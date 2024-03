L’Audi A3 è la nuova compatta premium che unisce il comfort e la tecnologia delle berline con lo stile e la funzionalità dei SUV. Le caratteristiche, allestimenti e prezzi delle versioni allstreet, sportback e sedan.

L’Audi A3, vettura di riferimento nel segmento delle compatte premium, ha recentemente ricevuto un’importante novità con l’introduzione della versione allstreet. Questa nuova variante si caratterizza per un design e delle dotazioni che prendono ispirazione dai SUV e dai crossover, proponendo un assetto rialzato e dettagli che ne esaltano la versatilità e l’aspetto avventuroso. Disponibile in tre allestimenti, la nuova Audi A3 è già ordinabile, con prezzi di partenza fissati a 37.000 euro e consegne previste a partire dal mese di maggio.

Al momento del lancio, la gamma motori della nuova Audi A3 include due propulsori: 35 TFSI, equipaggiata con il motore 1.5 TSI mild hybrid da 48V e 150 CV, e 35 TDI diesel, anch’essa da 150 CV. Entrambe le versioni sono abbinate al cambio automatico S tronic a doppia frizione. Nei prossimi mesi, l’offerta si arricchirà con l’introduzione di motori benzina con cambio manuale, unità più potenti, varianti ibride plug-in e le versioni sportive S3, queste ultime dotate del motore 2.0 TFSI da 333 CV.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la versione allstreet è disponibile nelle configurazioni Business, Business Advanced e S line edition. A partire dall’allestimento Business, l’A3 allstreet offre una ricca dotazione di serie che include cerchi in lega da 16″, fari a LED anteriori, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, volante multifunzione a tre razze, climatizzatore automatico monozona, strumentazione digitale configurabile da 12,3″, sistema di infotainment da 10,1″ con navigatore e connettività wireless per Android Auto e Apple CarPlay, freno di stazionamento elettrico, luci ambientali, sedili posteriori frazionabili e retrocamera posteriore. L’offerta di sistemi Adas comprende, tra gli altri, il cruise control adattivo, l’assistente al mantenimento di corsia, il parcheggio assistito e la frenata automatica d’emergenza.

La versione allstreet si distingue per un assetto rialzato di 15 mm, che porta l’altezza minima da terra a un incremento totale di 30 mm, offrendo quindi una guida leggermente più elevata rispetto alle altre varianti. Esteticamente, si nota per i parafanghi in plastica, cerchi in lega da 17″ di serie, protezioni nei paraurti e una griglia Single Frame di dimensioni maggiori e con finitura opaca.

Gli optional e i pacchetti offerti permettono una personalizzazione quasi illimitata, con colorazioni esterne standard in nero o bianco pastello senza sovrapprezzo e una gamma di tinte metallizzate, perlate e personalizzate Audi exclusive a pagamento. La tecnologia non è da meno, con opzioni come i fari a matrice di LED, il portellone elettrico, il tetto panoramico apribile elettricamente, l’head-up display e l’impianto audio premium Sonos, oltre a soluzioni avanzate per la sicurezza e la guida assistita.

La nuova Audi A3 allstreet si presenta come una proposta allettante per chi cerca un’auto capace di combinare il comfort e la tecnologia delle berline premium con un tocco di stile e funzionalità ispirati al mondo dei SUV e dei crossover, il tutto mantenendo quella qualità e quel prestigio che da sempre contraddistinguono il marchio Audi.

Listino prezzi Audi A3



Audi A3 allstreet 35 TFSI S tronic Business: 39.500 euro.

Audi A3 allstreet 35 TFSI S tronic Business Advanced: 42.000 euro.

Audi A3 allstreet 35 TFSI S tronic Identity Contrast: 44.500 euro.

Audi A3 allstreet 35 TDI S tronic Business: 40.800 euro.

Audi A3 allstreet 35 TDI S tronic Business Advanced: 43.300 euro.

Audi A3 allstreet 35 TDI S tronic Identity Contrast: 45.800 euro.

Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic Business: 37.000 euro.

Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic Business Advanced: 39.500 euro.

Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic Identity Contrast: 42.000 euro.

Audi A3 Sportback 35 TDI S tronic Business: 38.300 euro.

Audi A3 Sportback 35 TDI S tronic Business Advanced: 40.800 euro.

Audi A3 Sportback 35 TDI S tronic Identity Contrast: 43.300 euro.

Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic Business: 38.300 euro.

Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic Business Advanced: 40.800 euro.

Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic Identity Contrast: 43.300 euro.

Audi A3 Sedan 35 TDI S tronic Business: 39.600 euro.

Audi A3 Sedan 35 TDI S tronic Business Advanced: 42.100 euro.

Audi A3 Sedan 35 TDI S tronic Identity Contrast: 44.600 euro.

Copyright Image: Sinergon LTD