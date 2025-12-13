La nuova Seat Ibiza torna nell’isola che ne ha ispirato il nome oltre 40 anni fa per raccontare la sua evoluzione. Con più di 6 milioni di unità vendute in cinque generazioni, l’icona del marchio si presenta con frontale ridisegnato, griglia esagonale e trama a diamante, nuovi colori Liminal, Oniric e Hypnotic e interni curati con tessuti goffrati e volante in pelle traforata. L’impianto audio Seat Sound System con fino a sei altoparlanti, subwoofer da 10 litri e amplificatore da 300 W, insieme ai fari full Led con firma luminosa sottile, accompagna un viaggio che segue il ritmo dell’isola, dal giorno alla notte.
Nuova Seat Ibiza: un ritorno alle origini
Martorell la presenta, l’isola le dà il nome e il carattere. La nuova Seat Ibiza torna a casa, su quelle strade che oltre quarant’anni fa ne hanno ispirato l’identità. La compatta spagnola riparte da Ibiza per riaffermare il proprio ruolo di modello simbolo del marchio, con una presenza scenica aggiornata e una personalità che resta fedele allo spirito giovane, dinamico ed espressivo che l’ha accompagnata fino a oggi.
Con più di 6 milioni di unità vendute in cinque generazioni, la Ibiza è l’auto più venduta nella storia Seat. La nuova versione, appena svelata sull’isola, è protagonista di un viaggio on the road che attraversa paesaggi, luce e musica, fondendosi con l’ambiente che porta il suo stesso nome.
Quarant’anni di Ibiza: icona giovane, sempre in movimento
Dagli anni Ottanta a oggi, Ibiza ha significato prima di tutto accesso alla mobilità per intere generazioni, soprattutto giovani. Non si limita a essere un mezzo di trasporto: è stata compagna di studi, lavoro, uscite serali e vacanze, diventando una presenza costante nella vita quotidiana di chi cercava una compatta dal carattere deciso ma accessibile.
Oggi la nuova Ibiza raccoglie questa eredità e la traduce in un linguaggio più maturo, senza perdere la freschezza delle origini. Il viaggio intorno all’isola è il pretesto narrativo per mostrare come design, colori, suono e luce possano raccontare qualcosa in più del semplice spostamento da un punto all’altro.
Design esterno: più espressiva, in sintonia con l’isola
Quando il sole inizia a salire oltre l’orizzonte, la nuova Seat Ibiza si muove lungo le strade dell’isola e subito l’occhio cade sul frontale aggiornato.
- Paraurti anteriore ridisegnato, che dà alla parte frontale un’impronta più sicura di sé
- Griglia esagonale, ora protagonista del “volto” dell’auto
- Griglia a forma di diamante, che aggiunge profondità e dinamismo visivo
Le superfici laterali scorrono pulite verso l’ampio cofano, con linee che seguono il movimento dell’auto sulle strade costiere. L’impressione è quella di una compatta agile, proporzionata, capace di integrarsi con l’ambiente mediterraneo senza perdersi nella folla.
Interni curati: materiali e dettagli che seguono il viaggio
Se l’esterno dialoga con luce e paesaggi dell’isola, l’abitacolo punta su un’atmosfera più raccolta, da vivere chilometro dopo chilometro. L’interno è descritto come solido e raffinato, con:
- Nuovi tessuti goffrati, che aggiungono un tocco visivo e tattile più ricercato
- Volante in pelle traforata, che restituisce una sensazione di maggiore qualità al tatto
Il risultato è un ambiente che accompagna chi guida dalle prime ore del mattino fino alla notte, mantenendo un equilibrio tra praticità e cura del dettaglio. Non si eccede in effetti scenografici, ma si lavora su sensazioni concrete: ciò che si tocca, ciò che si vede, ciò che si ascolta.
Liminal, Oniric, Hypnotic: il colore come estensione dell’isola
Tra le strade bianche e le case imbiancate di Ibiza, il nuovo colore di lancio cattura l’attenzione: si chiama Liminal. È una tinta che cambia con la luce, con sfumature che ricordano il cielo all’alba, quando rosso e arancione si mescolano sopra il mare.
Accanto a Liminal arrivano anche altre due nuove colorazioni, Oniric e Hypnotic, tutte pensate per dare alla nuova Seat Ibiza un’aria più giovane e coraggiosa, in linea con lo spirito dell’isola delle Pitiuse.
Suono premium: la colonna sonora del Mediterraneo
Con 210 km di costa, Ibiza è un palcoscenico naturale. La nuova Seat Ibiza lo interpreta trasformando l’abitacolo in una piccola sala concerti su ruote grazie al nuovo sistema audio premium Seat.
- Fino a sei altoparlanti premium, posizionati e orientati con precisione
- Subwoofer da 10 litri, per dare corpo alle frequenze basse
- Amplificatore da 300 W, per un ascolto a volume sostenuto senza affaticare
Firma luminosa full Led: la notte di Ibiza è il suo habitat naturale
Quando il sole cala verso Es Vedrà e il cielo si scurisce, entra in gioco un’altra protagonista: la firma luminosa della nuova Ibiza. I fari full Led svolgono un doppio ruolo: ridefiniscono l’espressione del frontale con una firma più sottile e orizzontale, che enfatizza la larghezza dell’auto; migliorano la portata e la luminosità del fascio, riducendo al tempo stesso il consumo di energia.
La combinazione di proiettori full Led e nuova firma luminosa anteriore rende la Ibiza immediatamente riconoscibile, pur mantenendo un linguaggio visivo coerente con il resto della gamma Seat.
