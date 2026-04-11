Cupra Raval è una hatchback elettrica compatta sviluppata sulla piattaforma MEB+. Misura 4.046 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 441 litri e sarà disponibile in quattro combinazioni motore-batteria: da 85 kW (116 CV) e 99 kW (135 CV) con batteria LFP da 37 kWh netti, da 155 kW (211 CV) e 166 kW (226 CV) con batteria NMC da 52 kWh netti. Prezzo di lancio a partire da 26.000 euro per la versione da 85 kW. Lancio previsto estate 2026.
Informazioni chiave:
- La batteria NMC da 52 kWh (versioni Endurance e VZ) usa tecnologia cell-to-pack PowerCo: eliminando l’alloggio per i moduli, aumenta la densità energetica di circa il 10% rispetto a una configurazione con moduli tradizionali, riducendo peso e ingombro.
- La versione VZ (Veloz) eroga 166 kW (226 CV) e 290 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, raggiunge 175 km/h di velocità massima e ha autonomia stimata di circa 400 km. È equipaggiata con differenziale elettronico a slittamento limitato e sospensioni DCC Sport con rigidità aumentata del 5% rispetto al DCC standard.
- Cupra Raval è il primo modello Cupra con sistema operativo Android nativo e il primo a offrire la funzione Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni (laptop, e-bike) direttamente dalla batteria della vettura.
Indice dei contenuti
Piattaforma MEB+ e architettura cell-to-pack: le basi tecniche
CUPRA Raval è costruita sulla piattaforma MEB+ del gruppo Volkswagen. La configurazione è a trazione anteriore con motore elettrico APP 290 di ultima generazione, una scelta che libera il retrotreno da componenti del gruppo propulsore, rendendo possibile un bagagliaio da 441 litri in un’auto lunga soli 4.046 mm.
Il pacco batteria adotta la tecnologia cell-to-pack PowerCo: le celle sono integrate direttamente nella struttura del pacco, eliminando
l’alloggio intermedio per i moduli che caratterizza le architetture tradizionali. Questo approccio riduce il numero di componenti, abbassa
il peso complessivo e aumenta la densità energetica di circa il 10% a parità di ingombro. Il pacco è piatto e integrato nella parte inferiore
del telaio, abbassando il baricentro della vettura.
Le due batterie disponibili rispondono a esigenze diverse. La batteria LFP (litio ferro fosfato) da 37 kWh netti delle versioni base Raval offre maggiore stabilità termica, cicli di carica più lunghi nel tempo e tolleranza alle cariche frequenti fino al 100%: caratteristiche ottimali per la guida urbana quotidiana. La batteria NMC (nichel manganese cobalto) da 52 kWh netti delle versioni Endurance e VZ ha densità energetica superiore, che si traduce in autonomia maggiore a parità di ingombro.
Motori, prestazioni e telaio sportivo: i quattro allestimenti a confronto
La gamma CUPRA Raval si articola su quattro combinazioni motore-batteria.
- Raval 85 kW (116 CV): batteria LFP 37 kWh, autonomia stimata circa 300 km, ricarica AC 11 kW o DC 50 kW. Prezzo di lancio
da 26.000 euro.
- Raval 99 kW (135 CV): batteria LFP 37 kWh, autonomia stimata circa 300 km, ricarica AC 11 kW o DC 88 kW. Tempo di ricarica
10-80% in 23 minuti a 88 kW DC.
- Endurance 155 kW (211 CV): batteria NMC 52 kWh, autonomia stimata circa 450 km, ricarica AC 11 kW o DC 105 kW. Tempo di ricarica 10-80% in 24 minuti a 105 kW DC.
- VZ 166 kW (226 CV): batteria NMC 52 kWh, 290 Nm di coppia, autonomia stimata circa 400 km, velocità massima 175 km/h,
0-100 km/h in 6,8 secondi.
Il telaio è ribassato di 15 mm rispetto alla piattaforma MEB+ standard e la carreggiata è allargata di 10 mm. Lo sterzo è progressivo: il rapporto di sterzata varia in funzione dell’angolo di volante, rendendo la vettura più reattiva nelle manovre a bassa velocità e più stabile alle velocità autostradali. L’ESC Sport è di serie su tutta la gamma.
Il Dynamic Chassis Control (DCC) con ammortizzatori adattivi offre fino a 15 livelli di regolazione: nella modalità Cupra, gli ammortizzatori aumentano la rigidità, riducendo il rollio in curva e migliorando la risposta agli input di sterzo. Cupra Raval è il primo modello del brand a montare il sistema frenante elettronico “one box” che integra il servofreno e i moduli ESC in un’unica centralina, ottimizzando la sensibilità del pedale del freno e il recupero energetico in frenata. I freni a disco sono presenti sia sull’asse anteriore che su quello posteriore.
