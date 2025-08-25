Opel Corsa 2025 si presenta come una delle citycar più interessanti del mercato: il listino aggiornato quest’estate offre un’ampia scelta tra motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. La sesta generazione della compatta del Fulmine continua a puntare su design moderno, efficienza e tecnologie avanzate, mantenendo prezzi competitivi come ormai è tipico della storia del modello.
In questo articolo analizzeremo nel dettaglio il listino prezzi ufficiale della Opel Corsa 2025, le motorizzazioni disponibili, i pacchetti optional e, in generale, tutte le caratteristiche che rendono questa citycar una delle vetture più apprezzate in Italia e in Europa. Tutte le versioni eccetto quella limitata Corsa #YES, occorre sottolinearlo, sono omologate per i neopatentati.
Opel Corsa 2025: caratteristiche e allestimenti
L’Opel Corsa, ultima serie della best-seller della Casa tedesca, si caratterizza da sempre per un’impostazione compatta ma spaziosa, con una lunghezza di 4,06 metri e un bagagliaio da 309 litri. Sul fronte sicurezza, di serie fin dall’entry level troviamo Adas quali la frenata automatica d’emergenza, il Lane Keep Assist, il rilevatore di stanchezza e il riconoscimento segnali stradali. Le versioni più complete aggiungono fari IntelliLux LED Matrix e Blind Spot Alert.
La gamma propone più varianti, pensate per diverse esigenze:
- Edition: la versione base, con dotazioni essenziali ma già completa di fari LED, Lane Keep Assist e rilevamento stanchezza.
- YES: allestimento con maggiore comfort e tecnologia, con display da 7’’, climatizzatore automatico e connettività avanzata.
- GS: la top di gamma, più sportiva, con sensori di parcheggio anteriori, cerchi bi-color sulla versione Electric e interni dedicati.
- Corsa #YES: edizione speciale a stock limitato, disponibile solo con motore elettrico da 136 Cv e prezzo chiavi in mano di 37.200 euro.
Come vedremo i prezzi vanno da 20.200 € per la Opel Corsa benzina fino a 36.000 € per la Opel Corsa elettrica più potente.
Il listino prezzi e le motorizzazioni
Opel Corsa benzina
Il motore 1.2 da 100 Cv, con consumi da 4,9 a 5,9 l/100 km nel ciclo WLTP, è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o automatico:
- Manuale: da 20.200 € – Edition – a 21.400 € – GS -.
- Automatico: da 22.200 € – Edition – a 23.400 € – GS -.
Opel Corsa Hybrid
La nuova Corsa Hybrid 110 Cv, caratterizzata da un efficiente sistema Mild Hybrid e disponibile solo con cambio automatico a 6 rapporti, è sul mercato con prezzi da 24.000 € – Edition – a 25.000 € – GS -.
Consumi contenuti, da 4,3 a 5,1 litri/100 km, e basse emissioni la rendono interessante per chi cerca un compromesso tra prestazioni e risparmio.
Opel Corsa Electric
La gamma della Opel Corsa elettrica è la più ricca e include due motori:
- motore da 136 Cv, batteria da 50 kWh, autonomia 356-359 km: da 34.000 € a 35.000 €
- motore da 156 Cv, batteria da 51 kWh, autonomia 422-429 km: da 35.500 € a 36.000 €
I tempi di ricarica della Opel Corsa Electric sono di circa 30 minuti da 0 a 80% con colonnina rapida DC o 7 ore con wallbox domestica.
Prezzi a confronto
|Motorizzazione
|Allestimento Edition
|Allestimento YES
|Allestimento GS
|Benzina 1.2 100 CV MT6
|€20.200
|€20.700
|€21.400
|Benzina 1.2 100 CV AT8
|€22.200
|€22.700
|€23.400
|Hybrid 110 CV DCT6
|€24.000
|€24.500
|€25.000
|Electric 136 CV
|€34.000
|€34.500
|€35.000
|Electric 156 CV
|–
|€35.500
|€36.000
Optional e personalizzazioni
Opel offre diversi pacchetti opzionali per arricchire la Corsa. Ecco quali sono, con le loro principali dotazioni.
- Comfort Pack: sedili e volante riscaldabili, Adas evoluti.
- Tech Pack: retrocamera di parcheggio 180°, sensori di parcheggio anteriori, specchietti richiudibili e Blind Spot Alert.
- Infotainment Pack: navigatore, sistema multimediale avanzato, ricarica wireless del cellulare.
Ampia scelta anche per cerchi, dal classico in acciaio da 16’’ fino alle varianti in lega bicolore o nere. Le tinte della carrozzeria spaziano da quelle speciali come Voltaik Blue, Kardio Red e Kristall Silver alle più sobrie come Kontur White e Karbon Black. Gli interni della Opel Corsa, infine, presentano il tessuto Malwa Black di serie, con possibilità di optare per il Banda Black o l’elegante Alcantara sulle versioni top di gamma.
