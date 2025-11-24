Il noleggio a lungo termine della piccola Citroen Ami rappresenta un’eccezione. Nel mese di novembre l’elettrica francese è in offerta a partire da 147 euro al mese con anticipo di 3000 euro.
Un caso unico nel mondo del noleggio a lungo termine per privati, visto che solitamente i canoni sono decisamente più alti e costituiscono tuttora un ostacolo nella scelta di questa formula. Ovviamente, occorre considerare il prezzo di listino conveniente della citycar elettrica. In ogni caso, questa offerta merita di essere analizzata nel dettaglio: ecco, quindi, come funziona e a chi conviene.
Noleggio a lungo termine Citroen Ami: l’opzione dell’anticipo configurabile
La Citroen Ami, come sappiamo, è un quadriciclo a due porte e due posti, caratterizzato da un motore elettrico da 8 Cv, alimentato da una piccola batteria. Lunga meno di due metri e mezzo, è pensata appositamente per la marcia cittadina a zero emissioni e per il parcheggio agevole. E’ guidabile dai 14 anni in su.
L’offerta di noleggio a lungo termine di Leasys prevede l’anticipo configurabile, ovvero è il cliente a scegliere l’entità dell’anticipo a seconda delle sue esigenze e, quindi, l’importo del canone. In caso di anticipo di 3000 euro, quest’ultimo è di 147 euro, mentre in caso di anticipo 0, diventa di 227 euro. Tutti i prezzi sono Iva inclusa.
I dettagli dell’offerta
Citroen Ami è disponibile a noleggio a lungo termine, con una serie di servizi inclusi, e intervallo di 36 mesi/45.000 km:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Copertura RCA
- Copertura furto e incendio
- Copertura danni base
- Copertura cristalli
- Copertura eventi atmosferici
- Assistenza stradale
- Gestione del bollo
- Leasys I-Care
- My-Leasys App
Conviene davvero?
L’offerta di noleggio su Citroen Ami conviene se sei un ragazzo o un automobilista che si muove prettamente in città e da solo. Conviene se vuoi passare all’elettrico senza assumerti l’onere dell’acquisto.
Di contro, occorre considerare, scegliendo questa offerta, l’organizzazione per la ricarica dell’auto elettrica, pubblica o domestica, e le caratteristiche della piccola Ami, che ovviamente è e rimane una vettura di nicchia.
