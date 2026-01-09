Nuova Peugeot 408: design fastback, motorizzazioni elettrificate e dotazioni tecniche

Scheda informativa sulla nuova Peugeot 408: versioni E-408 elettrica, plug-in hybrid 240 e hybrid 145, autonomia WLTP, ricarica, spazio interno, infotainment e servizi connessi.

Auto Peugeot 408 2026 con stile moderno e comfort, ideale per guida quotidiana e lunghe distanze.
La nuova Peugeot 408 è un modello del segmento C con carrozzeria fastback, prodotto in Francia nello stabilimento di Mulhouse. La gamma è composta da tre motorizzazioni:

  • Elettrica (Peugeot E-408)
  • Ibrida plug-in
  • Ibrida 48V

La 408 è il primo modello del marchio a integrare la scritta PEUGEOT illuminata al posteriore. Al frontale, il logo può essere illuminato sugli allestimenti previsti.

Peugeot indica per la E-408 funzioni specifiche per il mondo elettrico, tra cui pre-condizionamento batteria, Vehicle To Load (V2L) e Plug & Charge, con disponibilità legata a versioni e periodi di produzione.

Design esterno: frontale, posteriore, colore e protezioni

Peugeot 408 2026 green e innovativa, perfetta per la guida sostenibile e tecnologica.
Image: Peugeot

Frontale e paraurti

La 408 adotta griglia e paraurti rielaborati, con trattamento che combina superfici nere lucide e opache. Il paraurti inferiore ha forma trapezoidale. Il radar di prossimità è collocato dietro il marchio Peugeot, non visibile dall’esterno.

Firme luminose e fari

La firma luminosa anteriore utilizza tre elementi LED inclinati (“tre artigli”) e una linea LED a tutta larghezza sopra il logo centrale illuminato (su GT e GT Exclusive). I fari principali sono posizionati più in basso nel paraurti e integrano due moduli sottili impilati (abbaglianti e anabbaglianti), inseriti in un elemento nero lucido.

  • Allestimenti Allure e Allure Business: tecnologia Peugeot Full LED
  • Allestimenti GT e GT Exclusive: tecnologia Peugeot Matrix LED

Al posteriore è presente una linea luminosa a tutta larghezza con scritta PEUGEOT illuminata; alle estremità, firma luminosa con tre artigli LED inclinati.

Colori

È disponibile il colore carrozzeria esclusivo Flare Green, con variazioni di tonalità in funzione della luce (giallo in pieno sole e verde più scuro in ombra).

Cerchi e dotazioni per allestimento

Le versioni ibride e plug-in possono adottare cerchi specifici:

  • Cerchi Adakite da 19″ per versioni Hybrid e Plug-in Hybrid, con superfici diamantate
  • Di serie su allestimenti GT con motori Hybrid e Plug-in Hybrid
  • Plug-in Hybrid GT Exclusive: cerchi Monolithe da 20″
  • Allure e Allure Business: cerchi in lega neri lucidi da 17″ di serie; Adakite 19″ disponibili come opzione

Protezioni esterne

Parafanghi laterali e passaruota proseguono in un paraurti posteriore nero, con funzione di protezione della carrozzeria nell’uso quotidiano.

Abitacolo Peugeot 408: materiali, i-Cockpit, i-Toggles e illuminazione

Peugeot 408 2026 Progettata per comfort e tecnologia, perfetta per viaggi ecologici e lusso.
Image: Peugeot

Peugeot i-Cockpit e display

L’interfaccia di guida ruota attorno al Peugeot i-Cockpit con:

  • quadro strumenti digitale da 10″ in linea di vista
  • touchscreen centrale da 10″ posizionato più in basso e orientato verso il conducente

Il quadro strumenti digitale adotta grafica migliorata di serie; su GT Exclusive (e come opzione su GT) è disponibile grafica 3D.

Comandi rapidi i-Toggles

Sono presenti cinque i-Toggle configurabili come scorciatoie touch per funzioni, ad esempio:

  • climatizzazione
  • navigazione verso destinazioni frequenti
  • contatti telefonici
  • stazioni radio preferite
  • altre funzioni impostate dall’utente

Illuminazione ambientale

Illuminazione ambientale regolabile su otto colori, estesa dalla plancia ai pannelli porta. Le finiture dei pannelli porta variano per allestimento (tessuto, Alcantara® o alluminio in rilievo, a seconda della versione).

Materiali e finiture

Peugeot indica nuovi tessuti per sedili e finiture. Su allestimenti superiori sono previsti materiali come:

  • vero alluminio (di serie su GT Exclusive, opzionale su GT)
  • Alcantara® (opzionale su GT, di serie su GT Exclusive)
  • pelle Nappa (opzionale su GT Exclusive)

GT e GT Exclusive includono cuciture Adamite; GT Exclusive aggiunge pad morbidi per la console.