Cupra Raval VZ
La versione VZ (Veloz) è la configurazione tecnica più completa della gamma. Alle prestazioni del motore da 166 kW (226 CV) e 290 Nm aggiunge tre elementi che modificano sostanzialmente il comportamento dinamico rispetto alle versioni inferiori.
Il differenziale elettronico a slittamento limitato monitora in tempo reale le condizioni di aderenza tramite sensori dedicati e gestisce elettronicamente la distribuzione della coppia tra le ruote dell’asse anteriore. In uscita di curva, trasferisce coppia alla ruota con più aderenza, riducendo il sottosterzo tipico delle trazione anteriori di potenza elevata e aumentando la precisione della traiettoria.
Le sospensioni DCC Sport hanno un setting di base più rigido del 5% rispetto al DCC standard: un delta misurabile che riduce il trasferimento di carico laterale in curva e aumenta la reattività dello sterzo. I cerchi sono da 19″ con pneumatici da 235 mm di larghezza. La modalità ESC OFF è disponibile esclusivamente sulla VZ.
Batteria LFP vs NMC e ricarica: tempi e infrastruttura
La scelta tra batteria LFP da 37 kWh e NMC da 52 kWh non riguarda solo la capacità, ma anche la velocità di ricarica massima e il comportamento nel tempo. La versione con batteria LFP e motore da 99 kW ricarica dal 10% all’80% in 23 minuti a 88 kW DC. Le versioni con batteria NMC (Endurance e VZ) supportano una potenza DC massima di 105 kW, con lo stesso intervallo 10-80% coperto in 24 minuti. La ricarica AC è di 11 kW per tutte le versioni con batteria NMC, mentre la versione da 85 kW supporta soltanto la ricarica DC a 50 kW.
La funzione Vehicle-to-Load (V2L) permette di prelevare energia dalla batteria per alimentare dispositivi esterni: laptop, e-bike, strumenti da lavoro.
Il sistema di ricarica pubblica integra la funzione Plug & Charge: l’autenticazione avviene automaticamente alla connessione, senza necessità di app o tessere fisiche, su una rete di oltre 1.000.000 di punti pubblici in 28 paesi europei. L’e-Route Planner integrato pianifica il percorso tenendo conto delle soste di ricarica necessarie in funzione del livello di batteria e dei caricatori disponibili.
Dimensioni, aerodinamica e opzioni cerchi
Le dimensioni di Raval sono: lunghezza 4.046 mm, larghezza 1.784 mm, altezza 1.518 mm, passo 2.600 mm. I cerchi disponibili sono otto varianti: uno da 17″, due da 18″ e cinque da 19″. La versione VZ monta di serie cerchi da 19″ con pneumatici da 235 mm.
Interni: quattro livelli di allestimento
Cupra Raval propone quattro configurazioni interne con materiali e tecnologie di produzione distinti.
- Gli interni Pulse montano sedili con sezioni centrali in tessuto riciclato al 100% nelle parti anteriori e nei laterali posteriori.
- Gli interni Immersive introducono sedili sportivi avvolgenti regolabili elettricamente con funzione memoria, rivestiti in Dinamica con il 73% di microfibra riciclata nelle zone dello schienale e del poggiatesta.
- Gli interni Feel abbinano pelle vegana ai sedili sportivi avvolgenti. I tessuti di poggiatesta e parti centrali dei sedili anteriori contengono almeno il 36% di materiale riciclato.
- Il pacchetto Ahead introduce per la prima volta nel segmento i sedili sportivi Cup Bucket con rivestimento realizzato con tecnologia 3D Knitting: ogni rivestimento è prodotto su richiesta tramite tessitura tridimensionale, usando materiale 100% riciclato. Anche il cruscotto della versione Ahead include elementi stampati in 3D.
Digital Cockpit 10,25″, infotainment 12,9″ e sistema operativo
Il quadro strumenti integra un Digital Cockpit da 10,25″ e uno schermo infotainment da 12,9″ con densità di pixel di 200 DPI. Raval è il primo modello Cupra con sistema operativo Android nativo. Il sistema Smart Light Next Generation, integrato
nel cruscotto, fornisce feedback visivo collegato ai sistemi ADAS: reagisce con animazioni diverse al rilevamento dell’angolo cieco e alla funzione e-launch.
Il sistema audio opzionale Sennheiser Sound System Ambeo conta 12 altoparlanti e 475 W di potenza totale, calibrato specificamente per l’abitacolo di Raval. La ricarica wireless per smartphone eroga 15 W. Le porte USB-C garantiscono una potenza totale di ricarica di 90 W, distribuita tra asse anteriore e posteriore.
Personalizzazione
Raval introduce la vernice Plasma Iridescent, il primo colore iridescente della gamma Cupra: a seconda dell’angolo di luce, la tinta vira dal ciano al blu, all’indaco fino al rosso rosato. Le finiture opache Manganese e Century Bronze completano la palette da sette colori esterni. Il tetto bicolore è disponibile nelle tinte Manhattan Grey e Midnight Black su specifiche combinazioni esterne.