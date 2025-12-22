Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Padova con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana signora. L’uomo avrebbe contattato la vittima telefonicamente fingendosi un maresciallo dei Carabinieri.
Durante la telefonata, il truffatore ha riferito all’anziana che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale ed era trattenuta da una presunta autorità. Per evitarle conseguenze giudiziarie, sarebbe stato necessario il pagamento immediato di una somma di denaro.
Poco dopo, l’uomo si è presentato all’abitazione della vittima, riuscendo a farsi consegnare 350 euro in contanti e gioielli per un valore di circa 25mila euro. Subito dopo si è allontanato rapidamente.
L’allarme e le indagini
Insospettitasi pochi minuti dopo, la donna ha contattato la Polizia di Stato. Sono scattate immediatamente le ricerche della Squadra mobile, che hanno consentito di individuare un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima nei pressi della stazione ferroviaria.
Il 38enne è stato fermato mentre attendeva un treno per rientrare nella propria regione di origine. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato in suo possesso tutti i beni sottratti poco prima.
L’uomo è stato arrestato e condotto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il denaro e i gioielli recuperati sono stati immediatamente restituiti all’anziana vittima della truffa.
Fonte: Polizia di Stato. Aggiornato il: 22 dicembre 2025.
