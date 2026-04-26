Informazioni chiave:
- La nuova Porsche Cayenne Coupé Electric debutta con un profilo ispirato alla 911, coefficiente aerodinamico di 0,23 e altezza ridotta di 24 mm rispetto al SUV.
- La gamma comprende tre versioni, con potenza fino a 850 kW (1.156 CV) in overboost e accelerazione 0-100 km/h in 2,5 secondi sulla Turbo.
- La ricarica in corrente continua arriva fino a 390 kW, con picchi fino a 400 kW in condizioni specifiche, mentre la massa trainabile arriva a 3,5 tonnellate con pacchetto Offroad.
La nuova Porsche Cayenne Coupé Electric debutta come interpretazione più sportiva della Cayenne elettrica. La linea del tetto ispirata alla 911, il coefficiente aerodinamico di 0,23, la tecnologia a 800 volt e una gamma di tre motorizzazioni fino a 1.156 CV la collocano tra i suv elettrici più estremi e più evoluti oggi in arrivo sul mercato.
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La flyline della 911 cambia il carattere della Cayenne elettrica
La differenza più evidente rispetto al SUV sta nella sezione che parte dal montante A. La nuova Cayenne Coupé Electric adotta infatti un parabrezza specifico e una linea del tetto più inclinata che scivola verso il posteriore con un andamento chiaramente ispirato alla 911. Il risultato è un profilo più teso e più sportivo, che rende il modello immediatamente riconoscibile anche da lontano.
Dal punto di vista stilistico, Porsche lavora su superfici molto pulite. Lo spoiler posteriore adattivo è integrato nella carrozzeria, il lunotto è inserito quasi a filo e il numero ridotto di giunzioni aiuta a rendere l’insieme più contemporaneo e più raffinato. Anche i listelli laterali in nero lucido contribuiscono a rafforzare la lettura sportiva del corpo vettura.
L’aerodinamica più efficiente migliora autonomia e presenza su strada
Grazie alla linea coupé e al lavoro sui flussi, la vettura raggiunge un coefficiente aerodinamico di 0,23, contro lo 0,25 del SUV. È un dato importante, perché su un’elettrica di questa massa e di questa potenza l’efficienza aerodinamica incide in modo diretto sia sull’autonomia sia sul comfort alle alte velocità.
Questa soluzione può aumentare l’autonomia fino a 18 chilometri in più rispetto al SUV, con un valore massimo che arriva a 669 km a seconda della versione. Il sistema Porsche Active Aerodynamics include inoltre alette di raffreddamento orientabili e spoiler posteriore adattivo, così da gestire in modo più preciso resistenza e stabilità.
Le dimensioni restano generose, ma l’assetto visivo è più basso
La Cayenne Coupé Electric misura 4.985 mm in lunghezza e 1.980 mm in larghezza, specchietti esclusi. Le dimensioni restano quindi allineate a quelle del SUV, mentre cambia l’altezza, inferiore di 24 mm e pari a 1.650 mm. Nonostante il profilo più sportivo, Porsche non ha sacrificato la praticità. Il volume di carico posteriore va da 534 litri fino a 1.347 litri, mentre il vano anteriore aggiunge altri 90 litri. I sedili posteriori sono disponibili in configurazione a due posti oppure 2+1 e possono essere regolati elettricamente in due posizioni. Il gancio traino vanta una massa rimorchiabile fino a 3,5 tonnellate in abbinamento al pacchetto Offroad. Senza questo pacchetto, il valore si ferma a 3.000 kg.
Tre versioni definiscono il lancio della nuova gamma elettrica coupé
Al debutto, la Porsche Cayenne Coupé Electric è disponibile in tre varianti. La versione d’ingresso parte da 300 kW (408 CV) e arriva a 325 kW (442 CV) in overboost con Launch Control. La Cayenne S Coupé Electric sale a 400 kW (544 CV) e raggiunge 490 kW (666 CV) in overboost. Al vertice c’è la Cayenne Turbo Coupé Electric, che sviluppa 630 kW (857 CV) e tocca 850 kW (1.156 CV) in overboost.
Le prestazioni portano la Turbo in territorio quasi da hyper suv
La Cayenne Coupé Electric accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 230 km/h. La Cayenne S Coupé Electric abbassa il tempo a 3,8 secondi e arriva a 250 km/h. La Turbo scatta da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e tocca i 260 km/h.
Autonomia e consumi cambiano in base alla versione, con la S fino a 669 km
La Cayenne Coupé Electric dichiara un’autonomia compresa tra 592 e 661 km, la Cayenne S Coupé Electric tra 605 e 669 km, mentre la Turbo Coupé Electric si ferma tra 576 e 637 km. Anche i consumi variano in funzione della configurazione: Porsche indica un intervallo tra 21,3 e 19,1 kWh/100 km per la versione base, tra 21,0 e 18,9 kWh/100 km per la S e tra 21,9 e 19,9 kWh/100 km per la Turbo.
La piattaforma a 800 volt porta la ricarica dc fino a 390 kW
Come il SUV, anche la nuova Coupé usa una tecnologia a 800 volt. La ricarica in corrente continua arriva fino a 390 kW con un caricatore rapido compatibile e, in condizioni molto specifiche, può persino toccare 400 kW. In corrente alternata, il caricatore di bordo di serie supporta fino a 11 kW, mentre il sistema da 22 kW è disponibile come optional.
Sospensioni pneumatiche, pasm e asse posteriore sterzante
Tutte le versioni della Cayenne Coupé Electric adottano di serie le sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori. Per la Cayenne S Coupé Electric e la Turbo è disponibile anche il sistema Porsche Active Ride, cioè la soluzione di sospensioni attive più evoluta della gamma.
Su tutti i modelli si può aggiungere inoltre l’asse posteriore sterzante, con un angolo massimo fino a 5 gradi. È un pacchetto tecnico che serve a rendere più agile una vettura grande e molto potente, migliorando inserimento, stabilità e manovrabilità.
La Porsche Driver Experience rende l’abitacolo più digitale
All’interno, la Coupé riprende la Porsche Driver Experience già vista sul SUV. Il cockpit ruota attorno a un’ampia superficie di visualizzazione con quadro strumenti completamente digitale, Flow Display centrale, display per il passeggero e, come optional, head-up display AR. I comandi analogici e digitali convivono, mentre la Porsche Digital Interaction punta su widget personalizzabili, temi configurabili e integrazione di app di terze parti. Anche il tetto panoramico in cristallo ha il controllo variabile della luce.
Il pacchetto sport alleggerito accentua la lettura più estrema della coupé
Per chi cerca un carattere ancora più deciso, Porsche propone un Pacchetto Sport alleggerito specifico per la Coupé. A seconda della versione, il peso può ridursi fino a 17,6 kg. Il pacchetto comprende tetto leggero in carbonio, inserti sportivi in carbonio, cerchi specifici da 22 pollici e pneumatici ad alte prestazioni.
Dentro, il pacchetto aggiunge pannelli centrali dei sedili in tessuto con il classico motivo Pepita, rivestimento del tetto in Race-Tex e superfici in carbonio a pori aperti.
Prezzi in Italia della Porsche Cayenne Coupé Electric
La nuova gamma è già ordinabile e parte da 113.008 euro per la Cayenne Coupé Electric. La Cayenne S Coupé Electric parte da 134.934 euro, mentre la Cayenne Turbo Coupé Electric arriva a 172.662 euro.