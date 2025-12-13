Porsche celebra il 90° compleanno di Ferdinand Alexander Porsche con la 911 GT3 90 FA, serie speciale in 90 esemplari sviluppata da Sonderwunsch. Ispirata alla 911 Serie G guidata da FA negli anni ’80, propone la nuova tinta FA Greenmetallic, interni in pelle Club Brown Truffle con tessuto FA Grid-Weave e dettagli Heritage Design. Ogni auto include un Porsche Design Chronograph 1 dedicato e una borsa weekend abbinata. Basata sulla 911 GT3 con pacchetto Touring, monta il boxer 4.0 da 510 CV. Ordini da aprile 2026.
Porsche 911 GT3 90 FA: tributo ai 90 anni di un visionario
L’11 dicembre 2025 Ferdinand Alexander Porsche avrebbe compiuto 90 anni. Per celebrare il designer che ha plasmato la 911 e fondato Porsche Design, la casa di Zuffenhausen dedica una serie speciale alla sua figura: Porsche 911 GT3 90 FA.
Realizzata dal programma Porsche Sonderwunsch, questa GT3 commemorativa si ispira direttamente alla 911 Serie G che FA guidava negli anni ’80. Ne saranno prodotti 90 esemplari, uno dei quali riservato al figlio Mark Porsche, coinvolto in prima persona nel progetto.
Alla base c’è la 911 GT3 con pacchetto Touring, la versione più discreta della GT3, con spoiler posteriore estensibile e un focus sulla guida pura. Il motore resta il boxer aspirato da 4,0 litri, capace di 375 kW (510 CV) e 450 Nm di coppia. Ogni esemplare viene consegnato con un pacchetto esclusivo: Porsche Design Chronograph 1 Special Edition 911 GT3 90 FA e borsa da weekend dedicata.
L’estetica dell’essenziale: il credo di FA tradotto in una GT3
L’ispirazione è la 911 personale di FA: una Serie G Oakgreenmetallic degli anni ’80. Colore, trama dei tessuti e sensazioni tattili vengono reinterpretati per il 2025 in chiave Heritage, ma con tecnica moderna.
Elemento più immediatamente riconoscibile è la tinta esterna esclusiva FA Greenmetallic, sviluppata dal reparto Paint to Sample Plus insieme alla famiglia Porsche. È un chiaro omaggio alla storica Oakgreenmetallic della 911 di FA, ma rielaborata per adattarsi alle linee dell’attuale 992 GT3 Touring.
Dal 2026 tutte le Porsche verniciate tramite Paint to Sample e Paint to Sample Plus porteranno sul montante anteriore un’etichetta specifica: la 911 GT3 90 FA è la prima ad adottare questo nuovo marchio identificativo.
Al posto dei classici cerchi GT3, la 90 FA monta i cerchi Sport Classic verniciati in nero satinato, con design ispirato agli storici Fuchs. Non mancano: sistema di serraggio centrale e stemma Porsche del 1963 sui coprimozzi. Sulla griglia del cofano anteriore spicca una targhetta galvanizzata in oro con la dicitura “90 FA Porsche”, ulteriore richiamo al carattere celebrativo del modello.
Interni su misura: la giacca di FA diventa tessuto d’arredoù
L’abitacolo della Porsche 911 GT3 90 FA è un omaggio diretto all’universo estetico di FA Porsche. La base è la pelle Club Brown Truffle, abbinata a cuciture decorative Chalk Beige che richiamano il gusto sobrio e caldo degli anni ’70 e ’80. Il tratto più personale è il tessuto FA Grid-Weave usato sulle fasce centrali dei sedili. La trama intreccia cinque colori:
- nero
- verde
- marrone tartufo
- crema
- rosso bordeaux
Si tratta di una reinterpretazione dei motivi delle giacche preferite di FA Porsche, che il figlio Mark ricorda come parte del suo quotidiano: un dettaglio intimo, trasformato in elemento distintivo degli interni.
Lo stesso tessuto viene impiegato anche per:
- rivestimento del vano portaoggetti
- valigetta portadocumenti
- tappetino reversibile del vano bagagli
Il risultato è un ambiente in cui materiali e colori raccontano una storia personale, più che una semplice scelta estetica.
Dettagli Heritage: Sport Chrono, pomello in noce e targhette
Sulla sommità del cruscotto trova posto l’orologio del pacchetto Sport Chrono, ispirato al Chronograph I originale creato per FA Porsche. Il design riprende quadrante nero, leggibilità immediata e linguaggio funzionale tipico del marchio. Il pomello del cambio è in noce multistrato a poro aperto e integra una targhetta con la firma incisa di FA Porsche. Un’ulteriore targhetta placcata in oro sulla modanatura del cruscotto riporta: la firma di FA Porsche, la silhouette originale della 911 e la dicitura “One of 90”. A sottolineare il carattere di pezzo da collezione, nel vano portaoggetti della consolle centrale è goffrato lo stesso motivo del badge frontale.
Porsche Design Chronograph 1 911 GT3 90 FA: il tempo secondo FA
Ogni acquirente della Porsche 911 GT3 90 FA riceve un Porsche Design Chronograph 1 – 911 GT3 90 FA Porsche Edition, basato sul “Chronograph 1 – 1972 Limited Edition” lanciato nel 2022 per i 50 anni di Porsche Design. L’orologio rende omaggio al primo Chronograph I progettato da FA, il primo orologio da polso nero al mondo, ispirato alla strumentazione della 911:
- quadrante nero opaco
- indici e lancette bianchi con materiale luminoso
- vistosa lancetta dei secondi rossa
- materiale luminoso in Super-LumiNova con tonalità effetto “patinato” di radio e trizio invecchiati
- storico logo Porsche Design su chiusura del bracciale e corona
- iniziali “FA” al posto del logo sopra l’indicatore giorno/data a ore 3, come nel cronografo personale di FA
- rotore del movimento sagomato e colorato come i cerchi della GT3 90 FA
- numero di serie (XX/90) e firma di FA incisi al laser sul fondello
La cassa è in titanio ultraleggero, resistente e ipoallergenico, con rivestimento nero. In alternativa al bracciale in titanio, è incluso un cinturino in pelle: materiali e cuciture riprendono quelli dell’abitacolo della 911 GT3 90 FA. Il sistema di cambio rapido consente di sostituire il cinturino senza attrezzi.
Borsa weekend e slitta Porsche Junior: la collezione FA completa
Il pacchetto dedicato alla Porsche 911 GT3 90 FA comprende anche una borsa da weekend Porsche Design realizzata in:
- pelle Brown Truffle, identica a quella degli interni
- cuciture decorative Chalk Beige
- fodera della tasca frontale in tessuto FA Grid-Weave
- scomparto principale rivestito in microfibra
Sulla tasca esterna è ricamato il badge con il logo dell’anniversario, in abbinamento alla targhetta sulla griglia del cofano anteriore della GT3.
Per l’anniversario, fa il suo ritorno anche un oggetto molto particolare: la slitta Porsche Junior, nata negli anni ’60 per i più giovani appassionati del marchio. Nella nuova edizione: la struttura a “ciotola” è in fibra di carbonio, materiale tipico delle competizioni, un nucleo in Kevlar ne aumenta la stabilità, la produzione è limitata a 90 esemplari, la colorazione è la stessa FA Greenmetallic della 911 GT3 90 FA e il cuscino del sedile è rivestito nel tessuto FA Grid-Weave.
