Informazioni chiave:
- La nuova Porsche 911 GT3 S/C usa il boxer aspirato 4.0 litri a sei cilindri da 510 CV e 450 Nm, abbinato solo al cambio manuale a 6 marce.
- Con una massa di 1.497 kg, accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge 313 km/h.
- La struttura impiega CFRP, magnesio, freni PCCB di serie e ruote in magnesio da 20 e 21 pollici, mentre la capote automatica si apre o chiude in circa 12 secondi.
La nuova Porsche 911 GT3 S/C è una cabrio due posti con motore boxer aspirato 4.0 da 510 CV, cambio manuale a 6 marce e capote automatica. Usa molti componenti leggeri della 911 S/T, pesa 1.497 kg, scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge 313 km/h.
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La 911 GT3 S/C porta il motore GT3 nel mondo cabrio
Con la nuova 911 GT3 S/C, Porsche apre per la prima volta la famiglia GT a una configurazione cabrio con capote completamente automatica. Il modello nasce per chi vuole il suono del sei cilindri aspirato e una relazione più diretta con il motore, ma senza rinunciare a una struttura sviluppata secondo la logica delle GT di Stoccarda. La vettura è proposta esclusivamente con cambio manuale a sei marce e rimane una due posti pura, in linea con la filosofia già vista su 911 Speedster e 911 S/T.
La struttura leggera usa CFRP, magnesio e PCCB di serie
La 911 GT3 S/C ha un peso di 1.497 kg, cioè circa 30 kg in più rispetto alla 911 Speedster della generazione 991, nonostante la presenza della capote completamente automatica. Per arrivare a questo risultato la vettura prende molti componenti dalla 911 S/T.
Cofano anteriore, parafanghi e portiere sono in CFRP, così come le barre antirollio e le aste di accoppiamento. L’impianto frenante PCCB è di serie ed è più leggero di oltre 20 chilogrammi rispetto a un sistema in ghisa. Anche le ruote seguono la stessa logica: i cerchi con serraggio centrale da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore sono in magnesio e permettono un risparmio di circa 9 chilogrammi. A questo si aggiunge una batteria agli ioni di litio da 40 Ah, più leggera di circa 4 chilogrammi rispetto a una convenzionale.
Il boxer 4.0 resta aspirato e conserva 510 CV
Il cuore della nuova Porsche 911 GT3 S/C è il boxer aspirato da 4,0 litri a sei cilindri, derivato dalla 911 GT3. La potenza massima è di 375 kW, pari a 510 CV, mentre la coppia arriva a 450 Nm. Porsche ha adattato il motore alle norme sulle emissioni più recenti con un impianto di post-trattamento che comprende due filtri antiparticolato e quattro catalizzatori, ma senza perdere la voce piena del sei cilindri, che a tetto aperto guadagna ancora più presenza.
Le testate sono state riviste rispetto alla GT3 della generazione precedente, mentre gli alberi a camme derivano dalla 911 GT3 RS. Anche le valvole a farfalla singole sono state ottimizzate per il flusso e i radiatori dell’olio migliorati. Il risultato sono le prestazioni: 0-100 km/h in 3,9 secondi e 313 km/h di velocità massima.
La 911 GT3 S/C è disponibile solo con il manuale GT a 6 marce, con rapporti corti come sulla 911 S/T e sulla 911 GT3.
La capote automatica lavora in 12 secondi e mantiene la flyline pulita
A differenza della precedente 911 Speedster, la nuova GT3 S/C non usa una copertura posteriore a doppia bombatura. Questa scelta ha permesso a Porsche di adottare una capote in tessuto completamente automatica, più vicina alla logica della serie 911 ma costruita con una forte attenzione al peso e al profilo aerodinamico.
La capote impiega rinforzi piatti in magnesio che consentono di ottenere una curvatura simile a quella di una coupé quando il tetto è chiuso. Anche il telaio anteriore del tetto e quello del lunotto sono in magnesio. Grazie a un sistema idraulico alleggerito, il tetto si apre o si chiude fino a 50 km/h in circa 12 secondi. Il frangivento elettrico integrato si apre in 2 secondi e può essere azionato fino a 120 km/h.
Telaio GT3, doppio braccio oscillante e gomme molto aderenti definiscono il comportamento
La taratura del telaio è identica a quella della 911 GT3 con pacchetto Touring. Ma il dato più rilevante è un altro: per la prima volta su una 911 cabrio arriva l’asse anteriore a doppio braccio oscillante, elemento che fino a oggi ha segnato il carattere dinamico delle GT più specialistiche.
La vettura monta di serie pneumatici anteriori 255/35 ZR 20 e posteriori 315/30 ZR 21. Abbinati alla massa contenuta e alle ruote in magnesio, contribuiscono a costruire una risposta molto rapida nei cambi di direzione e un avantreno più preciso nella lettura della strada.
