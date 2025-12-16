La nuova gamma Dacia Jogger 2026 è ora ordinabile con tre motorizzazioni: TCe 110, Hybrid 155 e il nuovo bi-fuel Eco-G 120, disponibile anche con cambio automatico a doppia frizione. L’offerta si arricchisce con il lancio dell’allestimento Journey, orientato al comfort, e con la nuova tinta carrozzeria Sandstone. A bordo debuttano Media Nav Live, Multiview Camera, E-Shifter, palette al volante (Eco-G auto) e nuovi Adas, mentre il serbatoio GPL maggiorato porta l’autonomia complessiva fino a 1.480 km.
Dacia Jogger resta una delle proposte più interessanti per chi cerca un’auto fino a 7 posti con un occhio attento al budget. Con l’aggiornamento 2026 Dacia punta a prolungare questa scia positiva, con più scelta di motori, un nuovo allestimento orientato al comfort e dotazioni di bordo più ricche, soprattutto sul fronte connettività e assistenza alla guida. La novità estetica più immediata è la nuova tinta Sandstone, che va ad ampliare la tavolozza colori e rende Jogger ancora più riconoscibile nel panorama delle familiari compatte.
Motori: Hybrid 155, nuovo Eco-G 120 e TCe 110
La gamma motori di Nuovo Jogger ruota ora attorno a tre proposte, pensate per esigenze d’uso e di spesa diverse.
Hybrid 155: più potenza, meno consumi
La maggiore novità è l’arrivo del Nuovo Jogger Hybrid 155, che prende il posto dell’Hybrid 140. Il powertrain full hybrid abbina: potenza di sistema di 155 CV, 170 Nm di coppia, trasmissione automatica elettrificata. In città si viaggia fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, con avviamento sempre in elettrico. Il listino parte da 25.150 euro per l’allestimento Expression, confermando Jogger come una delle poche auto 7 posti ibride della categoria con un prezzo ancora accessibile.
Eco-G 120: il GPL sale di livello (anche auto)
Per chi punta al pieno risparmio alla pompa, la casa introduce il Nuovo Jogger Eco-G 120, evoluzione del noto bi-fuel benzina/GPL: potenza massima 120 CV (contro i 100 CV della generazione precedente), disponibile fin dal livello Essential, debutto dell’inedita versione Eco-G 120 auto con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti sulle versioni Extreme e Journey.
Per sfruttare meglio i vantaggi del GPL, Dacia ha aumentato la capacità del serbatoio a 48,8 litri (prima 40 litri). Ne deriva: +20% di autonomia in modalità GPL, autonomia complessiva fino a 1.480 km tra GPL e benzina. Il prezzo di attacco della gamma Eco-G 120 è di 18.800 euro per la versione Essential 5 posti, un posizionamento molto competitivo per una familiare così spaziosa.
TCe 110: il benzina resta in gamma
La proposta benzina rimane il TCe 110, disponibile su Nuovo Jogger a partire da 20.700 euro in allestimento Expression. Una scelta sensata per chi percorre chilometraggi contenuti o non ha la necessità della doppia alimentazione.
Journey: il nuovo allestimento orientato al comfort
La novità più interessante lato equipaggiamenti è l’introduzione di Jogger Journey, disponibile con Hybrid 155 e con Eco-G 120 auto. Journey nasce per chi vuole un Jogger più ricco e confortevole, senza doversi affidare a lunghe liste di optional. Tra gli equipaggiamenti di serie troviamo:
- Media Nav Live con navigazione connessa e impianto audio Arkamys,
- Multiview Camera per facilitare le manovre,
- commutazione automatica degli abbaglianti,
- retrovisori esterni ripiegabili elettricamente,
- volante e sedili anteriori riscaldati,
- cerchi in lega da 16″,
- tappetini in tessuto.
L’ambiente interno viene caratterizzato da nuove sellerie blu denim, dall’aspetto moderno e accogliente. Journey diventa così la versione ideale per le famiglie che usano Jogger per lunghi viaggi, vacanze o trasferte frequenti a pieno carico.
Ergonomia, connettività e nuovi comandi
Oltre alle novità tecniche, Nuovo Jogger introduce una serie di aggiornamenti mirati a migliorare la vita a bordo. La postazione di guida beneficia di un volante ridisegnato con ergonomia ottimizzata. Sulle versioni automatiche Hybrid 155 ed Eco-G 120 auto fa il suo debutto il nuovo comando del cambio E-Shifter, che libera spazio nella consolle centrale e rende più intuitivo l’uso quotidiano.
Con il solo Eco-G 120 auto arrivano anche le palette dietro al volante, per chi vuole intervenire manualmente sui passaggi marcia, per esempio in discesa o nella guida in montagna.
Sistema multimediale da 10″ e ricarica wireless
Sul fronte infotainment, Jogger adotta il Nuovo Media Display con schermo centrale da 10 pollici. A richiesta è disponibile la navigazione connessa Nuovo Media Nav Live, di serie sulla Journey.
Nelle versioni Journey ed Extreme troviamo anche il caricatore a induzione per smartphone, ormai quasi irrinunciabile per chi tiene sempre il telefono a portata di mano in auto. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici propone una grafica aggiornata, più chiara e leggibile, con interfacce dedicate alle diverse motorizzazioni.
