Con l’avvicinarsi delle Feste natalizie, il noleggio auto per le vacanze torna a essere una delle soluzioni più richieste da chi desidera viaggiare on the road e senza vincoli. In Italia, ma anche e soprattutto all’estero.
Tuttavia, proprio in questo periodo di forte domanda aumentano anche i rischi di incappare in costi nascosti, regole o clausole poco chiare e vere e proprie trappole, a volte frutto della poca conoscenza di alcuni aspetti basilari.
Per questo è fondamentale sapere come non farsi fregare: scegliere con attenzione il servizio di noleggio, leggere con cura il contratto e conoscere in anticipo le possibili insidie per non spendere di più rispetto a quanto preventivato. Ecco i nostri consigli, che vi abbiamo già dato in passato anche per il noleggio a lungo termine.
Noleggio auto per le vacanze: consigli per evitare brutte sorprese
Carte ricaricabili o postepay? Meglio di no
Quando si noleggia un’auto per le vacanze, a volte ci si sente più sicuri scegliendo le carte ricaricabili o la postepay al posto della classica carta di credito. Non tutte le compagnie, però lo accettano.
Le principali lo dichiarano, mentre, specie se si prenota attraverso i comparatori di prezzi, può accadere di riuscire a prenotare l’auto, ma poi di avere successivamente problemi al momento del ritiro. La mancanza di un plafond è infatti considerata importante quando si noleggia un’auto. Per non rischiare, sempre meglio essere in possesso di una carta di credito.
Attenzione a km e carburante
Il primo aspetto da leggere con attenzione quando si firma un contratto di noleggio è la politica della società di renting su km e carburante. Quasi tutte le compagnie di noleggio a breve termine pongono dei limiti chilometrici nell’arco del contratto e chiedono che l’auto, consegnata con il pieno, sia restituita con il pieno.
In gioco ci sono tanti soldi, ovvero il sovracosto al km in caso di sforamento dei km da una parte e dall’altra parte la tassa per non aver consegnato la vettura secondo quanto pattuito.
Assicurazione e deposito cauzionale: fai la scelta più oculata
Un fattore ancora più rilevante è rappresentato dall’assicurazione. Se si prenota il noleggio auto per le vacanze con un comparatore di prezzi, è molto facile incappare nella scelta economica di un’assicurazione povera di coperture. Il consiglio quando si viaggia durante le ferie è quello di optare sempre per un’assicurazione completa.
Attenzione poi a un’altra voce di costo, che riguarda il deposito cauzionale, ovvero l’importo che i noleggiatori immobilizzano a titolo di garanzia in caso di danni al veicolo e che può superare anche i 1000 euro. Quando si parte con il noleggio auto, quindi, è ancora più importante assicurarsi di avere fondi sulla carta di credito. L’altro consiglio è quello di scegliere, quando disponibile, l’abbattimento della franchigia: si spende di più, ma nessuna cifra importante viene trattenuta.
Occhio all’età
Può sembrare banale, ma nel noleggio l’età conta. Sia l’età minima, che per molte compagnie non è 18 anni, ma addirittura 21 o, in alcuni casi, 25 anni. Sia l’età massima: difficile, se non impossibile, noleggiare una vettura dopo gli 80 anni.
Leggere la tipologia di patente richiesta
Un ultimo trucco per non farsi fregare noleggiando un’auto per le vacanze? Assicurarsi che tipologia di patente è richiesta dal contratto. Se si va fuori Europa, infatti, è frequente che il noleggiatore richieda la patente internazionale e non solo quella italiana o del Paese dal quale si proviene.
Occhio, quindi, a noleggiare per tempo e sistemare in anticipo la questione, per evitare la sgradita sorpresa di ritrovarsi non in regola in un Paese molto lontano dal nostro.
