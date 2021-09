1 di 4: Peugeot 205 GTi

Peugeot 205 GTi Youngtimer: è l’icona sognata da un’intera generazione a Youngtimer. E’ una vera e propria storia dell’automobile, quella della Peugeot 205 GTi, forse la più celebre tra le compatte al nandrolone che hanno fatto la storia automobilistica, italiana ed europea, a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Prezzi? Saliti nell’ultimo periodo, un modello ben conservato può arrivare fino a 15.000 euro.

Ve la ricordate, vero? Peugeot la fece debuttare al Salone di Parigi nel 1984 con la versione 1.6 da 105 Cv, presto affiancata dalla 115 Cv. Ma fu la versione 1.9 da 130 Cv, svelata sempre a Parigi nel 1986, a far breccia nel cuore degli amanti della guida sportiva, soprattutto giovani. Date un occhio alla clip del film “Veloce come il Vento“, nella quale la 205 GTI fa un’importante apparizione:

Youngtimer Peugeot 205 GTi: le origini

La Peugeot 205 nasce dalle linee disegnate dal Centro Stile Peugeot all’epoca diretto da Gérard Welter, i cui disegni furono preferiti alla proposta stilistica di Pininfarina, negli anni successivi chiamato in causa per la realizzazione della versione cabrio e di alcune serie speciali. La 205 segnò il rilancio di Peugeot, che alla fine degli anni ’70 si trovava finanziariamente alle corde dopo il flop della berlina 604, in aggiunta alla concorrenza che otteneva successi con l’odiata rivale Renault 5 a scapito della vetusta Peugeot 104.

La 205 GTi era la versione più sportiva di un’auto che si è imposta da subito per la versatilità e per la maneggevolezza. Figlia dei tempi in cui era possibile osare, anche a scapito della sicurezza, con vetture dotate di una potenza sovradimensionata alle capacità del telaio e soprattutto dei freni, visto che l’ABS era ancora un lusso riservato alle ammiraglie più costose. A livello estetico, la più potente delle GTi si distingue dalla versione 1.6 solo per la scritta “1.9” sui badge dei montanti posteriori, oltre ai i cerchi in lega maggiorati da 15 pollici, traforati lungo tutta la circonferenza per ottimizzare il raffreddamento dei freni.