Dal oggi, Renault apre ufficialmente gli ordini in Italia per la Nuova Clio 2026, sesta generazione dell’iconica berlina compatta francese. Il modello si presenta profondamente rinnovato nel design, nella tecnologia e nelle motorizzazioni, affermandosi come una delle proposte più moderne e versatili del segmento B.
Design rinnovato e stile distintivo
La Nuova Clio 2026 sfoggia un design atletico, moderno e raffinato, con linee scolpite e un frontale ridisegnato. I nuovi fari full Led, la griglia anteriore ampliata e le firme luminose a forma di freccia ne rafforzano l’identità visiva, portando un’aria da “grande auto” in un corpo compatto da 4,12 metri.
Disponibile negli allestimenti Evolution, Techno ed Esprit Alpine, la Clio 2026 si adatta a ogni esigenza, con dotazioni già ricche fin dalla versione base.
Motorizzazioni: benzina, Full Hybrid e bifuel
Renault propone la Nuova Clio con una gamma motori efficiente e accessibile, pensata sia per i clienti privati che per le flotte aziendali:
- TCe 115 CV benzina con cambio manuale: da 18.900 €
- Full Hybrid E-Tech 160 CV: da 24.900 €
- ECO-G 120 CV GPL con cambio automatico EDC: disponibile nella seconda metà del 2026
La punta di diamante è il motore Full Hybrid E-Tech da 160 CV, che combina prestazioni brillanti con consumi da record: solo 3,9 l/100 km e emissioni a partire da 89 g/km di CO₂, rendendola una delle vetture più efficienti della categoria.
Interni tecnologici e Google integrato
L’abitacolo della Nuova Renault Clio 2026 offre finiture curate, materiali di qualità e soprattutto tanta tecnologia. A partire dall’allestimento Techno, è incluso il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, che comprende:
- Google Maps
- Google Assistant
- Google Play Store
- Navigazione connessa e aggiornamenti OTA
Il display centrale da 10,1” è abbinato a strumentazione digitale e offre connettività avanzata, compatibilità con smartphone e servizi in tempo reale.
Allestimenti: tre versioni per ogni esigenza
Evolution (entry-level ricco)
- Adaptive Cruise Control
- Display da 10,1″
- Frenata automatica e riconoscimento della stanchezza
- Sensori di parcheggio posteriori
Techno (tecnologia e comfort)
- OpenR Link con Google integrato
- Climatizzazione automatica
- Keyless Entry
- Cerchi in lega da 16”
- Parking Camera
Esprit Alpine (top di gamma)
- Cerchi da 18″ diamantati
- Sedili in Alcantara con cuciture blu
- Illuminazione ambientale LED
Sistemi ADAS avanzati: frenata automatica in retromarcia, sensore angolo cieco, Active Driver Assist
Quando arrivano le prime consegne?
La Nuova Renault Clio 2026 sarà disponibile secondo questo calendario:
- Gennaio 2026: prime consegne per la motorizzazione Full Hybrid E-Tech
- Primo trimestre 2026: in arrivo la versione TCe 115 CV
- Seconda metà del 2026: disponibile l’opzione ECO-G 120 CV GPL
