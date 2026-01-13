La nuova Mazda CX-5 evolve il design Kodo con linee più mature e una presenza su strada più decisa. Debutta un colore inedito destinato a diventare un nuovo riferimento nella palette del marchio: Navy Blue. Una tonalità sobria, ma con forte personalità, pensata per valorizzare l’eleganza della CX-5 come SUV versatile e “giapponese” nel modo di interpretare stile, equilibrio e funzionalità.
Navy Blue: un blu senza tempo, costruito sulla storia Mazda
Anche se Mazda è spesso identificata con il rosso, il blu ha un ruolo importante nella storia del marchio: dalla R360 Coupé fino a modelli iconici come Familia e MX-5. Dopo oltre 150 tonalità di blu sviluppate negli anni, Navy Blue nasce con un obiettivo preciso: essere globale, emozionale e trasversale, capace di adattarsi a mercati diversi e a stili di vita differenti.
Navy Blue è frutto di un processo collaborativo che ha coinvolto design, sviluppo e ingegneria di produzione, con l’impiego di metodi digitali e sistemi avanzati di modellazione per tradurre la visione stilistica in una finitura pronta per la produzione.
Il nuovo colore supera il popolare Deep Crystal Blue, bilanciando particelle di mica diverse: una per la luminosità, l’altra per la profondità cromatica. Il risultato è un blu che cambia carattere con la luce: brillante al sole, profondo ed elegante con cielo coperto o di notte.
Kodo evolve, ma la CX-5 resta immediatamente riconoscibile
La nuova CX-5 mantiene la silhouette che ne ha definito l’identità dal debutto nel 2012, ma interpreta il Kodo con una presenza più matura e sicura. Navy Blue diventa un alleato naturale di questa evoluzione: sottolinea le superfici scolpite e rende più evidente il lavoro su proporzioni e volumi, senza effetti eccessivi.
Il progetto segue il concetto “Wearable Gear”: un SUV pensato come un oggetto “da indossare” nella vita quotidiana, capace di passare dalla città all’outdoor con naturalezza. È la stessa filosofia che ha guidato lo sviluppo del colore: versatile, coerente con l’uso quotidiano, ma con una risonanza emotiva forte.
Più presenza su strada, più comfort a bordo
L’evoluzione del design enfatizza stabilità e solidità visiva: passaruota muscolosi, frontale più alto, carreggiata più ampia. A rafforzare l’impatto contemporaneo arrivano la firma luminosa full Led più lineare e il lettering Mazda al posteriore.
Dentro, la CX-5 interpreta il concetto giapponese di Ma (la bellezza dello spazio vuoto): un abitacolo pulito, spazioso e funzionale, progettato per armonizzare uso familiare e viaggi lunghi, con un’impostazione che punta a comfort quotidiano e serenità di guida.