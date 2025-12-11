Il nuovo Toyota bZ4X rappresenta un’evoluzione completa del SUV elettrico giapponese: nuove batterie da 57,7 e 73,1 kWh, potenza fino a 343 CV e autonomia fino a 569 km. Migliorano anche i tempi di ricarica, con AC fino a 22 kW e DC fino a 150 kW, supportati dal pre-condizionamento della batteria. Telaio, sospensioni e insonorizzazione sono stati ricalibrati per aumentare comfort e precisione di guida, mentre l’abitacolo introduce un cruscotto ridisegnato, display multimediale da 14 pollici, console “a isola digitale” e nuovi rivestimenti in materiali riciclati.
Toyota bZ4X, capitolo due: cosa cambia davvero
Il nuovo Toyota bZ4X non è un semplice restyling, ma un aggiornamento profondo di tutto ciò che conta su un SUV elettrico. Dal 2022, anno del debutto, il modello ha aperto la strada alla famiglia di BEV Toyota. Oggi torna sulla scena con un pacchetto tecnico rivisto: nuove batterie, nuovi eAxle, ricarica più rapida, assetto ricalibrato, interni aggiornati e un lavoro mirato su rumori e vibrazioni.
La filosofia rimane chiara: un SUV elettrico vero, con trazione integrale, buona efficienza e qualità. Ma ora attraverso una gamma più articolata, pensata per chi cerca l’elettrico “tuttofare” e per chi vuole prestazioni e autonomia al centro dell’esperienza.
Batterie e autonomia: fino a 569 km
La novità più importante del nuovo Toyota bZ4X è l’introduzione di due pacchi batteria agli ioni di litio:
- 57,7 kWh (lordi) – esclusiva della versione FWD
- 73,1 kWh (lordi) – disponibile con trazione anteriore e AWD
La gamma si articola così:
|Configurazione
|Batteria
|Potenza sistema
|Consumo dichiarato
|Autonomia WLTP*
|FWD
|57,7 kWh
|123 kW (167 CV)
|13,9 kWh/100 km
|444 km
|FWD
|73,1 kWh
|165 kW (224 CV)
|13,9 (18″) – 15,4 (20″)
|569 km (18″) – 511 km (20″)
|AWD
|73,1 kWh
|252 kW (343 CV)
|14,5 (18″) – 15,9 (20″)
|516 km (18″) – 468 km (20″)
L’autonomia di punta, 569 km, è ottenuta dalla versione a trazione anteriore con batteria da 73,1 kWh e cerchi da 18 pollici. In configurazione AWD, il nuovo bZ4X può trainare fino a 1.500 kg, un valore che lo rende particolarmente interessante per chi deve spostare rimorchi, carrelli o piccole barche. Con la sola trazione anteriore, la capacità di traino rimane pari a 750 kg.
Nuova struttura della batteria
Le nuove batterie sono fornite da Prime Planet Energy & Solutions, joint venture tra Toyota Motor Corporation e Panasonic Corporation. La loro struttura è stata ripensata per contenere più celle per modulo senza aumentare l’ingombro complessivo:
- Batteria 57,7 kWh: 78 celle
- Batteria 73,1 kWh: 104 celle (in precedenza 96)
L’architettura è stata progettata anche per garantire un elevato livello di durabilità. Il Battery Care Programme Toyota assicura il mantenimento di almeno il 70% della capacità originale fino a 1.000.000 km o 10 anni di utilizzo, a cui si somma la possibilità di attivare, dopo la garanzia convenzionale, il programma Toyota Relax Plus: ogni tagliando in rete ufficiale estende la copertura di 12 mesi / 15.000 km, fino a 15 anni o 250.000 km complessivi.
Ricarica più rapida e gestione termica evoluta
Sul fronte ricarica, il nuovo Toyota bZ4X compie un salto importante, soprattutto per chi usa intensamente l’auto.
