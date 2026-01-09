La nuova Peugeot 408 è un modello del segmento C con carrozzeria fastback, prodotto in Francia nello stabilimento di Mulhouse. La gamma è composta da tre motorizzazioni:
- Elettrica (Peugeot E-408)
- Ibrida plug-in
- Ibrida 48V
La 408 è il primo modello del marchio a integrare la scritta PEUGEOT illuminata al posteriore. Al frontale, il logo può essere illuminato sugli allestimenti previsti.
Peugeot indica per la E-408 funzioni specifiche per il mondo elettrico, tra cui pre-condizionamento batteria, Vehicle To Load (V2L) e Plug & Charge, con disponibilità legata a versioni e periodi di produzione.
Design esterno: frontale, posteriore, colore e protezioni
Frontale e paraurti
La 408 adotta griglia e paraurti rielaborati, con trattamento che combina superfici nere lucide e opache. Il paraurti inferiore ha forma trapezoidale. Il radar di prossimità è collocato dietro il marchio Peugeot, non visibile dall’esterno.
Firme luminose e fari
La firma luminosa anteriore utilizza tre elementi LED inclinati (“tre artigli”) e una linea LED a tutta larghezza sopra il logo centrale illuminato (su GT e GT Exclusive). I fari principali sono posizionati più in basso nel paraurti e integrano due moduli sottili impilati (abbaglianti e anabbaglianti), inseriti in un elemento nero lucido.
- Allestimenti Allure e Allure Business: tecnologia Peugeot Full LED
- Allestimenti GT e GT Exclusive: tecnologia Peugeot Matrix LED
Al posteriore è presente una linea luminosa a tutta larghezza con scritta PEUGEOT illuminata; alle estremità, firma luminosa con tre artigli LED inclinati.
Colori
È disponibile il colore carrozzeria esclusivo Flare Green, con variazioni di tonalità in funzione della luce (giallo in pieno sole e verde più scuro in ombra).
Cerchi e dotazioni per allestimento
Le versioni ibride e plug-in possono adottare cerchi specifici:
- Cerchi Adakite da 19″ per versioni Hybrid e Plug-in Hybrid, con superfici diamantate
- Di serie su allestimenti GT con motori Hybrid e Plug-in Hybrid
- Plug-in Hybrid GT Exclusive: cerchi Monolithe da 20″
- Allure e Allure Business: cerchi in lega neri lucidi da 17″ di serie; Adakite 19″ disponibili come opzione
Protezioni esterne
Parafanghi laterali e passaruota proseguono in un paraurti posteriore nero, con funzione di protezione della carrozzeria nell’uso quotidiano.
Abitacolo Peugeot 408: materiali, i-Cockpit, i-Toggles e illuminazione
Peugeot i-Cockpit e display
L’interfaccia di guida ruota attorno al Peugeot i-Cockpit con:
- quadro strumenti digitale da 10″ in linea di vista
- touchscreen centrale da 10″ posizionato più in basso e orientato verso il conducente
Il quadro strumenti digitale adotta grafica migliorata di serie; su GT Exclusive (e come opzione su GT) è disponibile grafica 3D.
Comandi rapidi i-Toggles
Sono presenti cinque i-Toggle configurabili come scorciatoie touch per funzioni, ad esempio:
- climatizzazione
- navigazione verso destinazioni frequenti
- contatti telefonici
- stazioni radio preferite
- altre funzioni impostate dall’utente
Illuminazione ambientale
Illuminazione ambientale regolabile su otto colori, estesa dalla plancia ai pannelli porta. Le finiture dei pannelli porta variano per allestimento (tessuto, Alcantara® o alluminio in rilievo, a seconda della versione).
Materiali e finiture
Peugeot indica nuovi tessuti per sedili e finiture. Su allestimenti superiori sono previsti materiali come:
- vero alluminio (di serie su GT Exclusive, opzionale su GT)
- Alcantara® (opzionale su GT, di serie su GT Exclusive)
- pelle Nappa (opzionale su GT Exclusive)
GT e GT Exclusive includono cuciture Adamite; GT Exclusive aggiunge pad morbidi per la console.
