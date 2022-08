I simpatici passerotti che fermano gli automobilisti per uno snack

Diciamo la verità, chi non preferisce i passerotti rispetto ai colombi di città? Sono simpatici, cinguettano anziché tubare, e tutto sommato non hanno mai dato fastidio a nessuno.

Anzi, se c’è l’occasione di dargli qualcosa da mangiare, non c’è nessuno che si tira indietro. Dal canto loro, i passerotti non si tirano indietro quando c’è da chiedere.

Ed ecco che nel video di oggi vediamo questo gruppo di simpatici passerotti riuscire a fermare gli automobilisti in cerca di cibo. Si mettono in fila, uno accanto all’altro come nei film della Pixar.

A quanto pare, amano le patatine fritte, un po’ come noi. Ma siamo sicuri che non gli faccia male?

