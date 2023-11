E’ stata annunciata oggi la nuova Lancia Ypsilon Cassina 2024, che celebra il suo 117 anniversario. In questa occasione speciale, il marchio ha svelato la prima immagine teasing della Nuova Lancia Ypsilon, segnando l’inizio di una nuova era, un vero e proprio Rinascimento per Lancia.

La presentazione ufficiale della Nuova Lancia Ypsilon avrà luogo a febbraio a Milano, con un modello in edizione limitata con Cassina. Questa edizione speciale sarà disponibile in sole 1906 unità, un numero che omaggia l’anno di fondazione di Lancia, tutte rigorosamente numerate e certificate, e sarà esclusivamente in versione 100% elettrica.

Il marchio automobilistico italiano si unisce a Cassina, un nome sinonimo di eccellenza nel design, per rafforzare una collaborazione già precedentemente consolidata con la presentazione del Concept Lancia Pu+Ra HPE. La prima immagine presenta un dettaglio significativo: un tavolino a bordo, frutto della collaborazione con Cassina, simbolo di comfort e lusso.

Il lancio della Nuova Lancia Ypsilon, con la sua motorizzazione 100% BEV, segna un passo importante nella strategia di elettrificazione di Lancia. Questo modello si inserisce perfettamente nel piano strategico di Stellantis, supportato da Free2move Charge e un ecosistema di ricarica integrato a 360°. L’immagine del tavolino presentata non è solo un dettaglio di design, ma rappresenta anche un simbolo del comfort che Lancia ha sempre perseguito e che ora, grazie alla collaborazione con Cassina, raggiunge nuove vette.

Il lancio completo del modello è previsto per febbraio 2024, e nelle prossime settimane verranno svelati ulteriori dettagli della Nuova Lancia Ypsilon.