Architettura, dimensioni e maneggevolezza
Dati dichiarati per la 408:
- altezza: 1,48 m
- carreggiata anteriore: 1,59 m
- carreggiata posteriore: 1,60 m
- raggio di sterzata (cordolo-cordolo): 11,20 m
Motorizzazione elettrica: Peugeot E-408
Motore e prestazioni
- potenza: 213 CV (157 kW)
- coppia: 343 Nm
Aerodinamica, consumi, batteria e autonomia
- SCx: 0,66
- consumo elettrico: 14,7 kWh/100 km
- batteria alta tensione NMC: capacità utilizzabile 58,2 kWh
- autonomia WLTP combinata: 456 km
Composizione batteria NMC dichiarata:
- 80% Nichel
- 10% Manganese
- 10% Cobalto
Ricarica
- supporto fino a 120 kW
- ricarica 20% → 80%: circa 30 minuti
Motorizzazione ibrida plug-in: Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7
Configurazione dichiarata:
- motore benzina: 180 CV (132 kW)
- motore elettrico: 92 kW
- potenza complessiva: 240 CV (177 kW)
- cambio: e-DCS7 doppia frizione, 7 rapporti
Dati su batteria e ricarica:
- batteria agli ioni di litio: 14,6 kWh
- ricarica completa in 2 ore e 5 minuti con Wall Box 7,4 kW (32 A) e caricatore monofase a bordo opzionale da 7,4 kW
Autonomia elettrica urbana dichiarata: 85 km in modalità 100% elettrica.
Motorizzazione ibrida 48V: 408 Hybrid 145 e-DCS6
- motore benzina: 145 CV (107 kW)
- cambio automatico elettrificato doppia frizione: 6 rapporti
- consumo WLTP combinato: 5,0 l/100 km
Peugeot indica per l’uso urbano la possibilità di funzionamento in modalità elettrica “zero emissioni” fino a 50% del tempo in condizioni urbane.
Sedili e comfort per i passeggeri
La 408 adotta sedili anteriori certificati AGR (Aktion für Gesunder Rücken), con dotazioni dichiarate:
- regolazione elettrica in 10 direzioni con 2 memorie per il guidatore
- regolazione a 6 vie per il passeggero
- sistema massaggio pneumatico a 8 zone con 8 programmi
- sedili riscaldati in base all’allestimento
Materiali sedili dichiarati:
- nuovi tessuti
- Alcantara® (di serie su GT Exclusive, opzionale su GT)
- pelle Nappa (opzionale su GT Exclusive)
Posteriori: bracciolo centrale e portello sci di serie; Peugeot indica che geometria e angolo del cuscino sono impostati per comfort.
Spazio interno e capacità di carico
- passo: 2,79 m
- spazio ginocchia posteriori: 183 mm
Bagagliaio:
- volume: 536 litri
- capacità con sedili ripiegati 60/40: 1.611 litri
- lunghezza oggetti caricabili: fino a 1,89 m
Climatizzazione e qualità dell’aria
Peugeot indica due sistemi per la gestione dell’aria:
- AQS (Air Quality System): monitora l’aria in ingresso e può attivare il ricircolo
- Clean Cabin: trattamento aria con filtrazione di inquinanti e particelle; qualità aria visualizzata sul touchscreen
Disponibilità dichiarata:
- di serie su GT Exclusive
- opzionale su GT
Climatizzazione: bocchette anteriori montate in alto; due bocchette posteriori sul retro della console centrale.
Vetri, isolamento e tetto apribile
Peugeot indica vetrature con spessori:
- finestrini anteriori e posteriori: 3,85 mm
- vetri laterali anteriori laminati: 3,96 mm su GT e GT Exclusive
È disponibile un tetto apribile in vetro come opzione.
Impianto audio: Hi-Fi Premium Sound FOCAL
Il sistema Hi-Fi Premium Sound di FOCAL® è sviluppato con elaborazione audio digitale ARKAMYS e include:
- 10 altoparlanti
- tweeter TNF in alluminio a cupola invertita
- 4 woofer Polyglass da 165 mm / midrange con TMD (Tuned Mass Damper)
- canale centrale in Polyglass
- 1 subwoofer Power Flower™ a tripla bobina
- amplificatore Classe D 690 W a 12 canali
Sicurezza: monitoraggio del conducente
La 408 include di serie una telecamera di monitoraggio del conducente, posizionata sul montante del parabrezza lato guida. Il sistema può inviare notifica visiva e sonora quando rileva uno stato anomalo, inclusa la stanchezza.
