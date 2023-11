Le nuove norme per targhe storiche in Italia con i decreti Ministeriali 2023

Il Decreto Ministeriale 468, che entra in vigore il 25 novembre 2023, segna una tappa cruciale nella tutela e valorizzazione delle auto storiche in Italia. Stabilito nell’ambito dell’articolo 60 del Codice della Strada, il decreto definisce le procedure operative per il rilascio di targhe storiche a autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole di rilevanza storica e collezionistica.

Dal 27 novembre 2023 al 5 gennaio 2024, verrà condotta una fase sperimentale che coinvolgerà un numero selezionato di operatori professionali nell’ambito della consulenza automobilistica. Al termine di questa fase, a partire dall’8 gennaio 2024, la gestione delle richieste per le targhe storiche sarà affidata agli Sportelli Telematici dell’Automobilista e agli uffici della Motorizzazione Civile.

Targhe storiche: come fare?

Il decreto delinea con precisione i criteri di assegnazione delle targhe storiche. Saranno ammissibili veicoli precedentemente immatricolati in Italia e radiati d’ufficio, radiati per esportazione, ritirati su area privata (con domanda presentata entro il 26 aprile 2006), radiati per demolizione (prima del 30 giugno 1998 e senza contributi statali alla rottamazione), veicoli immatricolati in Italia e mai ritirati dalla circolazione, e veicoli privi di targhe e documenti di circolazione, purché non risultino radiati o successivamente reimmatricolati in Italia.

È previsto anche il rilascio di targhe storiche per autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole mai sospesi dalla circolazione e ancora in possesso della loro targa storica originale italiana in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della stessa.

Con l’entrata in vigore di queste nuove normative, i possessori di veicoli d’epoca hanno ora la possibilità di preservare e valorizzare ulteriormente i loro mezzi attraverso il rilascio di targhe storiche, sottolineando l’importanza culturale e storica di questi veicoli. Questa iniziativa, che attendevamo ormai da decenni, non solo garantisce un maggiore rispetto per la storia automobilistica, ma contribuisce anche a mantenere vivo il ricco patrimonio storico e culturale del nostro Paese.

Qui tutte le informazioni a livello legislativo, con l’originale del Decreto Ministeriale 468 scaricabile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in formato PDF.

