Nissan X-Trail Mountain Rescue: crossover cingolato per il soccorso in montagna

Nissan X-Trail Mountain Rescue esposto nella stazione sciistica di Cervinia (Italia) è stato realizzato per il soccorso in montagna.

Nissan X-Trail Mountain Rescue, una versione del crossover Nissan adattata per le esigenze del soccorso in montagna. Gli aggiornamenti hanno riguardato la sostituzione delle ruote con cingoli da neve, con relativa modifica ai parafanghi, l’installazione di una barella al posto dei sedili posteriori e la realizzazione di un posto per un medico professionista. All’esterno invece è stato aggiunto un portapacchi su misura che ospita una barella a guscio rigido e pale da neve.

Sul tetto sono stati invece integrati, sirena, arra luminosa lampeggiante e luci addizionali. Il paraurti anteriore è adattato per ospitare un verricello, mentre un gancio di traino rinforzato è stato aggiunto ai paraurti anteriore e posteriore. Questa vettura è 23 cm più alta rispetto alla versione stradale e per facilitare l’accesso a guidatore e passeggeri sono state aggiunte due comode pedane laterali.

X-Trail Mountain Rescue è dotata dell’esclusivo sistema di trazione integrale e-4ORCE, brevettato Nissan e costituito da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione.

Quando i sensori di e-4ORCE rilevano un cambio di aderenza su una o più ruote, come accade ad esempio in presenza di acqua, neve o ghiaccio, il sistema regola la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più velocemente dei tradizionali 4WD meccanici. Il tutto avviene automaticamente, senza la necessità di intervento del guidatore.

X-Trail Mountain Rescue sostiene la campagna Ride Responsibly in cinque località sciistiche europee, presso le quali Nissan installerà cartelli digitali che invitano gli amanti della neve a rallentare nei punti di intersezione fra le piste. I cartelli sono in grado di monitorare la velocità degli sciatori in avvicinamento e mostrare la scritta “Grazie” a chi procede a una velocità adeguata o la scritta “Rallenta” in caso di velocità giudicata eccessiva. L’X-Trail Mountain Rescue sarà esposto in un box di vetro nella località sciistica italiana di Cervinia.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD