La Volkswagen T-Roc debutta in Italia, a gennaio 2026, con la seconda generazione: completamente ibrida, più tecnologica, sostenibile e con uno stile rinnovato ma fedele al suo DNA. La nuova T-Roc porta con sé una gamma interamente ibrida, nuove tecnologie derivate da modelli premium come Tiguan e Tayron, sistemi di assistenza avanzati e materiali sostenibili riciclati, fino al 16% della massa complessiva.
Motorizzazioni 100% ibride: dalla mild alla plug-in
La gamma motori della nuova T-Roc è la più sostenibile di sempre:
- 1.5 eTSI Mild Hybrid 48V da 116 o 150 CV (al lancio)
- 2.0 eTSI Mild Hybrid 4Motion da 204 CV (in arrivo nel 2026)
- 1.5 Hybrid Full Hybrid da 136 o 170 CV (dal 2026)
- T-Roc R 4Motion sportiva da oltre 300 CV (in sviluppo)
Tutte le motorizzazioni sono abbinate a trasmissioni automatiche DSG, con trazione anteriore o integrale 4Motion. Le tecnologie mild hybrid consentono recupero energetico, veleggiamento e disattivazione di cilindri per ridurre consumi ed emissioni. Il boost elettrico assicura prontezza nelle partenze e fluidità nei cambi di ritmo.
Tecnologia da segmento superiore: debutta il nuovo Travel Assist
Basata sull’architettura MQB evo, la nuova T-Roc è il primo SUV del suo segmento ad offrire l’ultima evoluzione del Travel Assist, con:
- Cambi di corsia automatici
- Riconoscimento limiti di velocità e adattamento
- Emergency Assist con arresto automatico in caso di malore del conducente
- Exit Assist contro l’apertura pericolosa delle porte nel traffico urbano
- Park Assist Pro con funzione Memory e parcheggio da remoto via smartphone
L’esperienza di guida diventa intuitiva, sicura e fluida, portando nella fascia compatta funzionalità finora riservate a SUV premium.
Interni premium e connessi, con materiali sostenibili
All’interno, la T-Roc compie un balzo in avanti in termini di qualità percepita e design:
- Plancia rivestita in tessuto soft-touch e similpelle illuminata
- Volante multifunzione con comandi fisici
- Nuovo Head-Up Display
- Strumentazione digitale configurabile
- Infotainment di ultima generazione con comandi vocali e integrazione con ChatGPT
Il comfort è ai massimi livelli grazie a sedili ergoActive con funzione massaggio, climatizzazione a 3 zone (novità per il segmento) e un abitacolo più ampio, con +122 mm in lunghezza e maggiore spazio per passeggeri e bagagli (fino a 475 litri).
Design evoluto, ma sempre T-Roc
Pur rinnovandosi radicalmente, la nuova T-Roc resta immediatamente riconoscibile. Il design distintivo mantiene elementi iconici come la linea “mazza da hockey” tra i montanti e i parafanghi muscolosi, ora integrati in una silhouette più aerodinamica (CX migliorato del 10%).
I nuovi fari IQ.Light Led Matrix e le luci posteriori 3D con dinamica di lampeggio completano un frontale più pulito e high-tech, perfettamente integrato nel nuovo family feeling Volkswagen.
Allestimenti: Life, Style e R-Line
La gamma si articola su tre allestimenti principali, con dotazione già ricca dalla versione Life:
- Life: sedili comfort, infotainment completo, fari Led
- Style: sedili ergoActive con massaggio, tessuti ArtVelours Eco, illuminazione ambientale
- R-Line: assetto sportivo, sedili sportivi personalizzati, dettagli estetici “R”
Tra gli optional spiccano il tetto panoramico, impianto audio Harman Kardon, assetto DCC adattivo e pacchetto Black Style.
Materiali riciclati: fino al 16% della massa complessiva
La nuova Volkswagen T-Roc 2026 è il modello più sostenibile della gamma grazie all’uso estensivo di materiali riciclati:
- Oltre 140 componenti realizzati in materiale riciclato
- Fino al 100% di Pet riciclato per sedili, padiglione e tappetini
- ArtVelours Eco ricavato da T-shirt usate
- Verniciatura sostitutiva al cromo più ecologica
Dimensioni e praticità aumentate
- Lunghezza aumentata: +122 mm
- Bagagliaio: fino a 475 litri
- Schienale sedile passeggero ribaltabile (Life e Style)
- Sedili posteriori configurabili 1/3 – 2/3
- Gancio traino opzionale per e-bike (carico verticale 80 kg)
La prevendita della nuova T-Roc è già attiva. Il debutto ufficiale nei concessionari italiani è previsto a gennaio 2026.