Architettura, dimensioni e maneggevolezza

Auto Peugeot 408 2026, vista da dietro in movimento, su una strada costiera con paesaggi naturali e luce del tramonto, enfatizzando il design innovativo e la sostenibilità possibile con veicoli elettrici.
Image: Peugeot

Dati dichiarati per la 408:

  • altezza: 1,48 m
  • carreggiata anteriore: 1,59 m
  • carreggiata posteriore: 1,60 m
  • raggio di sterzata (cordolo-cordolo): 11,20 m

Motorizzazione elettrica: Peugeot E-408

Peugeot 408 2026 hatchback verde con design aerodinamico, in corsa su strada con backdrop di montagne e mare, ottima per articoli su auto sportive e novità nel settore automotive.
Image: Peugeot

Motore e prestazioni

  • potenza: 213 CV (157 kW)
  • coppia: 343 Nm

Aerodinamica, consumi, batteria e autonomia

  • SCx: 0,66
  • consumo elettrico: 14,7 kWh/100 km
  • batteria alta tensione NMC: capacità utilizzabile 58,2 kWh
  • autonomia WLTP combinata: 456 km

Composizione batteria NMC dichiarata:

  • 80% Nichel
  • 10% Manganese
  • 10% Cobalto

Ricarica

  • supporto fino a 120 kW
  • ricarica 20% → 80%: circa 30 minuti

Motorizzazione ibrida plug-in: Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7

Auto Peugeot 408 2026 attuale di colore verde brillante, in movimento sulla strada con paesaggio naturale e mare al tramonto, rappresenta innovazione e sostenibilità in mobilità.
Image: Peugeot

Configurazione dichiarata:

  • motore benzina: 180 CV (132 kW)
  • motore elettrico: 92 kW
  • potenza complessiva: 240 CV (177 kW)
  • cambio: e-DCS7 doppia frizione, 7 rapporti

Dati su batteria e ricarica:

  • batteria agli ioni di litio: 14,6 kWh
  • ricarica completa in 2 ore e 5 minuti con Wall Box 7,4 kW (32 A) e caricatore monofase a bordo opzionale da 7,4 kW

Autonomia elettrica urbana dichiarata: 85 km in modalità 100% elettrica.

Motorizzazione ibrida 48V: 408 Hybrid 145 e-DCS6

Auto Peugeot 408 2026 green in viaggio, con paesaggi di montagna e mare, design futuristico e caratteristiche innovative, sostenibilità e mobilità elettrica, quotidianomotori.com.
Image: Peugeot
  • motore benzina: 145 CV (107 kW)
  • cambio automatico elettrificato doppia frizione: 6 rapporti
  • consumo WLTP combinato: 5,0 l/100 km

Peugeot indica per l’uso urbano la possibilità di funzionamento in modalità elettrica “zero emissioni” fino a 50% del tempo in condizioni urbane.

Sedili e comfort per i passeggeri

La 408 adotta sedili anteriori certificati AGR (Aktion für Gesunder Rücken), con dotazioni dichiarate:

  • regolazione elettrica in 10 direzioni con 2 memorie per il guidatore
  • regolazione a 6 vie per il passeggero
  • sistema massaggio pneumatico a 8 zone con 8 programmi
  • sedili riscaldati in base all’allestimento

Materiali sedili dichiarati:

  • nuovi tessuti
  • Alcantara® (di serie su GT Exclusive, opzionale su GT)
  • pelle Nappa (opzionale su GT Exclusive)

Posteriori: bracciolo centrale e portello sci di serie; Peugeot indica che geometria e angolo del cuscino sono impostati per comfort.

Spazio interno e capacità di carico

  • passo: 2,79 m
  • spazio ginocchia posteriori: 183 mm

Bagagliaio:

  • volume: 536 litri
  • capacità con sedili ripiegati 60/40: 1.611 litri
  • lunghezza oggetti caricabili: fino a 1,89 m

Climatizzazione e qualità dell’aria

Peugeot indica due sistemi per la gestione dell’aria:

  • AQS (Air Quality System): monitora l’aria in ingresso e può attivare il ricircolo
  • Clean Cabin: trattamento aria con filtrazione di inquinanti e particelle; qualità aria visualizzata sul touchscreen

Disponibilità dichiarata:

  • di serie su GT Exclusive
  • opzionale su GT

Climatizzazione: bocchette anteriori montate in alto; due bocchette posteriori sul retro della console centrale.

Vetri, isolamento e tetto apribile

Peugeot indica vetrature con spessori:

  • finestrini anteriori e posteriori: 3,85 mm
  • vetri laterali anteriori laminati: 3,96 mm su GT e GT Exclusive

È disponibile un tetto apribile in vetro come opzione.

Impianto audio: Hi-Fi Premium Sound FOCAL

Il sistema Hi-Fi Premium Sound di FOCAL® è sviluppato con elaborazione audio digitale ARKAMYS e include:

  • 10 altoparlanti
  • tweeter TNF in alluminio a cupola invertita
  • 4 woofer Polyglass da 165 mm / midrange con TMD (Tuned Mass Damper)
  • canale centrale in Polyglass
  • 1 subwoofer Power Flower™ a tripla bobina
  • amplificatore Classe D 690 W a 12 canali

Sicurezza: monitoraggio del conducente

La 408 include di serie una telecamera di monitoraggio del conducente, posizionata sul montante del parabrezza lato guida. Il sistema può inviare notifica visiva e sonora quando rileva uno stato anomalo, inclusa la stanchezza.

