- Il Pentagono ha avviato colloqui con Ford, General Motors, GE Aerospace e Oshkosh per coinvolgere le case auto nella produzione di munizioni, missili e tecnologie anti-drone. La richiesta di bilancio Difesa per il 2027 è di 1.500 miliardi di dollari.
- Volkswagen tratta con la israeliana Rafael per convertire lo stabilimento di Osnabrück (2.300 dipendenti) dalla produzione della T-Roc Cabriolet a componenti per il sistema antimissile Iron Dome. Non produrrebbe missili ma camion, rampe di lancio e generatori.
- Renault ha firmato un contratto decennale da 1,2 miliardi di dollari per la produzione di droni: primo ingresso nel settore difesa dalla Seconda guerra mondiale. La Germania ha pianificato oltre 500 miliardi di investimenti nella difesa entro il 2030.
Il Pentagono ha avviato colloqui con Ford, General Motors, GE Aerospace e Oshkosh per coinvolgere le case automobilistiche nella produzione di armamenti e forniture militari.
Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui i CEO di Ford Jim Farley e di GM Mary Barra hanno partecipato a riunioni con alti funzionari della Difesa. In Europa, Volkswagen è in trattativa con la israeliana Rafael Advanced Defence Systems per convertire lo stabilimento di Osnabrück in un sito di produzione di componenti per il sistema antimissile Iron Dome.
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Cosa ha chiesto il Pentagono a Ford e General Motors
L’amministrazione Trump punta a sfruttare la capacità produttiva su larga scala delle case automobilistiche americane come sistema di riserva per i contractor della difesa. I colloqui, secondo il WSJ, sono iniziati più di un mese prima dell’escalation militare con l’Iran e si sono intensificati con il protrarsi dei conflitti in Iran e Ucraina.
Le aree di interesse riguardano la produzione di munizioni, missili e tecnologie anti-drone. Ai costruttori è stato chiesto di identificare gli elementi nelle proprie procedure che impedirebbero una rapida conversione delle linee produttive, tra cui le complessità del processo di gara e i requisiti contrattuali della Difesa.
Un portavoce del Pentagono ha confermato a Fox Business che il Department of War intende espandere la base industriale della difesa, dichiarando che il Dipartimento sta “perseguendo e integrando il meglio dell’innovazione americana, ovunque si trovi, per garantire una produzione su scala e la resilienza delle catene di fornitura”.
La capacità reale delle case auto nella produzione bellica
Il modello di riferimento è la conversione industriale della Seconda guerra mondiale, quando Ford produceva bombardieri B-24 nello stabilimento di Willow Run e GM costruiva motori per aerei e mezzi militari. La situazione tecnologica attuale è diversa: i sistemi d’arma moderni richiedono elettronica sensibile, materiali classificati e processi produttivi specializzati.
Secondo Sam Fiorani, vicepresidente di AutoForecast Solutions, intervistato dal Detroit News, i bombardieri della Seconda guerra mondiale usavano motori a pistoni, mentre oggi si usano motori a reazione: una tecnologia che Ford non possiede. Il contributo più probabile riguarda mezzi da trasporto, componenti meccanici e sottosistemi che non richiedono strutture a sicurezza classificata.
GM ha dichiarato di avere oltre 100 anni di supporto alla sicurezza americana, senza commentare i dettagli. Ford ha rifiutato di commentare. Oshkosh ha confermato il proprio impegno a valutare come la propria capacità disponibile possa rispondere alle esigenze del Dipartimento della Difesa.
La richiesta di bilancio del Pentagono per l’anno fiscale 2027 è di 1.500 miliardi di dollari, il livello più alto di sempre, con fondi dedicati a munizioni e produzione di droni.
Volkswagen e Rafael: Iron Dome al posto delle auto a Osnabrück
In parallelo, in Europa si sta delineando una dinamica simile. Secondo il Financial Times ripreso da Euronews, Volkswagen è in trattativa con Rafael Advanced Defence Systems per riconvertire lo stabilimento di Osnabrück dalla produzione della T-Roc Cabriolet (in uscita di listino entro il 2027) alla fabbricazione di componenti per l’Iron Dome, il sistema antimissile a corto raggio israeliano.
I componenti previsti comprendono camion per il trasporto dei missili intercettori, rampe di lancio e generatori di corrente. Lo stabilimento non produrrebbe i missili: Rafael prevede un sito separato in Germania per l’assemblaggio degli intercettori. L’investimento per la riconversione sarebbe contenuto e la produzione potrebbe partire in 12-18 mesi, a condizione che il consiglio di fabbrica (Betriebsrat) approvi la transizione.
Volkswagen ha confermato di essere in colloquio con “diversi operatori di mercato” ma ha escluso la produzione di armi. Le precedenti trattative con Rheinmetall per la cessione dello stabilimento si erano arenate a metà marzo 2026. Lo stabilimento impiega circa 2.300 persone.
L’industria auto europea guarda alla difesa
Il caso Volkswagen non è isolato. La Germania ha pianificato investimenti per oltre 500 miliardi di euro nella difesa entro il 2030 nell’ambito del programma ReArm Europe. La federazione tedesca dell’industria della sicurezza e difesa ha proposto la riconversione della capacità industriale automobilistica inutilizzata per la produzione militare.
In Francia, Renault ha annunciato all’inizio del 2026 una partnership con Turgis Gaillard per la produzione di droni destinati a Ucraina e Francia, con un contratto decennale da circa 1,2 miliardi di dollari: il primo ingresso di Renault nel settore della difesa dalla Seconda guerra mondiale.
Volkswagen stessa ha presentato due prototipi di mezzi militari (MV.1 basato sull’Amarok e MV.2 basato sul Crafter) alla fiera Enforce Tac 2026, e produce già camion militari attraverso la joint venture tra la controllata MAN e Rheinmetall.
I numeri spiegano la direzione: Volkswagen ha chiuso il 2025 con un utile operativo in calo del 53% a 8,9 miliardi di euro e ha annunciato il taglio di 35.000 posti entro il 2030. Nello stesso periodo, la spesa militare europea è in forte aumento e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente hanno svuotato le scorte di munizioni più rapidamente della capacità produttiva dei contractor tradizionali.