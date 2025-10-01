Cayenne Electric: Porsche ridefinisce gli interni del futuro

La Porsche Cayenne Electric 2025 ridefinisce l’esperienza a bordo grazie al nuovo Flow Display OLED, un sistema digitale integrato che dialoga con passeggeri e conducente. Ampie possibilità di personalizzazione, materiali inediti, comandi vocali evoluti e comfort diffuso caratterizzano il nuovo abitacolo, pensato per offrire un ambiente tecnologico e accogliente. Il design è completato dal tetto panoramico a luminosità variabile, sedili posteriori elettrici e nuove modalità Mood.
Comfort diffuso e regolazioni su misura
L’abitacolo della Cayenne Electric è pensato per offrire un’esperienza raffinata e personalizzabile. I sedili posteriori elettrici di serie consentono una regolazione completa, dal relax al carico. I passeggeri beneficiano anche di superfici riscaldate estese – non solo su sedili e braccioli, ma anche su parti delle portiere – per una distribuzione del calore più uniforme rispetto ai sistemi tradizionali.
La nuova modalità ‘Mood’ regola illuminazione ambientale, audio, climatizzazione e postura dei sedili per creare scenari su misura: relax, concentrazione o dinamismo, a seconda del momento.
Tetto panoramico con gestione della luminosità
Il tetto in cristallo a controllo variabile contribuisce ad amplificare la sensazione di spazio. È il più grande mai realizzato da Porsche e unisce apertura classica nella parte anteriore alla possibilità di passare da trasparente a opaco tramite una pellicola LCD.
Disponibili anche due modalità intermedie – “Semi” e “Bold” – che regolano rispettivamente al 40% e al 60% il grado di opacità. Il risultato è un ambiente interno che si adatta con precisione alla luce esterna e alle preferenze del conducente.
Ampia scelta di materiali e colori
Mai prima d’ora una Cayenne ha offerto una gamma così estesa di personalizzazioni. Sono 13 le combinazioni cromatiche disponibili per gli interni, abbinate a 4 pacchetti e 5 kit decorativi, per soluzioni che spaziano dallo stile sportivo a quello più sobrio ed elegante.
Accanto alle tradizionali finiture in pelle, fanno il loro debutto nuove tonalità come Grigio Magnesio, Lavanda e Salvia. I clienti che preferiscono materiali alternativi possono scegliere interni leather-free in Race-Tex con motivo Pepita, omaggio allo stile Porsche storico. Dettagli come impunture a contrasto e accenti cromatici coordinati completano le possibilità, offrendo un abitacolo autenticamente personale.
Flow Display e interazione digitale evoluta
Il cuore tecnologico è il Flow Display, uno schermo Oled curvo perfettamente integrato nella console centrale. A questo si affiancano il quadro strumenti da 14,25 pollici e, come optional, un display passeggero da 14,9 pollici che consente l’accesso a contenuti multimediali senza interferire con la guida.
Un ulteriore optional è l’head-up display con realtà aumentata, che proietta nel campo visivo del guidatore indicazioni di navigazione e corsia, su una superficie virtuale da 8,7 pollici.
Interfaccia personalizzabile e temi digitali
La nuova architettura Porsche Digital Interaction consente di configurare widget e layout del Flow Display secondo le preferenze personali. L’introduzione dell’app “Temi” permette di modificare i colori di sfondo e l’atmosfera visiva del cockpit digitale. Sono disponibili cinque gamme cromatiche preimpostate, che coinvolgono anche il quadro strumenti e le informazioni di bordo. Questa coerenza visiva rende l’interfaccia parte integrante del design dell’auto, trasformando la tecnologia in un elemento estetico.
Comandi vocali con Intelligenza Artificiale
Il nuovo assistente vocale Voice Pilot, basato su intelligenza artificiale, interpreta frasi complesse senza necessità di parola chiave ripetuta. È in grado di gestire le funzioni principali del comfort a bordo, come climatizzazione, riscaldamento sedili, illuminazione e modalità Mood. Inoltre, il sistema comprende il linguaggio naturale per fornire indicazioni stradali, cercare punti di interesse e avviare contenuti multimediali.
La Porsche Digital Key consente l’accesso e l’avvio della Cayenne Electric tramite smartphone o smartwatch. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband (UWB), l’auto riconosce il dispositivo e si blocca o sblocca automaticamente al passaggio del proprietario. La chiave può essere salvata nell’app Wallet ed eventualmente condivisa con fino a 7 utenti diversi, permettendo una gestione flessibile e sicura dell’auto.
