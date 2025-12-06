Volkswagen T-Roc 2026: la nuova generazione ibrida

La seconda generazione della T-Roc è 100% ibrida, tecnologica come mai prima e costruita con materiali riciclati. Arriva in Italia da gennaio 2026.

Volkswagen T-Roc 2026
La Volkswagen T-Roc debutta in Italia, a gennaio 2026, con la seconda generazione: completamente ibrida, più tecnologica, sostenibile e con uno stile rinnovato ma fedele al suo DNA. La nuova T-Roc porta con sé una gamma interamente ibrida, nuove tecnologie derivate da modelli premium come Tiguan e Tayron, sistemi di assistenza avanzati e materiali sostenibili riciclati, fino al 16% della massa complessiva.

Motorizzazioni 100% ibride: dalla mild alla plug-in

Volkswagen T-Roc 2026 motorizzazioni
Image: Volkswagen

La gamma motori della nuova T-Roc è la più sostenibile di sempre:

  • 1.5 eTSI Mild Hybrid 48V da 116 o 150 CV (al lancio)
  • 2.0 eTSI Mild Hybrid 4Motion da 204 CV (in arrivo nel 2026)
  • 1.5 Hybrid Full Hybrid da 136 o 170 CV (dal 2026)
  • T-Roc R 4Motion sportiva da oltre 300 CV (in sviluppo)

Tutte le motorizzazioni sono abbinate a trasmissioni automatiche DSG, con trazione anteriore o integrale 4Motion. Le tecnologie mild hybrid consentono recupero energetico, veleggiamento e disattivazione di cilindri per ridurre consumi ed emissioni. Il boost elettrico assicura prontezza nelle partenze e fluidità nei cambi di ritmo.

Tecnologia da segmento superiore: debutta il nuovo Travel Assist

Basata sull’architettura MQB evo, la nuova T-Roc è il primo SUV del suo segmento ad offrire l’ultima evoluzione del Travel Assist, con:

  • Cambi di corsia automatici
  • Riconoscimento limiti di velocità e adattamento
  • Emergency Assist con arresto automatico in caso di malore del conducente
  • Exit Assist contro l’apertura pericolosa delle porte nel traffico urbano
  • Park Assist Pro con funzione Memory e parcheggio da remoto via smartphone

L’esperienza di guida diventa intuitiva, sicura e fluida, portando nella fascia compatta funzionalità finora riservate a SUV premium.

Interni premium e connessi, con materiali sostenibili

All’interno, la T-Roc compie un balzo in avanti in termini di qualità percepita e design:

  • Plancia rivestita in tessuto soft-touch e similpelle illuminata
  • Volante multifunzione con comandi fisici
  • Nuovo Head-Up Display
  • Strumentazione digitale configurabile
  • Infotainment di ultima generazione con comandi vocali e integrazione con ChatGPT

Il comfort è ai massimi livelli grazie a sedili ergoActive con funzione massaggio, climatizzazione a 3 zone (novità per il segmento) e un abitacolo più ampio, con +122 mm in lunghezza e maggiore spazio per passeggeri e bagagli (fino a 475 litri).

Design evoluto, ma sempre T-Roc

Volkswagen T-Roc 2026 design
Image: Volkswagen

Pur rinnovandosi radicalmente, la nuova T-Roc resta immediatamente riconoscibile. Il design distintivo mantiene elementi iconici come la linea “mazza da hockey” tra i montanti e i parafanghi muscolosi, ora integrati in una silhouette più aerodinamica (CX migliorato del 10%).

I nuovi fari IQ.Light Led Matrix e le luci posteriori 3D con dinamica di lampeggio completano un frontale più pulito e high-tech, perfettamente integrato nel nuovo family feeling Volkswagen.

Allestimenti: Life, Style e R-Line

La gamma si articola su tre allestimenti principali, con dotazione già ricca dalla versione Life:

  • Life: sedili comfort, infotainment completo, fari Led
  • Style: sedili ergoActive con massaggio, tessuti ArtVelours Eco, illuminazione ambientale
  • R-Line: assetto sportivo, sedili sportivi personalizzati, dettagli estetici “R”

Tra gli optional spiccano il tetto panoramico, impianto audio Harman Kardon, assetto DCC adattivo e pacchetto Black Style.

Materiali riciclati: fino al 16% della massa complessiva

La nuova Volkswagen T-Roc 2026 è il modello più sostenibile della gamma grazie all’uso estensivo di materiali riciclati:

  • Oltre 140 componenti realizzati in materiale riciclato
  • Fino al 100% di Pet riciclato per sedili, padiglione e tappetini
  • ArtVelours Eco ricavato da T-shirt usate
  • Verniciatura sostitutiva al cromo più ecologica

Dimensioni e praticità aumentate

  • Lunghezza aumentata: +122 mm
  • Bagagliaio: fino a 475 litri
  • Schienale sedile passeggero ribaltabile (Life e Style)
  • Sedili posteriori configurabili 1/3 – 2/3
  • Gancio traino opzionale per e-bike (carico verticale 80 kg)

La prevendita della nuova T-Roc è già attiva. Il debutto ufficiale nei concessionari italiani è previsto a gennaio 2026.

