Porsche fa marcia indietro sull’elettrico? Ipotesi benzina per le 718

Porsche sta riconsiderando i piani per le future 718 Boxster e 718 Cayman. Dopo aver progettato la prossima generazione come esclusivamente elettrica, il costruttore sta ora valutando l’adattamento della nuova piattaforma per ospitare anche motori a benzina.
Cambio di impostazione per Boxster e Cayman
La produzione della quarta generazione di Porsche Boxster e Porsche Cayman si è conclusa di recente. I nuovi modelli elettrici, sviluppati su una base dedicata, restano previsti per il 2026. In parallelo, Porsche ha confermato la prosecuzione di versioni di vertice dell’attuale generazione, tra cui RS e GT4 RS.
Queste decisioni rientrano in una revisione più ampia della strategia industriale del marchio, avviata in seguito a un rallentamento della domanda di auto elettriche.
Piattaforma PPE Sport e motore centrale
Secondo fonti interne al centro di sviluppo di Weissach, Porsche sta lavorando per adattare la piattaforma PPE Sport, inizialmente pensata per modelli elettrici, così da poter integrare un motore centrale a combustione.
L’obiettivo è utilizzare una base tecnica comune per più varianti, così da contenere i costi industriali e mantenere continuità produttiva sulle future 718 Boxster e Cayman.
La piattaforma PPE Sport utilizza una batteria con funzione portante e un pianale piatto. La rimozione del pacco batterie ridurrebbe la rigidità del telaio.
Per compensare questo aspetto, gli ingegneri stanno valutando un nuovo modulo strutturale inferiore fissato ai punti di ancoraggio esistenti, insieme a una paratia posteriore e a un telaietto riprogettati per sostenere motore e trasmissione.
Rapporto tra versioni elettriche e a benzina
Le future 718 a benzina basate su PPE Sport sarebbero diverse dalle attuali RS e GT4 RS, che continueranno a essere proposte come modelli di transizione. Queste versioni copriranno il periodo precedente all’arrivo della quinta generazione, attesa verso la fine del decennio.
All’interno dell’azienda viene indicato come requisito centrale il raggiungimento di prestazioni dinamiche comparabili tra le versioni elettriche e quelle a benzina.
La revisione non riguarda solo Boxster e Cayman. Anche altri modelli Porsche inizialmente previsti come esclusivamente elettrici, tra cui Macan, sono ora inclusi in valutazioni analoghe.
Fonte: Autocar. Aggiornato il: 15 dicembre 2025.
