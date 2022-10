L’archivio storico che Nissan ha messo online gratis è spettacolare

Oggi vogliamo ringraziare Nissan per aver deciso di rendere disponibile online l’intero archivio dei propri comunicati stampa. Un lavoro pazzesco, considerando che si parte dal lontano 1961, anno di fondazione del dipartimento di comunicazione di Nissan.

Questo archivio online è una risorsa preziosa per conoscere le iniziative e le innovazioni della casa automobilistica giapponese nell’arco di 70 anni fino ad oggi. Finora vi erano stati archiviati solo i comunicati stampa pubblicati dopo il lancio del sito web. I comunicati stampa pubblicati prima del 1999, sia in giapponese sia in inglese, sono stati raccolti in libri fisici e archiviati internamente.

Nissan ha scansionato e digitalizzato tutti i comunicati stampa esistenti prima del 1999 e li ha resi disponibili nella newsroom come PDF delle versioni originali stampate, completi di vecchi loghi, diagrammi e tabelle di dati. Non finisce qui, perchè Nissan prevede di arricchire ulteriormente le informazioni sul sito con l’aggiunta di foto provenienti dalla propria collezione, comprese quelle utilizzate al momento dei comunicati e le relative immagini dei veicoli.

Nel frattempo, ci godiamo alcune chicche che abbiamo trovato nell’archivio online di Nissan.

Qui sotto l’S-Cargo, uno stilosissimo furgoncino in stile retrò presentato al Salone di Tokio nel 1989 e prodotto in circa 12.000 unità.

La Nissan Fairlady 280Z era invece una bella coupè due posti del 1978, con motore da 170 cv.

Non c’è due senza tre, e allora chiudiamo con gli interni della NRV II concept, che nel 1982 erano già completamente digitali. E se guardate bene, c’è anche uno schermo per il navigatore satellitare. Cosa che all’epoca si vedevano solo nei film di fantascienza o di 007.

Preparatevi a passare tanto del vostro tempo, perchè l’archivio è sterminato è ci si “perde” molto ma molto facilmente!