Ricarica AC (corrente alternata):
- 11 kW di serie sulla gamma
- 22 kW di serie su bZ4X Premium
Ricarica DC (corrente continua):
- fino a 150 kW
Tempi dichiarati per passare dal 10 all’80%:
- AC 11 kW: circa 4,8 ore
- AC 22 kW: circa 2,2 ore
- DC 150 kW: circa 28 minuti
Per mantenere prestazioni costanti anche a basse temperature, Toyota ha introdotto una nuova funzione di pre-condizionamento della batteria, fondamentale per ridurre i tempi di ricarica quando il clima si fa rigido. Con batteria preriscaldata, una ricarica DC 10–80% richiede 28 minuti con prestazioni stabili tra –10 °C e +25 °C. Il pre-condizionamento può essere:
- attivato manuale dal sistema multimediale
- programmato a un orario specifico
- avviato automaticamente quando si imposta una colonnina rapida come destinazione nella navigazione.
Il sistema di raffreddamento ad acqua utilizza, quando serve, il circuito clima dell’auto per mantenere la temperatura della batteria entro il range ideale. La pompa di calore di serie aumenta l’efficienza energetica, mentre lo scambiatore acqua-acqua garantisce un riscaldamento uniforme delle celle anche con clima molto freddo.
Navigazione BEV e monitoraggio da display
La gestione dell’energia è supportata dalla navigazione BEV: il sistema propone percorsi con tappe di ricarica suggerite in base allo stato di carica e ai consumi reali registrati durante il viaggio, aggiornando le raccomandazioni in tempo reale. Sul nuovo display da 7 pollici dedicato al conducente compaiono:
- potenza di ricarica istantanea
- tempo rimanente per raggiungere l’80%
- capacità residua e stato di salute della batteria
Per la versione Premium è disponibile anche il tetto solare, capace – secondo i test Toyota a Nagoya con circa 2.200 ore di sole annue – di apportare energia sufficiente fino a 1.800 km di percorrenza all’anno. Il contributo effettivo dipende, naturalmente, da latitudine e condizioni di luce.
Nuovi eAxle e gestione della trazione: fino a 343 CV
L’aggiornamento del nuovo Toyota bZ4X non si ferma alle batterie: gli eAxle (anteriore e posteriore) sono stati riprogettati. Queste unità compatte e leggere integrano: transaxle elettrico, motore, inverter. Il ridisegno consente sbalzi più corti, un baricentro più basso e maggior spazio per abitacolo e bagagli.
Più potenza, meno dispersioni
La potenza dell’unità anteriore passa da 150 a 167 kW (+11%), mentre quella dell’eAxle posteriore sale da 80 a 87 kW. Nella configurazione AWD, la potenza combinata di 252 kW (343 CV) rende il bZ4X uno dei modelli Toyota più performanti sul mercato europeo al di fuori della gamma GR. La trasmissione integra:
- differenziale di precarico
- alberi di trasmissione sinistro e destro di pari lunghezza, per migliorare la stabilità in rettilineo
L’adozione di semiconduttori in carburo di silicio nell’inverter è determinante per la gestione delle alte tensioni e delle temperature, riducendo le perdite energetiche rispetto ai tradizionali dispositivi al silicio.
AWD evoluta: controllo di coppia in curva
La guida con trazione integrale beneficia di un nuovo sistema di controllo di trazione che regola in modo predittivo la distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore in curva:
- all’ingresso curva aumenta la coppia all’anteriore per una risposta più pronta allo sterzo
- in percorrenza incrementa l’intervento del posteriore per seguire meglio l’intenzione del guidatore
- in uscita curva aumenta ulteriormente la coppia dietro per dare quella sensazione di accelerazione diretta tipica della trazione elettrica
- In caso di slittamento o scarsa aderenza, la priorità passa alla stabilità, modulando la coppia posteriore in modo mirato.
X-Mode, fuoristrada e monitor Multi-Terrain
Frutto dello sviluppo congiunto con Subaru, il sistema AWD del nuovo Toyota bZ4X mantiene un approccio da off-road “vero”, inusuale per un SUV a batteria. X-Mode offre diverse modalità di gestione per:
- fango/neve
- fango profondo/neve profonda (sotto i 20 km/h)
- condizioni più estreme tramite Grip Control (sotto i 10 km/h)
Con X-Mode attivo, il sistema gestisce automaticamente la velocità in salita, in discesa e sui tratti pianeggianti difficili, lasciando al conducente il compito di impostare la traiettoria. Il Downhill Assist Control aiuta ulteriormente nei discese più ripide. La profondità di guado dichiarata è pari a 500 mm.