Gli interni restano essenziali ma molto curati
L’abitacolo della 911 GT3 S/C segue una logica chiara: pochi elementi, peso contenuto. Tappetini e pannelli porta arrivano dalla 911 S/T e usano maniglie in CFRP. I sedili Sport Plus a quattro regolazioni sono di serie, mentre come optional si possono scegliere sedili avvolgenti leggeri con schienale ribaltabile e guscio in CFRP, completi di airbag toracico integrato, regolazione elettrica in altezza e regolazione manuale longitudinale.
Gli interni sono rivestiti di serie in pelle nera, comprese alette parasole e montanti anteriori. Le fasce centrali dei sedili sono in pelle traforata, come il volante. Il quadro strumenti digitale prevede una modalità Track Screen che lascia in vista solo le informazioni utili su pneumatici, olio, acqua e carburante. Il contagiri può anche essere ruotato in modo che il limite di 9.000 giri/min si trovi in posizione centrale superiore.
Il look esterno unisce dettagli S/T, Matrix Led e nuovi elementi specifici
La cornice del parabrezza è rifinita in nero e definisce uno dei segni più riconoscibili del modello. Anche la pellicola laterale anti-scheggiatura è in nero opaco. Davanti, i fari Matrix Led integrano tutte le funzioni luminose della 911 e permettono di eliminare le luci supplementari nel paraurti, aprendo superfici di raffreddamento più ampie e più pulite.
Dietro, per la prima volta su una 911 Cabriolet, lo spoiler posteriore retraibile adotta un flap di Gurney, come sulla 911 S/T e sulla 911 GT3 con pacchetto Touring. Il bordo dello spoiler anteriore e il diffusore posteriore sono invece gli stessi dell’attuale 911 GT3, così da mantenere il legame diretto con la famiglia GT.
Il pacchetto Street Style cambia in profondità l’aspetto della vettura
Per la nuova 911 GT3 S/C, Porsche Exclusive Manufaktur propone in opzione il pacchetto Street Style. Gli elementi grafici sui parafanghi anteriori e la scritta Porsche sulle fiancate sono in Rosso Pyro. Le ruote sono verniciate in Grigio Ardesia Neo con strisce decorative Rosso Pyro sulla cornice, mentre le pinze freno mostrano la scritta Porsche nera con dettagli in Victory Gold.
Dentro, il pacchetto aggiunge una lavorazione in pelle intrecciata a quattro colori, Grigio Ardesia, Indian Red, Grigio Magnesio e Kalahari, oltre a un abitacolo quasi interamente rifinito in pelle bicolore Grigio Ardesia/Guards Red. Spiccano anche cinture, impunture, anelli apriporta e anelli sedili in Guards Red, oltre alla leva del cambio scura con pomello in legno compensato a pori aperti e schema rapporti in Rosso Pyro.
Accessori e cronografo ampliano l’universo della 911 GT3 S/C
Per il vano posteriore Porsche propone un box portaoggetti ultraleggero acquistabile come accessorio. Pesa 10 chilogrammi, ha una capacità di 80 litri, è rivestito in pelle e si fissa alla carrozzeria tramite perni, così da poter essere montato e rimosso con semplicità. Anche questo elemento può essere coordinato al pacchetto Street Style.
Per i proprietari della vettura, Porsche Design realizza inoltre un cronografo dedicato, il 911 GT3 S/C, con calibro WERK 01.200 certificato COSC e funzione flyback. La cassa è in titanio, il rotore richiama i cerchi in magnesio forgiato e il quadrante riprende alcuni elementi visivi della vettura.
La nuova Porsche 911 GT3 S/C è già disponibile in prevendita a partire da 280.080,00 euro, IVA inclusa e con dotazioni specifiche per l’Italia. Il pacchetto Street Style ha un prezzo di 28.645,09 euro.
Le specifiche tecniche della Porsche 911 GT3 S/C
- Motore: boxer aspirato 6 cilindri
- Cilindrata: 4,0 litri
- Potenza: 375 kW, 510 CV
- Coppia: 450 Nm
- Cambio: manuale GT a 6 marce
- Configurazione abitacolo: due posti
- Massa: 1.497 kg
- Accelerazione 0-100 km/h: 3,9 secondi
- Velocità massima: 313 km/h
- Freni: PCCB di serie
- Ruote: magnesio, 20 pollici anteriori, 21 pollici posteriori
- Pneumatici: 255/35 ZR 20 davanti, 315/30 ZR 21 dietro
- Capote: automatica in tessuto con elementi in magnesio
- Apertura/chiusura capote: circa 12 secondi fino a 50 km/h
- Frangivento elettrico: azionabile fino a 120 km/h
- Materiali leggeri: CFRP per cofano, parafanghi, portiere, barre antirollio e aste di accoppiamento; magnesio per ruote e struttura del tetto
- Batteria: ioni di litio 40 Ah
- Prezzo: 280.080,00 euro
- Pacchetto Street Style: 28.645,09 euro
- Consumo combinato WLTP preliminare: 13,7 l/100 km
- CO2 combinata WLTP preliminare: 310 g/km