Produzione in Francia e componenti per la versione elettrica
La Peugeot 408 è prodotta a Mulhouse. Per la versione elettrica, Peugeot indica:
- motorizzazione elettrica prodotta in Francia a Trémery dalla joint venture STELLANTIS-NIDEC
- trasmissione prodotta a Valenciennes da STELLANTIS
Aggiornamenti software e servizi connessi di Peugeot 408
Aggiornamenti Over-the-air
La 408 supporta aggiornamenti software da remoto (over-the-air).
Infotainment e pacchetti
Allestimento Allure: sistema Peugeot i-Connect® con Apple CarPlay™ e Android Auto™ wireless, e pacchetto PEUGEOT CONNECT ONE con servizi di sicurezza e comfort (incluso per 10 anni).
I clienti possono attivare anche CONNECT PLUS, che include Trip Planner e comandi remoti potenziati (incluso per 6 mesi come prova).
Allestimenti Business, GT e GT Exclusive: Peugeot i-Connect® Advanced con navigazione connessa TomTom, integrazione AI con ChatGPT, geolocalizzazione del veicolo e altri servizi.
App MyPEUGEOT: funzioni dichiarate
MyPEUGEOT consente, in base a pacchetti e disponibilità:
- avvisi manutenzione, prenotazione e storico interventi (†)
- localizzazione del veicolo (‡)
- chiusura remota, luci o clacson (‡)
- pre-condizionamento termico (†)
- gestione della ricarica (†)
Note di disponibilità indicate:
- (†) disponibile con pacchetto CONNECT ONE
- (‡) disponibile con pacchetto CONNECT PLUS
E-408: Trip Planner, pre-condizionamento, Plug & Charge, V2L
Trip Planner
Peugeot indica un Trip Planner per E-408 integrato nella navigazione connessa e nei servizi CONNECT PLUS. Il sistema lavora in combinazione con il pre-condizionamento batteria e pianifica il percorso in base a:
- distanza
- livello di carica alla partenza
- livello di carica desiderato all’arrivo
- stazioni di ricarica disponibili vicino alla destinazione
- consumo previsto basato su velocità, traffico, tipo strada, altitudine
Limite di carica 80% (AC)
È disponibile la funzione “80% charge limit” per ricarica AC.
Pre-condizionamento della batteria
Il pre-condizionamento batteria porta la batteria a temperatura utile per la ricarica, con attenzione al clima freddo. È disponibile un comando sul touchscreen centrale. Su allestimento GT, la navigazione può attivare automaticamente il pre-condizionamento avvicinandosi alla stazione suggerita dal Trip Planner.
Plug & Charge
La funzione Plug & Charge consente il riconoscimento del veicolo alla connessione del cavo, senza badge, app o carta. L’addebito avviene sul conto dell’utente e le transazioni sono visibili sullo schermo centrale o tramite app Free2Move Charge. Peugeot indica disponibilità su oltre 15.000 punti di ricarica in Europa sulle direttrici principali, con espansione prevista.
Disponibilità indicata: dalla produzione a partire da giugno 2026, come parte dell’offerta CONNECT ONE.
Vehicle To Load (V2L)
La funzione V2L consente di alimentare dispositivi esterni tramite la batteria ad alta tensione:
- potenza erogabile: fino a 3,5 kW
- corrente: 16 A
L’adattatore è indicato come accessorio disponibile presso i concessionari Peugeot.
Garanzia Peugeot Care
Peugeot Care è indicata per le vetture elettriche, ibride e benzina Peugeot 408:
- garanzia veicolo fino a 8 anni / 160.000 km (in base al mercato)
- garanzia batteria fino a 8 anni / 160.000 km su Peugeot E-408 (in base al mercato)
FAQ: Peugeot 408 (dati e funzioni)
Elettrica (E-408), ibrida plug-in e ibrida 48V.
Autonomia WLTP combinata dichiarata: 456 km.
58,2 kWh (batteria NMC).
Fino a 120 kW, con 20–80% in circa 30 minuti.
240 CV (177 kW) complessivi, con benzina 180 CV (132 kW) + elettrico 92 kW e cambio e-DCS7.
5,0 l/100 km nel ciclo combinato WLTP.
536 litri, fino a 1.611 litri con sedili abbattuti 60/40.
Nello stabilimento di Mulhouse, in Francia.