Il Monitor Multi-Terrain (MTM) sfrutta quattro telecamere per fornire una vista completa attorno all’auto, includendo una visuale “sotto il pianale” molto utile in fuoristrada: si possono controllare posizione delle ruote posteriori, inclinazione (beccheggio e rollio) e conformazione del fondo. Il monitor panoramico supporta le manovre in spazi stretti e presenta anch’esso una vista sotto il pianale; l’ultimo aggiornamento riduce ulteriormente gli angoli ciechi, con attivazione anche tramite comandi vocali.
Design esterno: hammer-head più marcato
Sul piano estetico, il nuovo Toyota bZ4X evolve il frontale in stile “hammer-head”, ormai tratto distintivo dei BEV Toyota. I sottili gruppi ottici anteriori sono ora collegati da una fascia luminosa centrale a Led, che rafforza la presenza su strada e richiama l’orizzonte visivo in larghezza. La parte bassa del muso è stata rivista:
- nuova griglia inferiore
- paraurti ridisegnato
- passaruota con finitura nero lucido
Dietro, piccoli interventi aerodinamici fanno la differenza: nelle versioni senza spoiler posteriore separato, il bordo superiore dello spoiler “ducktail” è stato rialzato di 5 mm, mentre la guarnizione posteriore è stata avvicinata al vetro del lunotto. Sotto il pianale, le protezioni sono più lisce e ampie. Nuovi anche i cerchi:
- 18 pollici con coperture in resina per migliorare i flussi d’aria
- 20 pollici in lega lavorata nero lucido, con inserti in resina per ottimizzare l’aerodinamica
La palette colori prevede tinte mono-tono e bi-tono, con tetto a contrasto su alcuni allestimenti.
Abitacolo: cruscotto orizzontale, display da 14″ e “isola digitale”
Dentro, il nuovo Toyota bZ4X cambia volto. Il cruscotto è ora ultrasottile e marcatamente orizzontale, con nuove bocchette d’aria più sottili, integrate visivamente nei pannelli porta superiori. L’obiettivo è chiaro: aumentare la percezione di ampiezza e ordine.
Il quadro strumenti del conducente è posizionato sopra il livello del volante, per una lettura più naturale senza abbassare troppo lo sguardo. Il volante, ora riscaldato, integra nuovi comandi con cui si possono gestire anche i quattro livelli di rigenerazione della frenata.
Il cuore della plancia è il display multimediale da 14 pollici, che sostituisce la precedente unità da 12,3″. La console è stata abbassata di circa 10 cm e trasformata in una vera e propria “isola digitale”: selettore del cambio, due caricabatterie wireless (guidatore e passeggero) e vani portaoggetti ridisegnati.
Dietro, la console posteriore ospita ora due prese USB a 60 W (in precedenza 15 W), posizionate più in alto per essere facilmente raggiungibili. Una delle bocchette posteriori è stata spostata vicino ai sedili per migliorare il comfort climatico.
Climatizzazione più efficiente e tetto panoramico alleggerito
Il nuovo impianto clima è più compatto del 30% e consuma il 30% in meno rispetto a prima. L’aria viene gestita su due livelli:
- zona superiore: aria fresca a bassa umidità per contrastare l’appannamento
- zona inferiore: aria calda attorno ai piedi per ottimizzare il comfort e ridurre i consumi
- In modalità Eco, il sistema può concentrare il riscaldamento sul solo guidatore quando gli altri posti non sono occupati, attivando anche i sedili e il volante riscaldati.
Materiali riciclati
A seconda delle versioni, gli interni del nuovo Toyota bZ4X adottano:
- tessuti in filato PET riciclato
- rivestimenti in pelle sintetica morbida ma resistente
La scelta va nella direzione di una maggiore attenzione alla sostenibilità, senza rinunciare a un aspetto curato e a una percezione premium al tatto.
Il nuovo Toyota bZ4X conferma il pacchetto completo Toyota T-Mate, con l’ultima generazione di Toyota Safety Sense e aggiornamenti software over-the-air anche per le funzioni di sicurezza.
Gamma, allestimenti e dotazioni principali
Il nuovo Toyota bZ4X arriva sul mercato a partire da dicembre, con una gamma semplificata in tre allestimenti:
- bZ4X – batteria 57,7 kWh, trazione anteriore
- Icon – batteria 73,1 kWh, trazione anteriore
- Premium – batteria 73,1 kWh, trazione integrale
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!