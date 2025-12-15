Passaggio di proprietà auto 2026: quanto costa, come funziona e come fare

Passaggio di proprietà auto 2026: guida completa su costi, imposte, procedura al PRA, documenti necessari e tempi per trasferire correttamente la proprietà del veicolo.

Chi acquista un’auto usata deve completare il passaggio di proprietà per diventare intestatario a tutti gli effetti. La procedura è regolata dalla legge, ha costi precisi e può essere svolta presso diversi uffici.

Conoscere tempi, documenti e importi evita errori e responsabilità indesiderate. Qui tutto sul passaggio di proprietà moto e scooter.

Cos’è il passaggio di proprietà auto e come si effettua

Che cos’è il passaggio di proprietà di un’auto?

È l’operazione con cui si aggiorna l’intestazione dell’auto a favore del nuovo proprietario presso il Pubblico Registro Automobilistico e sulla carta di circolazione. Fino al completamento della procedura, l’auto resta formalmente intestata al venditore.

Quando è obbligatorio farlo?

Il passaggio di proprietà deve essere completato entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita. Superato questo termine sono previste sanzioni amministrative.

Chi deve occuparsene?

Di norma è l’acquirente a farsi carico della pratica e dei costi, salvo accordi diversi tra le parti o casi in cui il venditore sia un operatore professionale che gestisce direttamente la procedura.

Quali documenti servono per il passaggio di proprietà?

Servono la carta di circolazione, il Documento Unico di circolazione oppure il Certificato di Proprietà, i documenti di identità e i codici fiscali di venditore e acquirente, una marca da bollo e l’atto di vendita con firma del venditore autenticata. In caso di smarrimento dei documenti, è sufficiente la denuncia.

Dove si autentica la firma del venditore?

L’autentica può essere effettuata in Comune, presso uno sportello PRA o direttamente in un’agenzia di pratiche auto autorizzata.

Quanto tempo serve per completare la pratica?

Una volta presentata la documentazione completa, l’aggiornamento dei dati avviene in genere in pochi minuti. I tempi possono variare in base all’ufficio o al carico di lavoro.

Dove fare il passaggio di proprietà

Quali sono le opzioni disponibili?

La pratica può essere presentata presso un ufficio PRA tramite ACI, presso la Motorizzazione Civile oppure tramite un’agenzia di disbrigo pratiche. La differenza principale riguarda tempi e costi.

Qual è la soluzione più economica?

Il cosiddetto “fai da te” presso PRA o Motorizzazione consente di ridurre i costi amministrativi, ma richiede più tempo e la gestione diretta dei passaggi.

Qual è la soluzione più rapida?

Rivolgersi a un’agenzia consente di abbreviare i tempi e ridurre le incombenze, a fronte di un costo complessivo più elevato.

Cosa succede se non si fa il passaggio?

Finché l’intestazione non viene aggiornata, eventuali sanzioni, tasse e responsabilità amministrative continuano a gravare sul venditore.

Tabella tecnica – Costi del passaggio di proprietà auto 2026

Voce di costoImporto indicativoNote operative
Imposta di bollo istanza unificata32,00 €Obbligatoria
Imposta di bollo Documento Unico16,00 €Rilascio documento aggiornato
Marca da bollo per autentica16,00 €Firma venditore
Emolumenti ACI27,00 €Quota fissa
Diritti Motorizzazione10,20 €Aggiornamento carta
Imposta Provinciale di TrascrizioneVariabileDipende dalla Provincia e dai kW
Costo totale fai da tecirca 400–600 €Inclusa IPT media
Costo tramite agenziacirca 550–750 €Comprensivo di servizio

Riferimenti normativi

Il passaggio di proprietà è disciplinato dall’articolo 94 del Codice della Strada, che stabilisce l’obbligo di aggiornamento dell’intestazione e dei documenti.

La procedura è gestita tramite il sistema del Documento Unico di circolazione e di proprietà, con competenze condivise tra PRA, ACI e Motorizzazione Civile. Le sanzioni per il mancato rispetto dei termini sono previste dalla normativa vigente.

Fonti: ACI, Normattiva.

