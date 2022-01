Juke Kiiro, versione speciale abbinata al lancio del nuovo film The Batman.

Nissan Juke Kiiro ha intrapreso una partnership con Warner Bros. Pictures in occasione del premiere del nuovo film The Batman, prevista in Italia per il prossimo 2 marzo. Il design audace e moderno di Nissan Juke trova una nuova veste nella versione speciale “Kiiro”, parola che in Giapponese significa Giallo.

Nissan Juke Kiiro: design

Il nuovo ed esclusivo colore degli esterni Ceramic Grey – con tetto a contrasto Black – è impreziosito da dettagli di colore Spiced Lemon sulle finiture del paraurti anteriore e posteriore e sulle modanature laterali, che conferiscono alla vettura un carattere dinamico e distintivo. I cerchi in lega da 19”, ripresi dalla versione top di gamma Tekna, si presentano ora in un’inedita veste total Black per un tocco di stile unico.

Le calotte degli specchietti e la linea spiovente del tetto presentano un motivo grafico sofisticato, che nel caso del tetto sfuma verso il posteriore della vettura. Nel complesso Juke Kiiro ha un look dinamico e accattivante allo stesso tempo.

Nissan Juke Kiiro: interni

All’interno i sedili sportivi Monoform sono in tessuto Black con inserti in pelle sintetica e impunture Spiced Lemon. Il bracciolo centrale, la console, le portiere anteriori e il poggia ginocchia sono invece rivestiti in pelle sintetica Black, creando un effetto armonioso tra l’interno e l’esterno. Il nome della versione speciale è riportato su un elegante badge posizionato sulla console centrale, vicino alla leva del cambio.

Juke Kiiro sarà prodotta in edizione limitata di 5.000 unità in tutta la regione di cui 250 destinate al mercato italiano.

Nissan Juke Kiiro: caratteristiche

Come il resto della gamma, Juke Kiiro è equipaggiato con un motore turbo benzina che eroga una potenza di 114 CV e una coppia di 200Nm, abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti e in opzione al cambio automatico a doppia frizione (DCT) con leve del cambio al volante.

Ricca la dotazione di tecnologie per la sicurezza e il comfort, tra cui: frenata di emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, cruise control con comandi al volante, riconoscimento segnaletica stradale e il sistema di avviso e intervento cambio corsia involontario.

Il sistema di infotainment NissanConnect permette ai passeggeri di utilizzare Apple CarPlay o Android Auto per riprodurre sul display integrato da 8” le proprie app preferite.

Oltre all’uso delle applicazioni TomTom Maps & Live Traffic, grazie alla compatibilità con Google Assistant, JUKE offre un’ampia varietà di comandi, tra cui la possibilità di inviare le destinazioni al navigatore dell’auto tramite comandi vocali al proprio smart device.

