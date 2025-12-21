Auto usata a noleggio? Oggi si può. Il noleggio a lungo termine per privati consente di usufruire di una serie di servizi legati all’utilizzo della vettura, ma uno degli ostacoli principali oggi è rappresentato dal canone mensile elevato. Optare per le auto usate consente sicuramente di risparmiare sulla rata e sull’anticipo, in presenza di un’offerta simile a quella del noleggio di un’auto nuova.
Una buona soluzione per chi vuole avvicinarsi al noleggio a lungo termine e non ha possibilità di effettuare ingenti esborsi mensili, anche se, come vedremo, questa formula non conviene a tutti.
Analizziamo quindi come funziona il noleggio delle auto usate e a chi si rivolge in particolare.
Come funziona il noleggio auto usate
Da un punto di vista pratico, il noleggio a lungo termine dell’usato funziona come un noleggio auto classico, con qualche differenza. La rata mensile consente non solo di guidare la vettura, ma anche di usufruire dei servizi ad essa legati, come l’assicurazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’assistenza stradale.
Solitamente le auto di seconda mano provengono da noleggi a lungo o a medio termine, quindi appartengono alla categoria del cosiddetto usato fresco, con due o tre anni di età e chilometraggi mai superiori ai 90.000 km. L’alternativa è che provengano dal mercato dei privati e che siano acquistati dalle società di noleggio attraverso il canale delle aste.
Le differenze con il noleggio delle auto nuove
A differenza del noleggio a lungo termine dell’auto nuova, il canone mensile è genericamente più basso, oppure in molti casi consente, a parità di rata, di eliminare l’anticipo, una delle principali spese del noleggio auto.
Di contro, seppur si tratti di un usato fresco, occorre sempre prestare attenzione alla storia dell’auto usata, perché a volte un chilometraggio più elevato o una scarsa manutenzione possono determinare una seconda vita più breve. Aspetto non secondario in caso di un noleggio di durata di 3 o 4 anni. Un’altra differenza è proprio nel chilometraggio, che nel caso di un usato difficilmente supera i 45.000 km complessivi.
Per fare un esempio concreto di un canone di noleggio per auto usate, la Citroen C3 benzina costa 321 euro al mese, Iva inclusa, senza anticipo per 36 mesi/45.000 km. Un canone mensile molto simile a quello della sorella nuova, che costa 299 euro al mese, ma presenta un anticipo di 4.289 euro..
Noleggio a lungo termine delle auto usate: a chi conviene
Il noleggio a lungo termine delle auto usate conviene dunque se si vuole guidare la vettura all inclusive con un esborso accessibile e senza anticipo. Una formula ideale specialmente per i giovani single o coppie, come abbiamo visto anche per la formula con canone variabile, ma anche per i neopatentati.
L’all inclusive, rispetto all’acquisto, consente di non avere spese impreviste, carburante a parte. Non conviene, invece, se i chilometraggi sono elevati oppure se al contrario l’auto serve soltanto per brevissimi spostamenti, rendendo quindi le spese di manutenzione poco significative nel bilancio annuale.
In ogni caso le formule di finanziamento presentano rate mensili più basse, a fronte dell’anticipo e della maxirata finale, quindi se si ha disponibilità economica iniziale, meglio optare per quest’ultima, che al termine dell’accordo, consente di diventare proprietario dell’auto senza dover elargire ulteriori canoni mensili.
