250 Nm @ 2.400–4.400 min⁻¹ Carburante: benzina Capacità serbatoio: 55 l Trasmissione Mild Hybrid Cambio manuale 6 rapporti CVT Xtronic Rapporti cambio manuale 1ª: 3,727 2ª: 1,947 3ª: 1,323 4ª: 0,975 5ª: 0,763 6ª: 0,638 Retromarcia: 3,687 CVT Gamma rapporti: 0,361–2,953 Retromarcia: 2,201 Trazione: anteriore 2WD / 4WD (a seconda della versione) e-POWER Tipologia: riduttore–moltiplicatore Rapporto trasmissione: 2,905 Selezione marcia: e-Shifter Trazione: anteriore 2WD Sospensioni Mild Hybrid Anteriori: McPherson Posteriori: barra di torsione (Multi-link con cerchi da 20″) Versioni 4WD: Multi-link e-POWER Anteriori: McPherson Posteriori: barra di torsione (Multi-link con cerchio da 20″) Sterzo Tipologia Mild Hybrid: elettrico a doppio pignone Tipologia e-POWER: cremagliera servoassistita elettrica Diametro di sterzata: 11,1 m Impianto frenante Dischi ventilati anteriori Dischi ventilati posteriori Sistemi: ABS, EBD, Brake Assist Cerchi e pneumatici Mild Hybrid Cerchi in lega: 17″, 18″, 19″, 20″ Pneumatici: 215/65 R17 235/55 R18 235/50 R19 235/45 R20 e-POWER Cerchi in lega: 18″, 19″, 20″ Pneumatici: 235/55 R18 235/50 R19 235/45 R20 Pesi e carico utile Mild Hybrid Peso in ordine di marcia: 1.420–1.641 kg Massa complessiva massima: 1.935–2.040 kg Carico utile: 398–520 kg Capacità traino con rimorchio frenato: 1.400–1.800 kg Capacità traino con rimorchio non frenato: 700–750 kg e-POWER Peso in ordine di marcia: 1.665–1.777 kg Massa complessiva: 2.180 kg Carico utile: 403–515 kg Capacità traino con rimorchio frenato: 750 kg Capacità traino con rimorchio non frenato: 750 kg Performance Mild Hybrid Consumo carburante WLTP: 6,3–6,8 l/100 km Emissioni CO₂ WLTP: 141–156 g/km Velocità massima: 190–199 km/h Accelerazione 0–100 km/h: 9,2–10,2 s e-POWER Consumo carburante WLTP: 5,1–5,3 l/100 km Emissioni CO₂ WLTP: 116–120 g/km Velocità massima: 170 km/h Accelerazione 0–100 km/h: 7,9 s Equipaggiamenti per allestimento
Legenda: S = Standard, O = Optional, – = Non disponibile
Sicurezza (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)
Equipaggiamento Acenta N-Connecta N-Design Tekna Tekna+ 6 airbag (frontali, laterali, a tendina) + airbag centrale anteriore S S S S S ABS, EBD, VDC S S S S S Chiusura sicurezza bambini porte posteriori S S S S S Cinture con pretensionatori anteriori e posteriori con avviso S S S S S Driver Attention Alert S S S S S e-Call S S S S S Fari abbaglianti automatici S S S S S Isofix posteriori S S S S S Frenata intelligente d’emergenza con riconoscimento pedoni/ciclisti + assistenza incroci S S S S S Immobilizer (NATS) + antifurto perimetrale S S S S S Intelligent Cruise Control S S S S S Intelligent Forward Collision Warning S S S S S Intelligent Speed Assistance S S S S S Limitatore velocità manuale S S S S S Limited Slip Differential (LSD) S S S S S Rear Automatic Braking S S S S S Rear Cross Traffic Alert S S S S S Segnale frenata d’emergenza ESS S S S S S TPMS monitoraggio pressione pneumatici S S S S S Lane Departure Warning / Lane Departure Prevention / Blind Spot Warning / Blind Spot Intervention S S S S S Traffic Sign Recognition S S S S S KIT gonfiaggio IMS S S S S S Ruotino di scorta (non disponibile su e-POWER) O O O O O Esterni (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)