Produzione in Francia e componenti per la versione elettrica

La Peugeot 408 è prodotta a Mulhouse. Per la versione elettrica, Peugeot indica:

  • motorizzazione elettrica prodotta in Francia a Trémery dalla joint venture STELLANTIS-NIDEC
  • trasmissione prodotta a Valenciennes da STELLANTIS

Aggiornamenti software e servizi connessi di Peugeot 408

Aggiornamenti Over-the-air

La 408 supporta aggiornamenti software da remoto (over-the-air).

Infotainment e pacchetti

Allestimento Allure: sistema Peugeot i-Connect® con Apple CarPlay™ e Android Auto™ wireless, e pacchetto PEUGEOT CONNECT ONE con servizi di sicurezza e comfort (incluso per 10 anni).

I clienti possono attivare anche CONNECT PLUS, che include Trip Planner e comandi remoti potenziati (incluso per 6 mesi come prova).

Allestimenti Business, GT e GT Exclusive: Peugeot i-Connect® Advanced con navigazione connessa TomTom, integrazione AI con ChatGPT, geolocalizzazione del veicolo e altri servizi.

App MyPEUGEOT: funzioni dichiarate

MyPEUGEOT consente, in base a pacchetti e disponibilità:

  • avvisi manutenzione, prenotazione e storico interventi (†)
  • localizzazione del veicolo (‡)
  • chiusura remota, luci o clacson (‡)
  • pre-condizionamento termico (†)
  • gestione della ricarica (†)

Note di disponibilità indicate:

  • (†) disponibile con pacchetto CONNECT ONE
  • (‡) disponibile con pacchetto CONNECT PLUS

E-408: Trip Planner, pre-condizionamento, Plug & Charge, V2L

Trip Planner

Peugeot indica un Trip Planner per E-408 integrato nella navigazione connessa e nei servizi CONNECT PLUS. Il sistema lavora in combinazione con il pre-condizionamento batteria e pianifica il percorso in base a:

  • distanza
  • livello di carica alla partenza
  • livello di carica desiderato all’arrivo
  • stazioni di ricarica disponibili vicino alla destinazione
  • consumo previsto basato su velocità, traffico, tipo strada, altitudine

Limite di carica 80% (AC)

È disponibile la funzione “80% charge limit” per ricarica AC.

Pre-condizionamento della batteria

Il pre-condizionamento batteria porta la batteria a temperatura utile per la ricarica, con attenzione al clima freddo. È disponibile un comando sul touchscreen centrale. Su allestimento GT, la navigazione può attivare automaticamente il pre-condizionamento avvicinandosi alla stazione suggerita dal Trip Planner.

Plug & Charge

La funzione Plug & Charge consente il riconoscimento del veicolo alla connessione del cavo, senza badge, app o carta. L’addebito avviene sul conto dell’utente e le transazioni sono visibili sullo schermo centrale o tramite app Free2Move Charge. Peugeot indica disponibilità su oltre 15.000 punti di ricarica in Europa sulle direttrici principali, con espansione prevista.

Disponibilità indicata: dalla produzione a partire da giugno 2026, come parte dell’offerta CONNECT ONE.

Vehicle To Load (V2L)

La funzione V2L consente di alimentare dispositivi esterni tramite la batteria ad alta tensione:

  • potenza erogabile: fino a 3,5 kW
  • corrente: 16 A

L’adattatore è indicato come accessorio disponibile presso i concessionari Peugeot.

Garanzia Peugeot Care

Peugeot Care è indicata per le vetture elettriche, ibride e benzina Peugeot 408:

  • garanzia veicolo fino a 8 anni / 160.000 km (in base al mercato)
  • garanzia batteria fino a 8 anni / 160.000 km su Peugeot E-408 (in base al mercato)

FAQ: Peugeot 408 (dati e funzioni)

Quali motorizzazioni sono disponibili sulla nuova Peugeot 408?

Elettrica (E-408), ibrida plug-in e ibrida 48V.

Quanta autonomia ha la Peugeot E-408?

Autonomia WLTP combinata dichiarata: 456 km.

Qual è la capacità utilizzabile della batteria della E-408?

58,2 kWh (batteria NMC).

Qual è la potenza di ricarica massima supportata dalla E-408?

Fino a 120 kW, con 20–80% in circa 30 minuti.

Che potenza ha la 408 Plug-in Hybrid 240?

240 CV (177 kW) complessivi, con benzina 180 CV (132 kW) + elettrico 92 kW e cambio e-DCS7.

Qual è il consumo WLTP della 408 Hybrid 145?

5,0 l/100 km nel ciclo combinato WLTP.

Quanta capacità ha il bagagliaio della Peugeot 408?

536 litri, fino a 1.611 litri con sedili abbattuti 60/40.

Dove viene prodotta la Peugeot 408?

Nello stabilimento di Mulhouse, in Francia.

