Dopo una prima ottimizzazione alla fine del 2021 che ne ha aumentato l’autonomia (+22 km), Peugeot e-208 2023 beneficerà di una evoluzione tecnologica che vedrà l’adozione del motore di nuova Peugeot e-308, 100% elettrica: la potenza massima aumenterà del 15%, passando da 100 kW/136 CV a 115 kW/156 CV, mentre un importante lavoro sull’efficienza ridurrà il consumo medio di energia a soli 12 kWh, consentendo un aumento dell’autonomia del 10,5%, ovvero 38 km, per arrivare fino a 400 km.

Peugeot e-208 2023: caratteristiche

La versione 100% elettrica della 208, affascina per il suo design, eccelle per gli equipaggiamenti di cui è dotata, per il piacere di guida di alto livello e per il Peugeot i-Cockpit che rende unica l’esperienza alla guida. Nel corso del 2023 Peugeot e-208 adotterà il powertrain elettrico di della nuova e-308. Grazie a ciò, offrirà fino a 38 km (+10,5%) di autonomia in più, permettendo di percorrere fino a 400 km nel ciclo WLTP.

La nuova evoluzione di e-208 100% elettrica disporrà quindi di un nuovo motore con una potenza di 115 kW/156 CV, pari a 15 kW/20 CV in più ed una coppia di 260 Nm disponibile da 0 km/h per una reattività immediata; di una nuova batteria ad alta tensione, più efficiente, con una capacità lorda di 51 kWh (48,1 kWh utili) che funziona a 400 Volt.

La prima fase di ottimizzazione comprendeva una serie di misure volte all’efficienza che, ovviamente, sono ancora presenti su Nuova e-208:

Una pompa di calore accoppiata a un sensore igrometrico installato nella parte superiore del parabrezza massimizza l’efficienza energetica del riscaldamento e della climatizzazione. Le informazioni trasmesse da questo sensore consentono di controllare con maggiore precisione il ricircolo dell’aria nell’abitacolo e, in definitiva, di preservare la quantità di energia contenuta nella batteria durante le fasi di riscaldamento e di mantenimento della temperatura all’interno del veicolo.

Pneumatici di classe "A+" riducono al minimo la perdita di energia per attrito.

riducono al minimo la perdita di energia per attrito. Un riduttore del cambio, che aumenta l’autonomia nei viaggi su strada e autostrada.

La ricarica elettrica

Su Peugeot e-208 sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo, adatti a tutti gli utilizzi e a tutte le soluzioni di ricarica: di serie, un caricatore monofase da 7,4 kW e, in opzione, un caricatore trifase da 11 kW. Inoltre, PEUGEOT e-208 consente di effettuare la ricarica rapida: da un terminale di ricarica pubblico da 100 kW, è possibile passare dal 20% all’80% della carica in meno di 25 minuti.

Grazie a un pulsante sulla consolle centrale, il guidatore può selezionare una delle tre modalità di guida disponibili (Eco, Normal e Sport) che permettono di privilegiare l’autonomia o le prestazioni. Con la modalità Brake attivata mediante un altro pulsante posto vicino al selettore del cambio, l’utente può anche aumentare il recupero di energia accentuando la decelerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore.

