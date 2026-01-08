OMODA & JAECOO annuncia l’arrivo di Omoda 7 SHS-P nelle concessionarie italiane. Il crossover entra nel mercato nazionale con un prezzo di partenza fissato a 38.900 euro, proponendosi come modello plug-in hybrid orientato a chi cerca autonomia estesa, comfort e un elevato livello di integrazione tecnologica.
Omoda 7 SHS-P si colloca nel segmento dei crossover medi, con un’impostazione stilistica contemporanea e un progetto sviluppato attorno al sistema Super Hybrid System Plug-in.
Listino prezzi Omoda 7 SHS-P in Italia
Omoda 7 SHS-P è proposta sul mercato italiano con un’unica motorizzazione Super Hybrid Plug-in (SHS-P), abbinata alla trazione anteriore. Il sistema combina il motore benzina 1.5 TGDi con due unità elettriche e una batteria da 18,4 kWh, per una potenza complessiva di 279 CV (205 kW) e emissioni di CO₂ pari a 53 g/km nel ciclo omologativo.
L’allestimento Pure rappresenta la versione di accesso alla gamma. Il prezzo di listino è fissato a 31.319,67 euro IVA esclusa, che diventano 38.210 euro IVA inclusa. Il prezzo chiavi in mano per questa versione è pari a 38.900 euro, esclusi eventuali contributi ambientali previsti dalla normativa vigente.
L’allestimento Premium si colloca al vertice dell’offerta. In questo caso il prezzo di listino è di 33.778,69 euro IVA esclusa, corrispondenti a 41.210 euro IVA inclusa, con un prezzo chiavi in mano di 41.900 euro.
A entrambi i prezzi va aggiunto il costo di messa su strada pari a 690 euro, che comprende le spese di trasporto, preconsegna, oneri notarili, IVA sulle relative voci e le imposte di immatricolazione a carico dell’acquirente. La messa su strada non include l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), il cui importo varia in base alla provincia di residenza.
Il prezzo chiavi in mano non include il contributo ambientale previsto dall’articolo 7, comma 5, del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82. I prezzi indicati sono quelli in vigore alla data di sottoscrizione della proposta d’acquisto.
Sistema Super Hybrid e autonomia
Il cuore tecnico di Omoda 7 SHS-P è il sistema SHS-P, che abbina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV a due unità elettriche, una dedicata alla trazione e una alla gestione della ricarica. La potenza complessiva raggiunge 279 CV, con una coppia gestita attraverso il cambio DHT150.
La batteria Litio-Ferro-Fosfato da 18,4 kWh consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 128 km WLTP, mentre l’autonomia complessiva supera i 1.200 km. Il consumo dichiarato è pari a 2,3 l/100 km WLTP. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,4 secondi, con velocità massima di 180 km/h.
Abitacolo digitale e interazione
All’interno, Omoda 7 SHS-P punta su un’impostazione fortemente digitale. L’elemento centrale è il display scorrevole da 15,6 pollici, affiancato dal quadro strumenti digitale. Il sistema di infotainment utilizza il processore Snapdragon 8155, con comandi vocali multi-zona e integrazione wireless con smartphone.
Materiali, insonorizzazione e impostazione dei sedili sono pensati per garantire comfort nei tragitti quotidiani e nei viaggi più lunghi, con un’attenzione particolare alla gestione degli spazi.
Sistemi di assistenza alla guida
La sicurezza è affidata a oltre 19 sistemi ADAS, tra cui il controllo adattivo della velocità, il mantenimento attivo della corsia e l’assistenza alla guida nel traffico. La telecamera panoramica a 540°, con funzione di visualizzazione sotto la carrozzeria, facilita le manovre in spazi ristretti e in contesti urbani complessi.
Gamma e allestimenti
La gamma italiana di Omoda 7 SHS-P è articolata su due livelli. La versione Pure, proposta a 38.900 euro, include cerchi in lega da 19”, fari full LED, doppio display digitale, connettività wireless, climatizzatore bi-zona, ricarica wireless da 50 W, sedili anteriori riscaldati e un pacchetto completo di assistenze alla guida.
La versione Premium, disponibile a 41.900 euro, introduce cerchi da 20”, head-up display, tetto panoramico, sedili anteriori elettrici con ventilazione e memoria, impianto audio Sony, portellone elettrico e telecamera a 540°. È inoltre disponibile un pacchetto opzionale che aggiunge parcheggio automatico e funzioni di massaggio per i sedili anteriori.
Colori e garanzia
La gamma colori comprende tinte metallizzate, opache e una finitura grigio opaco riservata agli allestimenti superiori. Di serie la carrozzeria è proposta in Khaki White, con altre varianti disponibili a sovrapprezzo.
Tutte le versioni di Omoda 7 SHS-P sono coperte da 7 anni o 150.000 km di garanzia, estesa a 8 anni o 160.000 km per i componenti del sistema elettrico di trazione.
