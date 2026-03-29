Informazioni chiave:
- La patente italiana è valida in tutti i 27 Paesi UE, nei 3 del SEE e in altri 13 Paesi europei extra-UE (tra cui Svizzera, Regno Unito e Turchia) per soggiorni temporanei.
- Fuori dall’UE servono due possibili modelli di patente internazionale: Ginevra 1949 (1 anno, 101 Paesi) o Vienna 1968 (3 anni, 84 Paesi). Costo circa 42 euro alla Motorizzazione, rilascio in 10-15 giorni.
- Negli USA le regole variano per Stato: 28 accettano la sola patente italiana con ESTA, 16 richiedono anche la patente internazionale, 4 la richiedono obbligatoriamente (Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas).
La patente italiana è valida in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea e nei tre dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) direttamente. Fuori da quest’area, in molti Paesi extra-UE serve la patente internazionale di guida, disponibile in due modelli con validità e copertura geografica diverse. In alcuni casi, come in alcuni Stati USA, è sufficiente la patente italiana da sola.
Indice dei contenuti
In quali Paesi dell’Unione Europea la patente italiana è valida?
In tutta l’Unione Europea la patente italiana è riconosciuta automaticamente, purché sia in corso di validità e non risulti sospesa o revocata. I 27 Paesi UE in cui la patente italiana è direttamente valida sono:
- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Fanno parte dello Spazio Economico Europeo, con eguale riconoscimento, anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
Dal 2025 la Commissione Europea ha approvato la direttiva che introduce la patente digitale europea su smartphone: l’adozione sarà obbligatoria per tutti gli Stati membri entro il 2030. Per ora la versione cartacea o plastificata rimane l’unico documento valido ai controlli stradali.
In quali Paesi europei extra-UE la patente italiana è valida?
Per soggiorni temporanei, la patente italiana consente di guidare anche nei seguenti Paesi europei fuori dall’UE, in alcuni casi con l’aggiunta della patente internazionale:
- Albania, Andorra, Città del Vaticano, Gibilterra, Groenlandia, Isole Faroe, Moldova, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Svizzera, Turchia, Ucraina.
Per il Regno Unito, l’accordo bilaterale firmato il 23 dicembre 2022 consente ai turisti italiani di guidare con la sola patente italiana in corso di validità. Chi trasferisce la residenza nel Regno Unito può convertire la patente in modo diretto.
Quando serve la patente internazionale di guida?
Al di fuori dell’UE e del SEE, la validità della patente italiana dipende dagli accordi bilaterali e internazionali. In molti Paesi extra-UE è richiesta la patente internazionale di guida, un documento complementare che traduce la patente italiana in più lingue. Come chiarisce il MIT, la patente internazionale accompagna sempre quella italiana in corso di validità: i due documenti vanno portati insieme.
Esistono due modelli, entrambi rilasciabili in Italia:
- Convenzione di Ginevra 1949 — validità 1 anno, riconosciuta in 101 Paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone.
- Convenzione di Vienna 1968 — validità 3 anni, riconosciuta in 84 Paesi tra cui Thailandia, Brasile e gran parte dei Paesi europei ed asiatici.
La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti della scadenza della patente italiana. La richiesta si presenta alla Motorizzazione civile con il modulo TT746: il costo complessivo è di circa 42 euro e i tempi di rilascio sono tra i 10 e i 15 giorni lavorativi.
La patente italiana è valida negli USA?
Negli Stati Uniti le regole variano da Stato a Stato. Secondo le indicazioni del MIT italiano, la situazione per soggiorni turistici con ESTA è la seguente:
- Patente italiana sufficiente (28 Stati): Alabama, Alaska, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.
- Patente italiana + patente internazionale (16 Stati): Connecticut, Hawaii, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington D.C.
- Patente italiana + traduzione certificata o patente internazionale (3 Stati): Arizona, New Jersey, New Mexico.
- Patente internazionale obbligatoria (4 Stati): Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas.
Cosa fare prima di partire per un Paese extra-UE?
Prima di ogni viaggio, il Ministero degli Affari Esteri consiglia di consultare il portale ViaggiareSicuri.it per verificare i documenti richiesti nel Paese di destinazione. Le normative cambiano nel tempo e i portali di terze parti possono essere datati. In alternativa, l’ambasciata o il consolato del Paese di destinazione fornisce informazioni dirette e aggiornate.
Per i soggiorni lunghi in Paesi extra-UE superiori a sei mesi, i titolari di patente italiana possono rivolgersi alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane per il rinnovo del documento.