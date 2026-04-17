- Il passaggio di proprietà nel 2026 costa da circa 250 euro per un’utilitaria fino a 53 kW a oltre 600 euro per un SUV da 110 kW. Le voci fisse ammontano a circa 101 euro, il resto dipende dall’IPT che varia per provincia e potenza.
- La pratica va completata entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore, pena una sanzione da 363 a 1.813 euro e il ritiro del Documento Unico.
- Si presenta allo Sportello Telematico dell’Automobilista (PRA, Motorizzazione o agenzia). Non è possibile completarla interamente online. Un’agenzia costa 100-130 euro in più.
Il passaggio di proprietà è la procedura obbligatoria per trasferire la titolarità di un’auto o di una moto usata dal venditore all’acquirente. Nel 2026 il costo parte da circa 250 euro per un’utilitaria fino a 53 kW e può superare i 500 euro per auto di media potenza (80-110 kW), a causa dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) che varia per provincia.
La pratica va completata entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore, pena una sanzione da 363 a 1.813 euro.
Indice dei contenuti
Quanto costa il passaggio di proprietà nel 2026
Il costo si compone di voci fisse e di una voce variabile (l’IPT). Le voci fisse sono:
- Emolumenti ACI: 27,00 euro per la registrazione al PRA
- Istanza unificata: 32,00 euro
- Rilascio Documento Unico: 16,00 euro
- Imposta di bollo per autentica firma: 16,00 euro
- Diritti di Motorizzazione Civile: 10,20 euro
Totale costi fissi: circa 101 euro. A questi si aggiunge l’IPT. Per le auto fino a 53 kW (72 CV), l’IPT è fissa a 150,81 euro. Oltre i 53 kW, si applica una tariffa di 3,51 euro per kW (tariffa base), che le province possono maggiorare del 10%, 20% o 30%. Solo Aosta, Bolzano e Trento applicano la tariffa base senza maggiorazione. Nella maggior parte delle province italiane (Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna) la maggiorazione è del 30%, con un costo di 4,56 euro per kW.
Esempi di costo totale con IPT maggiorata al 30%: un’utilitaria da 51 kW (Fiat Panda) costa circa 252-297 euro. Una berlina da 85 kW costa circa 490 euro. Un SUV da 110 kW supera i 600 euro. Per il dettaglio dei calcoli: tabella prezzi passaggio di proprietà auto e costi fissi del passaggio di proprietà.
Chi si rivolge a un’agenzia di pratiche auto deve aggiungere 100-130 euro per il servizio di intermediazione.
Quali documenti servono per il passaggio di proprietà
Per completare la pratica servono:
- Atto di vendita con firma autenticata del venditore (in bollo)
- Documento Unico di Circolazione (o, per i mezzi più datati, carta di circolazione + certificato di proprietà)
- Documento di identità valido di venditore e acquirente
- Codice fiscale o tessera sanitaria dell’acquirente
- Ricevute dei pagamenti per IPT, bolli, emolumenti e diritti
Se il venditore non può essere presente, è ammessa una delega scritta, firmata e autenticata. L’autentica della firma può essere fatta in Comune (costo: solo marca da bollo da 16 euro) oppure direttamente allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) contestualmente alla registrazione. Per la procedura completa: passaggio di proprietà auto, costi e procedura.
Dove si fa il passaggio di proprietà
La pratica si presenta presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), presente in:
- Uffici ACI-PRA (unità territoriali dell’Automobile Club)
- Motorizzazione Civile
- Delegazioni dell’Automobile Club provinciale
- Agenzie di pratiche auto abilitate
La differenza tra le opzioni riguarda costi e comodità. Presentare la pratica in autonomia presso il PRA o la Motorizzazione è più economico ma richiede la gestione diretta dei singoli versamenti (PagoPA per IPT ed emolumenti, bollettino per bolli e diritti). Le agenzie gestiscono tutto con un unico pagamento elettronico, a fronte del costo aggiuntivo del servizio.
L’operazione dura in genere 10-15 minuti una volta presentata la documentazione completa. Al termine viene rilasciato il nuovo Documento Unico al nome dell’acquirente. Al momento la procedura non può essere completata interamente online perché l’autentica della firma richiede la presenza fisica.
Entro quanto tempo va fatto il passaggio di proprietà
Il termine è di 60 giorni dalla data di autentica della firma del venditore sull’atto di vendita. Il mancato rispetto comporta:
- Sanzione amministrativa da 363 a 1.813 euro
- Ritiro del Documento Unico
Finché il passaggio non viene registrato, eventuali bollo, multe e responsabilità amministrative restano a carico del venditore. Per chi acquista da privato è importante completare la pratica rapidamente per evitare contestazioni. Per i costi aggiornati anno per anno: costi passaggio di proprietà auto aggiornati.
Passaggio di proprietà per moto e scooter
La procedura per moto e scooter è identica a quella delle auto: stessi documenti, stessi uffici, stesso termine di 60 giorni. Cambia il calcolo dell’IPT, che per i motocicli ha soglie e tariffe diverse (la soglia fissa è più bassa). I costi complessivi sono generalmente inferiori rispetto alle auto perché la potenza in kW dei motocicli è più contenuta. Per il dettaglio: passaggio di proprietà moto e scooter, costi.
Controlli da fare prima di acquistare un’auto usata
Prima di procedere con il passaggio è utile verificare:
- Visura al PRA: conferma che il venditore sia effettivamente l’intestatario e che non ci siano gravami (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti)
- Storico revisioni sul Portale dell’Automobilista: verifica l’ultima revisione e i km dichiarati
- Verifica della targa: il servizio online del PRA consente di controllare furti e situazione giuridica
- Bollo: accertarsi che il venditore sia in regola con il pagamento, perché le pendenze possono generare fermo amministrativo
Il passaggio di proprietà con un atto di vendita di un proprietario diverso dall’intestatario al PRA comporta il pagamento dell’IPT in misura doppia (art. 56, comma 7, D.lgs. 446/1997). Questa situazione si verifica con le cosiddette “minivolture” e i passaggi irregolari: un ulteriore motivo per verificare la documentazione prima di acquistare.
L’app IO della Pubblica Amministrazione consente di ricevere una notifica con il certificato di proprietà digitale del nuovo auto usata appena il passaggio viene registrato al PRA.