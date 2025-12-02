Un’auto elettrica che offre relax sotto il cofano. È l’idea alla base di un nuovo brevetto registrato da Porsche presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che propone un utilizzo inedito del frunk, il vano anteriore tipico delle vetture elettriche.
Nel progetto, il frunk non è solo un vano di carico, ma si trasforma in una comoda lounge chair grazie a pannelli pieghevoli e cuscini gonfiabili integrati. Un design funzionale, pensato per aggiungere comfort e versatilità alle soste all’aperto.
Come funziona il frunk trasformabile
L’idea è semplice quanto ingegnosa: due pannelli pieghevoli si aprono all’interno del vano anteriore. Il primo, fissato nella parte posteriore del frunk, diventa lo schienale della seduta. Il secondo, situato nella parte anteriore, si estende verso l’esterno e funge da poggiagambe, offrendo anche protezione al paraurti.
Per evitare che ci si sieda su superfici rigide, Porsche ha pensato a cuscini gonfiabili inseriti direttamente nei pannelli. Questi si possono facilmente sgonfiare per richiudere il tutto in modo compatto e lasciare spazio al trasporto di oggetti quando la seduta non è in uso. Sono previste anche regolazioni dell’inclinazione per ottimizzare il comfort.
Comfort sì, ma l’idea non è del tutto nuova
Nonostante la raffinatezza dell’idea, Porsche non è la prima ad aver pensato a un frunk “abitabile”. Lucid, con il SUV elettrico Gravity, offre già cuscini accessori per rendere il vano anteriore una seduta improvvisata. Tuttavia, si tratta di una soluzione meno elaborata: il cuscino segue le pareti interne del frunk, risultando meno ergonomico e senza meccanismi di trasformazione.
Il progetto di Porsche, invece, punta a integrare completamente la funzione nella struttura dell’auto, rendendo l’idea più pratica e curata.
Limiti progettuali: non ancora per Macan e Cayenne EV
C’è però un ostacolo tecnico: secondo i disegni del brevetto, il sistema richiede un cofano che includa una porzione ampia del frontale, in modo da creare uno spazio dove le gambe possano scendere comodamente. Al momento, né il Macan EV né il Cayenne EV presentano una conformazione del cofano adatta: entrambi si fermano ben al di sopra dei gruppi ottici.
Questo fa pensare che il sistema non sarà adottato a breve su modelli in produzione, ma potrebbe essere previsto per una futura generazione di EV Porsche, magari sviluppata fin dall’inizio con questa funzione in mente.
Uno sguardo al futuro della mobilità e del comfort
L’idea di sfruttare spazi non convenzionali per offrire nuove esperienze ai clienti è parte della crescente attenzione delle case automobilistiche per versatilità, comfort e personalizzazione. Se oggi il frunk è ancora un elemento tecnico o secondario, Porsche punta a renderlo uno spazio di relax, perfettamente in linea con lo stile raffinato del marchio.
Il brevetto non conferma l’intenzione immediata di produzione, ma apre scenari interessanti sul futuro dell’interazione tra utente e veicolo in ambito elettrico.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!