Equipaggiamento Acenta N-Connecta N-Design Tekna Tekna+ Antenna Shark S S S S S Barre longitudinali tetto – S S S S Cerchi in lega 17″ S – – – – Cerchi in lega 18″ – S – – – Cerchi in lega 19″ – – – S – Cerchi in lega 20″ con sospensioni Multi-link – – S – S Fari abbaglianti LED adattivi – – S S S Fari anteriori LED automatici con sensore crepuscolare S S S S S Fari posteriori LED S S – – – Fari posteriori LED “Super RED” – – S S S Indicatori direzione sequenziali LED – – S S S Luci diurne LED S S S S S Specchietti con funzione retromarcia + memoria – – – S S Specchietti regolabili + riscaldabili S S S S S Specchietti ripiegabili elettricamente – S S S S Tergicristalli con sensore pioggia S S S S S Vernice bicolore – – S – – Vetri Privacy – S S S S Colori esterni monocolore S S – S S Colori esterni 2-tone – O S O O Interni (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)
Equipaggiamento Acenta N-Connecta N-Design Tekna Tekna+ Bagagliaio modulare – S S S S Illuminazione ambientale RGB (parziale) – S – – – Illuminazione ambientale RGB estesa – – S S S Parabrezza e volante in pelle riscaldabili – – – – S Pomello cambio + volante in pelle sintetica – S S S S Rivestimenti in tessuto S – – – – Rivestimenti in tessuto melange + pelle sintetica – S – – – Rivestimenti pelle sintetica + Alcantara – – S – – Rivestimenti pelle sintetica – – – S – Rivestimenti pelle Premium – – – – S Specchietto retrovisore manuale S – – – – Specchietto retrovisore intelligente con antiabbagliamento – S S S S Tetto panoramico – O O O S Visiere parasole con specchietti S – – – – Visiere con specchio + luce – S S S S Comfort (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)
Equipaggiamento Acenta N-Connecta N-Design Tekna Tekna+ Bracciolo centrale posteriore – S S S S Climatizzatore automatico tri-mode dual-zone S S S S S Sedile guida 6 vie + lombare 2 vie S S S – – Sedile guida 8 vie + memoria 2 vie – – – S – Sedile guida 8 vie + memoria 4 vie – – – – S Sedile passeggero 6 vie S S S S – Sedile passeggero 8 vie + lombare 4 vie – – – – S Sedili anteriori riscaldabili + massaggianti – – – – S Sedili posteriori frazionabili 60/40 S S S S S Tecnologia (Acenta / N-Connecta / N-Design / Tekna / Tekna+)
Equipaggiamento Acenta N-Connecta N-Design Tekna Tekna+ 2 porte USB-C anteriori S S S S S 2 porte USB-C posteriori – S S S S Around View Monitor 3D + sensori anteriori O S S S S Bluetooth + Apple CarPlay / Android Auto (wireless e cavo) S S S S S Caricatore wireless O S S S S Palette cambio al volante (Xtronic) S S S S S Display Audio 12,3″ + BOSE 10 altoparlanti – – O O S Display Audio 12,3″ + 6 altoparlanti S S S S – Drive Assist (solo MT) – S S S S e-Pedal Step (solo e-POWER) S S S S S Freno di stazionamento elettrico S S S S S Full Auto Park + Flank Protection (solo e-POWER) – S S S S Head-Up Display – O O S S Hill Start Assist + Auto-Hold S S S S S Intelligent Key S S S – – Intelligent Key con memoria – – – S S Navigatore 12,3″ con CCS2 + Google Automotive Services O S S S S Portellone elettronico hands-free – O O S S ProPILOT con Navi-Link (Xtronic & e-POWER) – S S S S Quadro strumenti 7″ S – – – – Quadro strumenti 12,3″ – S S S S Retrocamera + sensori posteriori S S S S S
