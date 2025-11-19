Con l’avvicinarsi del Black Friday, Omoda si presenta in grande stile puntando su un’offerta di finanziamento sotto i 100 euro al mese sulla Omoda 5 Pure, una delle proposte più appetibili della sua gamma.
Omoda 5, come detto nella nostra prova, è un Suv compatto molto interessante, grazie al suo design moderno, agli interni ricchi di tecnologia e a un livello di sicurezza elevato. Pensato per chi desidera un’auto versatile e dal look contemporaneo, offre sistemi di assistenza avanzati e un’abitabilità ideale per la vita quotidiana.
Omoda 5: caratteristiche tecniche
Omoda & Jaecoo ha lanciato nei mesi scorsi il nuovo allestimento Pure per l’Omoda 5, una proposta pensata per chi desidera un’auto essenziale ma ricca di tecnologia e pronta ad affrontare qualsiasi terreno.
Grazie a un prezzo d’ingresso particolarmente competitivo, Omoda 5 Pure si rivolge a chi cerca comfort, sicurezza e stile moderno, senza rinunciare a prestazioni di livello.
Il modello è equipaggiato con il motore 1.6 TGDI da 147 Cv, trasmissione automatica e un ampio pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Pure arricchisce così una gamma che comprende anche gli allestimenti Comfort e Premium.
I dettagli dell’offerta su Omoda 5 Pure
L’offerta del marchio appartenente al Gruppo Chery è valida fino al 30 novembre e si caratterizza per 35 rate mensili da 99 euro e una maxirata finale piuttosto elevata. Il prezzo promozionale è di 22.900 €, in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato. Ecco i dettagli:
- Anticipo: 7.909 €
- 35 rate mensili da 99 €
- Maxirata finale: 14.991 €
- TAN fisso: 6,95%
- TAEG: 8,47%
Conviene o no?
L’offerta sulla Omoda 5 conviene se vuoi guidare un Suv con un minimo esborso mensile, ma, allo stesso tempo, se hai un gruzzoletto da parte e un’auto usata da vendere. L’anticipo di quasi 8000 euro, infatti, per molti può rappresentare una spesa rilevante, così come anche la maxirata finale di quasi 15.000 euro.
La permuta dell’usato non è una soluzione per tutti, ma certamente un’opportunità interessante se vuoi cambiare vettura, passando a un modello nuovo e dall’elevato livello tecnologico.
